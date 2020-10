„Prostě vás smažou.“ U Krause se řešil mega problém s cenzurou

reklama

Hostem středeční talk show Show Jana Krause byl herní vývojář Daniel Vávra. V herním průmyslu proslavil tím, že stál za počítačovou hrou Mafia, která byla před pár dny kompletně přepracována. Dále vedl vývojářské studio Warhorse, které vytvořilo úspěšnou hru z českého středověkého prostředí Kingdom Come. Právě vývoji her se věnoval začátek rozhovoru.

„No, vy jste se teď angažoval v jiné věci, což mě samozřejmě taky zaujalo, protože to je takový moderní problém, že organizujete takovou petici proti cenzuře na Facebooku, což je, nevím, jestli jste viděl ten dokument Sociální dilema,“ zeptal se Vávry Jan Kraus. Vávra odpověděl, že ano, že to viděl. Následně se moderátor podělil o svůj zážitek, když mu Facebook odebral příspěvek, který nazval znásilnění Ukrajiny. Prý kvůli údajné nahotě. „Respektujeme právo uživatele na sdílení obsahu, který je pro něj osobně významný, ať už jde například o fotky Michelangelovi sochy Davida nebo rodinné snímky zobrazující kojící matku,“ stálo ve vysvětlení odstranění příspěvku. „To je odpověď jako pro úplný idioty,“ pověděl Kraus. Dostal i na krátkou dobu ban.

„Na druhou stranu, když jsem řekl Facebooku, ať mě ověří, že já jsem já, tak mi řekli, že mám podepsat doklady o svatbě, tak jsem to udělal a za měsíc mi přišlo, že to nestihli, tak ať to udělám znova,“ šokoval Kraus publikum. „Tak jsem to udělal znova a od té doby jsem už s nikým nemluvil. Každopádně mě neověřili. Není s kým mluvit, není kde mluvit, není o čem mluvit, je to vyšší mocnost, jako kdyby byli z Marsu a na druhou stranu zasahují samozřejmě, protože řeknou, že jste nedodržel práva komunity. Všiml jsem si, že vás to popuzuje stejně jako mě, ale vy máte ještě tu vůli budovat tu iniciativu; jakou máte představu, co by se tedy mělo dělat?“ zeptal se Jan Kraus Dana Vávry.

Vávra přiznal, že ani neví, jak ho s kolegy napadla ta iniciativa. Prý je tu však mnoho lidí, kteří jsou vymazaní, a to nejen na Facebooku, ale mají prý i vymazanou kreditní kartu. „Jsou prostě úplně odepsaní, mimo společnost. Úplně vyloučení, kvůli nějakým názorům, třeba jsou fakt kontroverzní… Ale ty korporace to mohou dělat a dělají to. Zatím lidem, u kterých to nikomu nevadí, může si za to sám, že jo, ale nikdo jim v tom nebrání, nejsou na to žádná pravidla a ty korporace samy nemají zveřejněná žádná pravidla, co se dá dělat,“ vysvětloval Vávra.

Moderátor mu pověděl, že tyhle korporace lidem řeknou, že přece podepsal pravidla, když se připojoval na tu síť. Vávra s tím nesouhlasil. Například prý nikdo nepodepsal pravidlo, že by nesměl vyslovovat něčí jméno. I kvůli tomu se prý mají lidem rušit jejich účty. „My sbíráme ty zkušenosti těch lidí a já opravdu znám člověka, kterému zrušili účet… A to je zase, takový nejčastější argument je, že tam nemusíš být, což je blbost, protože dneska 85 % dospělé populace této země má účet na Facebooku a má ho tam primárně proto, aby komunikovala s ostatními, mají tam Messenger, WhatsApp, takže, když je odsaď vyhodí, tak najednou ztratí stovky, někdo tisíce kontaktů. S těma lidma se prakticky nemůže spojit a ta korporace má naprosto dominantní postavení na trhu, prakticky monopolní se dá skoro říct a na to tady máme zákon, máme zákon o hospodářské soutěži, který říká, že když má firma víc než 40 % podílu na trhu, tak je to monopolní postavení, podléhá to regulaci, aby nemohla zneužívat svého postavení vůči zákazníkům nebo vůči konkurenci,“ interpretoval Vávra český zákon. Též ho fascinuje obhajoba těchto společností od některých lidí, kteří říkají, že je to soukromá firma, může si dělat, co chce a nikdo tam nemusí na těch sítích být.

