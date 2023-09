„Rodiče by měli zasáhnout.“ Sexuální výchova ve školách? Varování. Na co se ptají dětí?

Rodiče by se podle speciální pedagožky a školní metodičky sociálně patologických jevů Michaely Kubátové Špryňarové měli dostatečně zajímat o to, co je dnes ve školách jejich dětí vyučováno v rámci sexuální výchovy. „Stále tomu můžeme říci ne. Nemáme to zákonem dané a je na řediteli školy koho a co si do své školy pustí. Rodiče by měli zasáhnout a ptát se,“ uvedla v rozhovoru pro pořad O čem se mlčí s tím, že pokud rodiče nejsou spokojeni s tím, co se jejich potomci učí, mají se ozvat. Ptát by se dle ní měli lidé i našich senátorů.

Dle speciální pedagožky a školní metodičky sociálně patologických jevů Michaely Kubátové Špryňarové se na českých školách odehrává při sexuální výchově to, co by se dalo označit za „otevřenou propagaci LGBT“. „Bohužel do těchto záležitostí vstupují některé neziskové organizace a jdou tomu velmi vstříc i někteří progresivní učitelé,“ řekla.

Učitelé se dle ní dětí vyptávají rovněž na „naprosto intimní záležitosti“, do kterých jim dle ní „vůbec nic není“. „Mělo by to být v rukou rodičů a v rukou rodiny. Měli bychom brát ohled na to, že každá rodina je jiná i každé dítě je jiné. Měli bychom brát ohled na intimitu dítěte,“ zdůraznila speciální pedagožka.

Některá nevhodná témata mohou dle ní děti ovlivnit, zejména ve velmi nízkém věku, a rodiče by podle ní měli vždy zasáhnout, pokud zjistí, že se něco takového děje a měli by si vždy zjistit, jaké vzdělání má osoba, která s jejich dětmi hovoří o sexualitě. „Je to hlavně v rukách rodičů,“ řekla.

Některé věci implementované do školského systému dle jejího názoru mohou dokonce nahrávat i obchodu s dětmi a pedofilům. „Dávala bych si velký pozor být rodiči a ve školách bych se ptala, co se tam vyučuje a jakým způsobem," znovu avizovala.

„Stále tomu můžeme říci ne. Nemáme to zákonem dané a je na řediteli školy koho a co si do své školy pustí. Rodiče by měli zasáhnout a ptát se,“ radí Michaela Kubátová Špryňarová a vybízí, aby rodiče nepodcenili situaci a se svými potomky mluvili.

Vychovávat děti pak prý mají často snahu zejména ti, kteří žádné nemají. „Jedná se hlavně i o naše vrcholné představitele,“ poukázala Kubátová Špryňarová. Lidé by se dle ní měli obrátit i na senátory a tázat na ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, která podle ní „směřuje k záležitostem jako jsou nové gendery“.

