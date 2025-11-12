„S mluvením o Ukrajině jsme to přehnali.“ Otevřený kandidát na šéfa ODS

12.11.2025 12:41 | Monitoring

„Neslibuju vám blahobyt,“ říká kandidát na předsedu ODS Radim Ivan. V podcastu Chuť moci naznačil svou vizi pro ODS v případě svého zvolení. Chce snížit zdanění práce a návrat ke středo-pravicovým hodnotám. V oblasti důchodů by lidé podle něj měli mít možnost sami rozhodovat, kdy odejdou do penze, díky systému individuálních investic.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Radim Ivan s Thomasem Kulidakisem v podcastu Chuť moci společnosti Datarun

„Ztratili jsme kontakt s voliči. Mysleli jsme si, že děláme věci dobře, ale kdybychom se víc bavili s lidmi, zjistíme, že realita je jiná,“ uvedl Radim Ivan. Dodal, že ačkoliv plně podporuje Ukrajinu, tak uznává, že komunikace tohoto tématu před volbami byla přehnaná. Lidé podle něj nabyli dojmu, že se vláda Petra Fialy (ODS) příliš zaměřuje na zahraniční otázky a zanedbává domácí problémy.

Proto Radim Ivan představil svou vizi pro ODS, pokud by se na nadcházejícím sněmu strany stal jejím předsedou. Jeho protikandidátem je Martin Kupka.

„ODS musí být znovu silná a hrdá značka. Nechali jsme si namluvit, že nedokážeme sami vyhrávat,“ uvedl. Podle něj se strana musí zásadně zlepšit v komunikaci, jak se svými členy, tak i s občany a navrátit se ke klasickým pravicovým hodnotám.

„Musí se vrátit k pravici, ke svobodě, tržní ekonomice, ochraně soukromí a k hodnotám, na kterých vznikla,“ prohlásil Ivan a odmítl představu, že by pravice byla „mrtvá“. ODS jen dle jeho názoru musí lidem více a lépe vysvětlovat, že přínosy její politiky budou mít přínosy i pro ně. „A pro jejich peněženku,“ dodal Ivan, který nicméně připustil, že tyto přínosy mohou nastat až v „dlouhodobějším horizontu“.

K otázce koalice SPOLU uvedl, že by preferoval silnou ODS, která ale zůstane schopná oslovovat i voliče SPOLU. Strana by podle jeho názoru měla nabízet řešení odpovídající vlastní identitě. To se může týkat i otázky daní. Podle Ivana je současný systém výběru daní příliš „kolektivistický“, kdy stát příliš lidem daní práci a bere jim z platu až 40 % na přímých a nepřímých daních. „Měli bychom to upravit,“ řekl Ivan.

Podobně přistupuje i k otázce důchodového systému. Ivan by rád, aby lidé měli možnost si sami rozhodnout věk odchodu do důchodu. Ideální by podle něj bylo zrušení průběžného důchodového systému a jeho nahrazení systémem individuálních investic.

„Chtěl bych, aby si o tom lidé rozhodli sami. Aby v průběhu své kariéry měli příležitost investovat dostatečné prostředky tak, aby si pak mohli zvolit sami, kdy přestanou pracovat,“ vysvětlil Ivan. Uznal ovšem, že úplné upuštění od průběžného důchodového systému by bylo nákladné, dle jeho názoru by Českou republiku vyšlo až na 800 miliard.

Proto navrhuje zachovat solidární část platu pro ty, kteří si vlastními investicemi nedokážou zajistit dostatečný důchod. „Myslím, že tenhle systém může být efektivnější. Dneska i lidé, kteří rozumějí investování, jsou nuceni zůstávat v tom systému, který je jednoznačně neefektivní. Oni pak dají velkou část prostředků do systému a zpátky dostanou jen malou,“ řekl Ivan.

„Neslibuju vám blahobyt. Já slibuju tomu, kdo chce pracovat, že bude mít tak nastavené prostředí, že když se bude snažit a zlepšovat, tak bude prosperovat,“ prohlásil kandidát na předsedu ODS Radim Ivan.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

autor: Alena Kratochvílová

Jinde na netu:

Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy

