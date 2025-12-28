„Zase budou hajlovat, zase se budou zabíjet.“ Ringo Čech věští temnou budoucnost

Hostem pořadu Tomáše Lukavce Zákony bohatství byl bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, malíř, spisovatel a někdejší poslanec František Ringo Čech. V úvodu odpovídal na otázku, jestli je věřící. „Jsem neukázněný katolík. Jsem pokřtěný. Nejsem si jistý, jestli Bůh je. Myslím si, že jo, ale úplně jistý si nejsem,“ svěřil se Ringo.
A vyprávěl historku, v níž vystupoval i nedávno zesnulý arcibiskup Dominik Duka. „Umřela komunistka a Duka říká: ‚To bude soudružka čumět, že Bůh je.‘ A nedávno jsem viděl v televizi vědce. Říkal, že mluví o tom, že nejsme nic jiného než shluk molekul, prostě nic. Takže on jako popírá Boha. Říká ale, že vždycky po té přednášce zajde do kostela, kdyby náhodou byl. To je přece nádhera, pro sichr,“ vyprávěl známý umělec.
K dotazu, jak často komunikuje s Bohem, sdělil: „Prakticky si s ním povídám furt, ale on mi neodpovídá. Snažím se konzultovat věci. Pravda je jenom jedna, ale myslí si všichni, že ji mají,“ podotkl Ringo.
Kdyby měl jistotu, že mu Bůh odpoví, zeptal by se ho, jak bude hrát Slavie v sobotu. „Jestli to ví. Ale jak známe Slávii, nebude to vědět,“ rýpl si hudebník, který letos oslavil 82. narozeniny.
Svěřil se, že v současné době ho živí malování. „Ale co považuju za vrcholnou uměleckou disciplínu, je literatura. Knihy umírají. Zůstanou encyklopedie a slovníky. Možná. Ani to ne,“ posteskl si autor jedenácti knih.
„Když kniha vyjde, beru si ji do postele. Jako malé dítě ji chovám. Pracuješ s fantazií čtenáře. Já se snažím psát tak, abych v tobě vyvolal film, aby sis představoval to, co píšu. A to je těžké. Musíš mít perfektní vyjadřování, musíš znát jazyk. Čeština je nádherná. Nejlepší češtinu má Jiří Suchý. My jsme teď už oba hodně staří, ale jeden čas jsme se hodně přátelili, chodili jsme spolu i do divadla. Já jsem hrál v Kytici jeho roli – poustevníka. A on přišel do divadla a říká mi: ‚Pane Čech, vy jste tady pečen vařen.‘ To je nádherný tvar. Nebo popisuje nohu, jak noha je lýtko, koleno, pak je stehno a říká: ‚Noha pokračuje dál, ale neponechá si už svůj název.‘ Kdo by tohle vymyslel! To je největší český žijící básník,“ míní Ringo.
Doporučil číst knížky Jiřího Suchého, protože kdo je čte, má bohatší jazyk. Z českých spisovatelů má rád také „zatracovaného“ Aloise Jiráska. Líbí se mu i pentalogie Vladimíra Neffa o rodinách Bornů a Nedobylů. Autorův syn Ondřej je Ringův kamarád.
Třetí svět je fronta na chleba, Evropa skončí jako starověký Řím
Potom hovořil o tom, co mu dala a vzala politika. „Vzala mi iluze, ale dala mi hodně. Já jsem strávil v politice osm let, a to je vlastně další výuční list. Já jsem začínal od píky, jak se říká, od začátku, tedy tak, jak má začínat policajt. Já začal v tom malém kroužku na Praze 4, kde jsem rovnal lístky a kde jsme schůzovali. A tak postupuješ pomalinku pořád v tom žebříčku, až jsem se dostal do parlamentu, což je vlastně nejvyšší funkce politická. Prakticky není nikdo víc než poslanec. Prezident je představitel státu, ale není to politická funkce,“ domnívá se Ringo.
Zmínil, že řadu politiků zná křestními jmény. „Dospěl jsem k přesvědčení, že se historie opakuje. Lidi jsou nepoučitelní, dělají stejné chyby. Zase budou hajlovat, zase se budou zabíjet,“ řekl bývalý politik a připomněl historické záběry z éry německého nacismu.
„Když vidím ty parády v tom Německu s pochodněmi, desetitisíce lidí jak chodily, ti vojáci, no a pak, když vidíš, jak všichni zmrzli, jak čouhají ty zmrzlé nohy a ty hlavy, tak si říkám: ‚Dobře vám tak, čuráci, co jste tam lezli, kurňa.‘ Bude válka, protože války byly. Nevím jestli s Ruskem, ale bude. Bude to všichni proti bílým. Prostě bude částečně rasová. Náboženství už nehraje roli. Jak říkám, historie se opakuje. Afrika nemá vodu, nemá jídlo a neustále přibývají lidi. Třetí svět je fronta na chleba a v ní se furt šuká. Žádné kvóty, to nám nic nepomůže. To se vyvalí jako vlna, zalije to celou Evropu. Tak to bylo se starým Římem, prostě přišli Germáni. Galové přišli a převálcovali je, smíchali se s nimi. I my se nakonec smícháme. Nebudou ani bílí, ani černí, budou hnědí. Ale mezitím to bude hrozné, než budou ti hnědí,“ soudí Ringo.
Předpovídá zkázu civilizace a kultury, neskutečné násilí, nespravedlnosti. „Nechci být špatný prorok, ale já se zajímám o historii, takhle to bylo vždycky. Proč by to teď mělo být jinak?“ ptá se umělec a bývalý politik.
A dodává: „No sere mě to, protože mám děti, mám vnuky, já nechci válku. Je možná i dobré, že když už tady máme nějaké imigranty, že to jsou Ukrajinci. Jsou to Evropané. Vymíráme, tak jako většina evropských států vymírá. Ukrajinky jsou hezké holky, ne všechny, ale některé. Jeden z mých vnuků zrovna má krásnou Ukrajinku, celá rodina mu ji závidí,“ svěřil se Ringo.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.