„Tady je to ještě jinak. Tohle je vlastním způsobem mediální společnost, která provozuje mediální komunikaci, na což byly vždycky ty zákony v dobách, kdy byly ty televize, když byly tři, čtyři, tak byl ten zákon o tom, aby nemohly se dopouštět xenofobie, rasismu a takové věci na jednu stranu a na druhou stranu byly regulované přísněji s reklamou a tak dál. Tohle všechno se najednou víc odehrává tam, jak v těch televizích. Je tam skrytá reklama, všude… To, co někdo posoudí jako rasismus, je na nich…“ pokračoval Kraus, když mu skočil do řeči Vávra. Podle něj je úplně nejhorší to, že může vymazat politika a jeho příspěvky. O tom často ten daný politik dle Vávry nemusí ani vědět, jelikož se mu sníží dosah, a tak tedy on sám vidí své příspěvky, akorát se nikomu nezobrazují.

„Takže tam někdo sedí a řekne: ‚Tohle ne,‘ a ten někdo, nevíte, kdo to je, nevíte, podle čeho tak rozhoduje, není pravděpodobně z této země a jenom tam rozhoduje: ‚Tenhle jo, tenhle ne,‘ a na té vaší zdi, když máte tři sta přátel, tak byste tam měli mít denně dva tisíce zpráv, ale máte jich tam padesát, takže někdo to vyfiltrovává, co vlastně uvidíte, a to už je mega problém podle nás, to je ten hlavní problém, že se zaprvé vymažou ty lidi, o kterých někdo řekl, že by neměli mít právo se vyjadřovat a druhá věc je, že se tam cíleně zobrazují věci, že s vámi mohou manipulovat. Začne se vám tam zobrazovat propaganda ve prospěch někoho a pak o někom jenom ty negativní zprávy a když to uděláte týden před volbami, tak to pro ně v horším případě můžete o jedno, o dvě procenta změnit, ale jelikož ty volby jsou často dost vyrovnané, tak najednou změníte volební výsledky,“ rozhořčeně popsal Vávra.

Co se týče signatářů, tak tam mají dle Vávry dost známých osobností. Ať už Marek Vašut, tak například bývalý guvernér České národní banky, tak i Ondřej Neff. „Podepsali se pod to lidi, kteří vlastně jsou ti, které se někdo cílí mazat. Je to vlastně pro nás takový polibek smrti. Prezidentův mluvčí nás podpořil a teď zase ten argument téhle cancel culture: ‚Ha, podpořil vás tenhle, takže to ne‘ , já bych se teď spojil s kýmkoliv, je mi prostě jedno, jestli to je komunista nebo ODS, kdokoliv. Podle nás je to obrovský problém. Zatím to možná někomu vyhovuje, ale my to cílíme primárně na politiky, chceme jim naznačit, že to je problém a může se to otočit proti nim. My už s politiky vlastně jednáme, už se nám dokonce ozval někdo z vlády, takže nějaké výsledky to má,“ uznal Vávra.

Kraus si však myslí, že jelikož je Facebook kolos, tak můžeme měnit podmínky v Česku, ale firma řekne, že tu nesídlí. Prý je to však tak, že sídlí v Irsku a vztahuje se tedy na ně právo Evropské unie. „Jeden z právníků, s kterými jsem to řešil, mi říkal, že i ve Frýdku-Místku se můžete soudit s Facebookem a v zásadě je to banální proces typu reklamace, takže, když vám něco smažou a máte pocit, že porušili smlouvu, kterou s nimi uzavíráte, protože každý s nimi uzavírá smlouvu a oni nesmí dle českého práva ji retroaktivně změnit, že vám smažou účet za čtyři roky starý příspěvek, protože před čtyřmi roky to bylo legální a prostě retroaktivita je nezákonná, takže to nesmí dělat, ale často to tyhle korporace dělají. Za deset let staré video vám smažou účet, na kterém vy vyděláváte měsíčně dvě stě tisíc korun a ahoj. Tohle je zrovna ten případ, kdy se s nimi dá soudit a ti lidi by si měli uvědomit, že to jako jde. Druhá věc je, že bychom chtěli, aby měli nějakou zodpovědnou osobu v Čechách,“ líčil Vávra. Tyto velké korporace tu navíc platí v daních naprostý fragment toho, co tu vydělají. Dle Vávry se jedná až o miliardové zisky, které v České republice mají a daně platí v řádech jednotek milionů. Navíc pokud se člověk proti rozhodnutí Facebooku odvolá, tak to řeší nějaký pracovník v Jižní Africe či Filipínách.

Na závěr však herní vývojář uznal, že to ani Facebooku nevyhovuje, jelikož jsou sami vláčeni mezi mlýnskými kameny. „Další věc, o kterou nám jde, že chceme upozornit na to, že dneska se tady vyskytují nějací poslanci, kteří tady psali americkému Senátu, aby jako přitvrdil a víc cenzuroval, aby ten Facebook donutili cenzurovat, to mi nepřipadá moc chytré toto dělat. Takže my chceme upozornit politiky, že tohle není ta cesta a chceme ukázat, že existují lidi, kteří si myslí, že to je špatně a kterých není zas tak málo,“ zakončil Vávra.

