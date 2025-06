„Radši ukaž...“ Mladá Ukrajinka z SPD odpálila sprosťáky

Mladá politička SPD Olga Tietz vysvětluje na síti X, proč navzdory tomu, že je sama Ukrajinka, nechce v Česku migranty: „Jako člověk s ryze evropským původem cítím povinnost bránit moji evropskou domovinu podobně, jako ji před nájezdníky bránili mí předkové. Jako Evropanka mám naprosto legitimní právo kritizovat masovou migraci z muslimských a afrických zemí a vyjadřovat obavy o bezpečnost Evropy. Že to je pokrytectví? Zkuste ještě jednou popřemýšlet a možná vás napadne taková zajímavá paralela mezi zvýšenou kriminalitou a masovou migrací z těchto zemí. Možná vás dokonce povzbudím k tomu použít Chat GPT a přeložit zprávy ministerstev vnitra a kriminálních úřadů ze zahraničí (speciální lahůdka jsou německé, rakouské a francouzské statistiky). I když jsem pitomá na matematiku, tak čísla mluví za sebe a konečně i oficiální vládní úřady se nebojí tato čísla přiznat.“

Jelikož se mě nikdo asi půldne neptal na názor a já se tím cítím hrozně ukřivděná (??), tak půjdu odpovídat na nejčastější dotazy a výtky v komentářích k mým posledním příspěvkům. Enjoy!



1. “Migrantka tady nechce migranty!”



Ne, nechci. Jako člověk s ryze evropským původem… — Olga z SPD (@tietzol) June 17, 2025

Dále v příspěvku vysvětluje, že v České republice je už 13 let, žije tady legálně, její rodina nikdy nepobírala dávky a rodiče od první chvíle pilně pracovali ve svém oboru, museli složit zkoušky na 1. LF UK v perfektní češtině. „Kdo z vás by dokázal to stejné během jednoho roku v jiné zemi a v jiném jazyce?“ ptá se provokativně a pokračuje: „V ČR je nedostatek zubařů, mí rodiče léčí z 98 % české občany. Jsme příkladem dobré integrace a takoví migranti snad žádnému zdravě smýšlejícímu člověku nevadí. Zapátrejte v rodinné historii a možná taky zjistíte, že tam máte ‚ekonomické migranty‘, kteří kvůli politické situaci v ČSR uprchli do zahraničí a perfektně se integrovali (a ano, i jako pronárodní politici viz Petr Bystroň). Budete jim to mít za zlé? Já teda vůbec.“

Dále se vyjádřila ke své spolupráci s Milanem Mazurkem, europoslancem za slovenské hnutí Republika, které je stejně jako SPD členem frakce Evropa suverénních národů (ESN).

„Slováci jsou mi blízcí, protože mezi sebou nemáme jazykovou bariéru, podobně jako s Němci. Já jako nejdůležitější aspekt zahraniční politiky otevřeně propaguji spolupráci VŠECH konzervativních Evropanů, abychom vyřešili CELOEVROPSKÉ problémy, které nás všechny ovlivňují nebo brzy ovlivňovat budou,“ zdůraznila Tietz.

Chce se bavit o politice, ne „ukazovat kozy“

Vysvětluje, že není tisková mluvčí SPD a všichni členové SPD nedostávají komunikační kartičky (na rozdíl od členů a podporovatelů vládních stran). „S SPD se ztotožňuji ve valné většině agendy, ale nezodpovídám za výroky nikoho jiného, než sebe. A moje výroky jsou jen a pouze MOJE OSOBNÍ NÁZORY,“ objasňuje politička a reaguje na dehonestující výzvu, které občas čelí: „Radši ukaž kozy!“ Verbální útočníky odkazuje do patřičných mezí: „Radši přestaňte veřejně psát svoje sexuální choutky a běžte se provětrat ven nebo zajděte s někým na Tinder hookup. Sexualizace žen (nejen v politice) je odporná a nechutná. Debatujte se mnou slušně na témata, o kterých mluvím. Kdybych prodávala svoje tělo na internetu, tak mě vaše komentáře možná budou zajímat, ale jsem politička a pojďme se bavit na politická témata. V tomhle jsem radikální feministka.“

Fotogalerie: - SPD V Brně

Olga Tietz pochází z Kyjeva a je místopředsedkyní pražské organizace SPD. Prezentuje se jako fotografka se zájmem o životní prostředí. Do Česka přišla s rodinou jako devítiletá. Žila v Žatci, později studovala střední uměleckou školu v Praze, kde už zůstala. Před nedávnem v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla, že Kyjev je jen obětním beránkem velmocí. „Buď se z toho stane zamrzlý konflikt, nebo se bude válčit do posledního Ukrajince,“ řekla mladá politička SPD. Nenávist vůči Ukrajincům podle ní svými kroky rozdmýchává právě Fialova vláda.

Psali jsme: Rozhovory PL- Olga Tietz Ukrajinka Tietz z SPD: Fialova vláda rozdmýchává nenávist proti Ukrajincům. Má rodina souhlasí s Okamurou Vtip o ženách. A komentátor už si z olympiády nezakomentuje Benevolentní sexismus, argument špatného tónu. Langšádlová začala vychovávat vědce, jak jednat se ženami