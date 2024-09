„Rodiče také byli migranti. Ale začali okamžitě pracovat.“ Fialova vláda podporuje všechny kromě Čechů, říká politička

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5314 lidí



Česká republika dle ní v současnosti není nezávislou zemí. „Máme tady bruselský a ještě americký diktát,“ tvrdí s tím, že právě proto by ráda převzala neutralitu a rozhodovací systém ze Švýcarska.



Vadí jí i naše nedostatečná soběstačnost. „My jsme tady za minulého režimu – přestože je taková tradice, že se na něj jen nadává – vyráběli vše od jehel po letecké motory. Ta soběstačnost byla opravdu úplně někde jinde, včetně potravin. A právě potraviny jsou pro mě alfou a omegou, protože když nemáte potraviny a zavřou se z jakéhokoliv důvodu hranice, což jsme viděli při covidových lockdownech, co potom budeme dělat? Bude tady hladomor? Anebo to je účel, aby tady byl hladomor, abychom byli poslušní a poslouchali a kývali na to, co řekne strana a vláda?“ zaznělo v rozhovoru kandidátky Pynelopi Cimprichové pro Nadační fond Svědomí národa.

Upozorňuje, že k určitému záměru dle ní vede též zadlužování Česka: „Už dnes jsou tu takové první vlaštovky, že budou chtít sáhnout na naše majetky. Na naše práva, na všechno, co jsme se tady za celé ty roky snažili vydělat a zabezpečit se na stáří, jak se nám doporučuje. Nakonec ty všechny možnosti, které jsme si nastavili, by nám vzali. „Tato a předešlá vláda, to je neustálé zadlužování,“ kritizovala předchozí vládu Andreje Babiše a současnou vládu Petra Fialy.



Na názory, že ještě nejsme zadlužení jako další evropské země, má Cimprichová jasnou odpověď: „Vždycky říkám, že jestli nejsme zadlužení jako Francie a podobně, tak to je samé jako by mi někdo říkal: ‚Hele skoč ze sedmého patra, ostatní skáčou z desátého, tak je to podstatně lepší.‘“ Má za to, že inspirovat bychom se měli v ústavním zakotvení požadavku na vyrovnaný státní rozpočet.



Jednotlivé svobody si dle jejího mínění lidé nechávají brát i bez větších protestů. „Všimněte si, že nám svobody berou, jako že je to pro naše dobro. Viděli jsme to za covidu. Znovu připomenu ty lockdowny – zatímco supermarkety byly provozovány a žádný problém u nich nebyl, tak naše malé české obchůdky byly zavřené… Lidé byli vyděšení z médií, ze lží a z manipulací, které se na nás valily, a byli ochotní nechat se o ty svobody připravit,“ připomněla Cimprichová.

A ohradila se proti tomu, že bychom i nadále měli 5% hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. „Musíme uvažovat o změně… V posledních parlamentních volbách nám propadlo 20 % hlasů a evidentně je vidět, že je to špatně. Proč bychom měli mít nějakou limitaci?“ namítla s tím, že nejde jen o samotné propadlé hlasy, ale že limitace vede voliče k tomu, aby volili tak, aby právě ten jejich hlas nepropadl. Lidé by dle předsedkyní hnutí Švýcarská demokracie měli volit i malé strany, jelikož čím větší množství hlasů začne propadat, tím spíše se věc změní.



Velmi nízkou porodnost v Česku si vysvětluje přístupem vlády. „Česká vláda podporuje všechny – jenom ne české občany… Já jsem také z migrantské rodiny, ale moji rodiče vůbec nebyli tahle podporováni. Přišli a okamžitě začali pracovat. A ani já jsem nebyla vychována v tom, že tady budu celý život natahovat ruce na dávky, ale celý život pracuji,“ poznamenala kandidátka. A podotkla, že mladí lidé dnes například čelí vysokým životním nákladům, které je odrazují od toho, aby měli děti.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: