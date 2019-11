„Pro Prahu by to byly čtyři děti, pro Liberec dvě. To je přece nic.“ Syrští sirotci přijdou?

„Rodin je nyní zhruba 200. Některé už nevěří, že by se vše zrealizovalo (přijetí dětských uprchlíků)... Proběhlo setkání s některými rodinami. Přijely ze Zlína, z Ostravy. Jely do Prahy, aby se něco dozvěděly,“ uvedl Miko. Ten hovořil ráno i v České televizi.

Počet uprchlíků do Řecka totiž výrazně roste. Jak je to možné? „Je to tím, že turecký prezident Erdogan v podstatě prohlásil, že by chtěl vracet Syřany do Sýrie. A je potřeba si uvědomit, že většina lidí se bojí perzekucí. Takže ten strach je ten důvod, že někteří ti lidé z důvodu obav návratu do Sýrie se vydávají do Evropy,“ podotkl Miko. Ten byl sám i s humanitární pomocí na řeckých ostrovech v upchlických táborech. „Byl jsem zděšen, jaké jsem tam viděl podmínky. Že děti tam spí v dírách, utíkají do lesů. Lidé tam čekají pět hodin na jídlo, aby dostali zkaženou rýži. Je tam všude smrad. Děti nereagují tak, jak by měly děti reagovat,“ poznamenal a kritizoval některé politiky, že sdělují o podmínkách v těchto táborech dezinformace. Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 2804 lidí

V současné době je podle jeho slov v Řecku více než 4 962 nezletilých dětí bez doprovodu, 1 598 těchto dětí žije v otřesných podmínkách v táborech. A jak je možné, že se děti dostanou do Řecka bez doprovodu? „Když v Sýrii přišly děti o rodiče, vzali je na cestu jejich sousedi. Pak je v Řecku zanechali,“ podotkl. „Ten stav je šílený a Řecko to kapacitně nezvládá,“ dodal.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Na dopis upozornil server Hlídací pes. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) pak uvedl, že se Řecko jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl. Minulý týden Atény vybídl, aby poskytly seznam konkrétních dětí, které by ČR mohla přijmout. Podotkl, že podobnou žádost zaslal do Řecka už před rokem, odpověď ale nedostal.