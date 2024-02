„Proč se stáhli, vždyť tam mají díru.“ Situace u Avdijivky: Ukrajinci zoufalí, Rusové se chystají i jinde

Rusko v sobotu plně ovládlo Avdijivku a někteří ukrajinští vojáci skončili v zajetí. „Důvod je velmi jednoduchý. Ukrajinské ozbrojené síly vydaly rozkaz k okamžité evakuaci celého města. Mnoho ukrajinských vojáků tím bylo ponecháno napospas. Těmto vojákům bylo řečeno, aby se vzdali, aby si zachránili život,“ uvedl Valtersson, že takových vojáků mohlo být ztraceno 500-2000.

Valtersson pode svých slov chápe důvod, proč se ukrajinské ozbrojené síly rozhodly stáhnout, zároveň to považuje za známku jejich zoufalství.

Nejvíce se pozastavuje nad tím, že ukrajinští vojáci opustili největší evropskou koksovnu v Advijivce. „Je to pro mě záhadou, továrnu potřebovali jako opěrný bod své obrany. Bez továrny vznikne v ukrajinské defenzivě velká díra. Anuluje to velkou část pozitivních efektů, které ukrajinská armáda získala z ukvapeného opuštění Avdijivky,“ uvádí analytik.

Ruským vojákům to nyní dává dobrou příležitost pokračovat v ofenzivě za továrnou a také zezadu rozbít ukrajinskou obranu na severu. „Těžko říct, kdy se ukrajinským silám podaří alespoň dočasně stabilizovat frontovou linii. Ruská armáda bude pravděpodobně schopna během 1-2 týdnů vytvořit nárazníkové pásmo, které zcela eliminuje zbývající výběžky, 15-20 km od severu k jihu a asi 10 km do hloubky,“ pokračuje Valtersson.

Tak se ostatně vyjádřil i hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. „Na základě operační situace v okolí Avdijivky, abychom se vyhnuli obklíčení a zachovali životy a zdraví vojáků, jsem se rozhodl stáhnout naše jednotky z města a přejít do obrany na výhodnějších liniích,“ sdělil v prohlášení.

Agentura Reuters píše, že jde o největší změnu na frontě od května 2023, kdy Rusové po dlouhých krvavých bojích dobyli Bachmut. Reuters ji dává do souvislosti i s nedostatkem munice, kterému Ukrajina čelí kvůli „váhavé“ vojenské pomoci Západu.

Valtersson hledá rovněž odpověď na otázku, proč se ukrajinská armáda stáhla a opustila nejen Avdijivku, ale pravděpodobně celý výběžek Avdijivky. „Nebylo to snadné rozhodnutí, protože ukrajinské síly tuto oblast vytrvale bránily 10 let a byla považována za jednu z nejlépe opevněných pozic na světě,“ dodává vojenský analytik.

„Odpověď musí být, že si Ukrajinci uvědomili, že síly bránící Avdijivku a výběžek nestačí, ale že nemohou poslat žádné další posily. Přijali moudré rozhodnutí ustoupit a zachránit co nejvíce vojáků pro pokračující obranu doněcké fronty,“ věří Valtersson, že Ukrajinci jsou přesto stále schopni v této frontové linii slušně bojovat.

Ukrajina nemohla do Avdijivky poslat více jednotek, protože na několika dalších frontách už prořídly jednotky na nebezpečně nízkou úroveň a nemohly pokračovat. „Strategické rezervy jsou velmi omezené,“ komentuje analytik dále rozmístění brigád.

„Velké ruské síly jsou soustředěny na frontách u Bělgorodu, Kupjansku a Záporoží. Celkem nejméně 150 000, možná i 200 000 vojáků s velkým množstvím techniky. Aktivace těchto frontových linií by zatlačila ukrajinské obranné síly do krajnosti. Není divu, že Ukrajina musí přinést územní oběti, aby si udržela co nejvíce bojeschopných jednotek pro nadcházející bouři,“ myslí si švédský vojenský analytik Mikael Valtersson.

