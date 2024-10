„První vyžírka.“ A ještě horší přirovnání přišlo Pavlově manželce

Eva Pavlová by si coby první dáma od příštího roku mohla polepšit o více než 95 tisíc korun měsíčně. Počítá s tím novela zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci, kterou na konci září představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Novela se týká všech budoucích partnerů či partnerek české hlavy státu.

Podle návrhu zákona by nově měla „manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náležet víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši třicet procent zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky,“ stojí v novele.

Kvůli revoluční změně, kdy by Pavlová měla pobírat honorář 95 tisíc korun měsíčně, je pod palbou kritiky.

Předseda Svobodných Libor Vondráček připomněl komunistickou minulost Pavlové. „Eva Pavlová přesně před 37 lety 5. října 1987 podala přihlášku do KSČ s textem: ‚Uznávám učení marxismu-leninismu, ztotožňuji se s politikou strany, a proto jí chci být také nápomocna jako její aktivní člen.‘ Nevím, jak se nechává oslovovat Eva Pavlová, ale nechat si platit 100 000 Kč měsíčně za to, že je ‚něčí manželka‘, je vrcholně elitářský postup v rozporu s ‚učením marxismu-leninismu‘. Reálný život je ovšem nakonec vždycky v rozporu s ‚učením marxismu-leninismu‘,“ komentoval Vondráček na Facebooku v souvislosti s novelou zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci.

Rentu z důvodu ‚příbuznosti‘ s panovníkem si nechala a nechává platit šlechta, ale my jsme stále ‚republika‘, bylo by dobré se podle toho i chovat,“ upozornil dále Vondráček s tím, že by bylo dobré chovat se v souladu s tím, že vládci jsou jen „dočasní správci země“. „Země, ve které se nedaří ekonomice, kvůli drahým energiím máme nosit dva svetry a ‚všichni se musíme uskromnit‘. Vytváření nových politických trafik je arogancí moci a to poslední, co si dnes můžeme dovolit!“ zakončil šéf Svobodných.

Šéf Motoristů Petr Macinka historicky poukázal, že předchůdkyně Pavlové žádný plat nepobíraly za celou jednu dekádu. „Dagmar Havlová: šest let první dámou a nepotřebovala plat. Livia Klausová: deset let první dámou a nepotřebovala plat. Ivana Zemanová: deset let první dámou a nepotřebovala plat. Po prvních dámách dnes na Hradě první VYŽÍRKA…,“ nebral si Macinka s manželkou prezidenta Petra Pavla servítky.

„Když by paní Pavlová měla sama jet na nějakou cestu, tak lidé okolo – zaměstnanci kanceláře – mají zaplaceno vše: hotel, letenky, co je potřeba. Ale ona by si to platila sama, respektive platil by to manžel z náhrad. Teď na to bude mít svůj rozpočet,“ řekl k návrhu zákona Blesku bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář.

Základní plat prezidenta pro letošní rok představuje částku 341 200 korun. Od roku 2011 sice podléhá dani, neodvádí se z něj však zdravotní a sociální pojištění. K tomu měsíčně hlavě státu náleží zvláštní víceúčelová paušální náhrada ve výši 317 500 korun.

