„Prohráli bychom.“ Generálové z USA na vítězství věří málo, ti pod nimi ještě míň

V informačním videu jsou popsány následky případné čínské militantní invaze, a zničení tchajwanského námořnictva a letectva by byly podle expertů média Kite & Kay daleko rozsáhlejší. Současně by byly napadeny i americké vojenské základy v blízkosti Tchaj-wanu a spolu s nimi zničeny i některé lodě USA i spojenecké lodě z Japonska.

Podle jedné z analýz předních odborníků na obranu existuje vážná možnost, že by USA příští války mohly prohrát. Stejného názoru jsou i někteří příslušníci US Army. V průzkumu z roku 2020 by 40 % generálů mělo jistotu, že vojáci pod jejich velením by mohli být rychle nasazeni a mohli by tak zvítězit. Z praporčíků mělo jistotu vítězství pouze 20 %.

To je důvodem k znepokojení i kvůli prohlášení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který uvedl, že čínská armáda bude připravena k invazi na Tchaj-wan v roce 2027, jak informoval The Wall Street Journal. I kvůli výše zmíněním dosavadním výsledkům konfliktu na Tchaj-wanu kolují mezi odborníky obavy, zda by USA byly schopné dodržet svůj slib a Tchaj-wan ubránit.

Ne všechny analýzy Pentagonu jsou takto chmurné, podle další zmíněné analýzy by konflikt mezi Spojenými státy a Čínou mohl skončit patovou situací. Tedy za předpokladu, že by se odehrával později v tomto desetiletí. Analýza byla taktéž vypracována na základě předpokladu, že USA budou mít k dispozici nové zbraně a taktiky, které v současnosti Pentagon plánuje. Rovněž tato analýza počítá s těžkými ztrátami na obou stranách.

Otázky ohledně toho, zda je americké vítězství vůbec možné, jsou podle expertů způsobeny mnoha faktory. Jedním z nich je i čekání na vyrobení nových zbraní a vybavení. „Námořnictvo často není schopno dokončit plánovanou údržbu lodí včas... to se rovná ztrátě v průměru 15 lodí ročně,“ napsal americký úřad pro odpovědnost vlády (U.S. Government Accountability Office).

Podle analýzy tohoto úřadu pouze 4 z 49 typů letectva konzistentně splňuje cíle připravenosti armády a 26 z nich tyto cíle během analyzovaných 10 let nesplňovalo v žádném roce.

Pro konflikt s Čínou by USA potřebovaly mezi 800 až 1200 protilodních střel dlouhého dosahu. V současnosti však disponuje pouze dvěma sty. Se současnou mírou výroby by se USA mohla k tisíci střelám dostat během roku 2032.

Problém představuje i dodavatelský řetězec. Pro příklad video uvádí typ stíhaček F-35, které obsahují magnetickou součástku se slitinou, jež se vyrábí pouze v Číně.

USA k tomu zaznamenávají obtíže i s náborem do armády. Už jen v roce 2022 armáda svého náborového cíle o 15 tisíc jednotek. Obdobný scénář je očekáván i pro rok 2023 a to i u námořnictva a letectva. Podle Pentagonu kritéria pro přijetí navíc splňuje pouze 23 % mladistvých (17-24 let) a méně než 10 % o vstupu do armády vůbec uvažuje. Mezitím čínské výdaje na obranu se stále zvyšují, zatímco ty americké stagnují.

