Válka na Ukrajině trvá už 828 dní a kolika lidskými životy už Rusové za ničení svobodné Ukrajiny zaplatili, to uvedl britský zástupce při OBSE. Spočítali také, kolik peněz asi tak Kreml na válku vydává. Jde o ohromující čísla, která ukazují, že jen v posledních pár dnech ztratili Rusové 1 tisíc vojáků den co den. Americký prezident Joe Biden povolil omezené využití amerických zbraní proti ruským cílům u Charkova. Na ruské straně hranice.

Britský zástupce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) vyrukoval s šokujícím číslem. Od ruského vpádu na svobodnou Ukrajinu na konci února 2022 bylo zraněno nebo zabito 465 tisíc příslušníků okupačních vojsk. Za posledních pár dní prý byly ztráty Rusů nejvyšší. Čítaly až jeden tisíc vojáků za den. Na informaci britského diplomata upozornil německý deník Bild.

Vedle velkého množství lidských životů platí Rusové z války i nemalé finanční objemy. Na zabíjení ukrajinských vojáků, ale také žen a dětí, jde přibližně 6 procent hrubého domácího produktu.

„Objektivně řečeno, čísla naznačují strašlivé ztráty pro zemi jako Rusko – na ruských životech, materiálech a důvěryhodnosti,“ řekl britský diplomat. Dodejme, že z britské strany v roce 2022 zaznělo, že Rusům docházejí naváděné střely, a v roce 2023, že ruští rezervisté bojují s polními lopatkami.

Z Ruska především v poslední době zaznívá, ať si Západ nedovoluje povolit Ukrajině využití západních zbraní proti cílům na původním ruském území.

Mezitím podle BBC narůstá tlak na amerického prezidenta Joea Bidena, aby povolil využití amerických zbraní proti cílům na původním území Ruska.

Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová řekla, že omezení používání zbraní způsobilo, že Kyjev bojuje „s jednou rukou svázanou za zády“. Zrušení těchto limitů „by nemělo být předmětem debaty“, prohlásila.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve čtvrtek řekl, že spojenci směřují k dohodě o úderech na ruském území. „Posouváme se na to v mezinárodní sféře,“ řekl. „Agresorem je Rusko.“

Podle serveru listu Washington Post Biden dal těm, kteří tlačí za pravdu a do jisté míry dovolil využití amerických zbraní na ruském území.

„Posun umožní Ukrajině používat vybavení dodané Spojenými státy, jako jsou raketomety, k zasažení jednotek těsně za hranicí od ruského Charkova a k odpálení raket, které míří na ukrajinské území. Neumožní to Ukrajincům používat americké raketové systémy delšího doletu k zasahování cílů hlouběji v Rusku, ani k zasahování civilních cílů,“ zaznělo.

Německý kancléř Olaf Scholz zůstal na veřejnosti opatrný, ale mluvčí v Berlíně řekl, že „obranná akce se neomezuje na vlastní území, ale zahrnuje i území agresora“. Britský ministr zahraničí David Cameron začátkem tohoto měsíce řekl, že je na Ukrajině, aby se rozhodla, jak použít britské zbraně, zatímco tento týden polský náměstek ministra obrany řekl, že Ukrajinci mohou používat polské zbraně „jak uznají za vhodné“.

Americká administrativa podle zprávy ve Washington Post sdělila Kyjevu své znepokojení nad dvěma pokusy o útoky proti radarovým stanicím, které poskytují konvenční protivzdušnou obranu, stejně jako varování před jadernými starty ze strany Západu.

Prezident Vladimir Putin v úterý obvinil NATO z „nekonečné eskalace“, varoval, že by to mohlo vést k „vážným následkům“. Na znamení znepokojení Kremlu Putin naznačil, že Rusko by mohlo použít jaderné údery proti malým evropským zemím, pokud NATO umožní Ukrajině zaútočit na to, co nazýval „hluboko na ruském území“. Varoval, že představitelé NATO „by si měli být plně vědomi toho, co je v sázce“.

Některé země NATO jsou z této vyhlídky nervózní. Italská premiérka Giorgia Meloniová ve čtvrtek řekla, že nepovažuje za nutné zasáhnout ruské vojenské základny, a vyzvala Západ, aby místo toho dodal Ukrajině více protivzdušné obrany.

Ukrajinský vrchní velitel plukovník Oleksandr Syrskyj a ukrajinský generální štáb 30. května informovali, že ruská armáda přesouvá prvky blíže nespecifikovaného počtu dalších pluků a brigád z jiných blíže nespecifikovaných oblastí frontové linie a z cvičišť do Strilecha-Lyptsi, nedaleko Charkova. Syrskyj však uvedl, že ruská armáda nemá v severní Charkovské oblasti dostatek sil, aby provedla ofenzivu v plném rozsahu a prolomila ukrajinskou obranu.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) nadále odhaduje, že ruské síly pravděpodobně zadržují mnoho záloh ze Severního seskupení sil, které je osazeno prvky 11. armádního sboru (AC), 44. AC a 6. kombinované armády (CAA) – všechny jsou součástí ruského Leningradského vojenského okruhu (LMD) – dokud se Severní seskupení sil nepřiblíží své plánované koncové síle 50 000 až 70 000 sil.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

