„Horší než rok 1936.“ Jan Veleba odhalil tichou hrozbu pro ČR

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Není přece normální, v dnešní politicky krajně nestabilní době, být závislý na dovozu základních potravin, když dříve jsme byli jejich významnými vývozci,“ říká exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Přidává jasná čísla ohledně vepřového masa, vajec i dalšího. „Hrubá zemědělská produkce je dokonce nižší oproti roku 1936 a sice o 9 procent!“ Upozorňuje a mluví o restartu českého zemědělství. V té souvislosti také posílá vzkaz novému ministru zemědělství.
reklama
Vážení a milý čtenáři a přátelé ParlamentníchListů.cz, našeho nezávislého internetového deníku. Konec roku je vždy příležitostí pro bilancování, neplést si se sebechválou, jak ji předvedl dnes už bývalý premiér Petr Fiala. A především je příležitostí k nastavení dalších cílů, které chceme v nadcházejícím roce 2026 nastartovat, dosáhnout a splnit. Dovolte mi proto v dnešním „Pohledu“ několik meritorních úvah na toto téma.
Klub 2019 chce podpořit restart českého zemědělství
1. Jaký byl končící rok 2025? Pro Klub 2019 to byl rok, kdy jsme pevně zakořenili v Trhovém Štěpánově v Rabbitu, u kolegy Zdeňka Jandejska, generálního ředitele této akciové společnosti. Je to, byl a určitě dál bude také rok časté publikační činnosti a mediální práce našich kolegů. Především bych chtěl vyzdvihnout kolegu Jana Schneidera, který se vypracoval k několika mediálním vystoupením k aktuálním otázkám týden co týden. Obdobně odvádí mediální práci za naše uskupení Klub 2019 Zdeněk Jandejsek, Ivan Vyskočil, Ivan Noveský, Jarmila Dubravská a já zde mám pravidelnou rubriku, jednou za 14 dní, s názvem Pohled selským rozumem.
2. Rádi bychom touto svojí prací podpořili restart českého zemědělství, který, věřím, že nová vláda, s kvalitním a odborně zdatným ministrem zemědělství, nastartuje. Není přece normální, v dnešní politicky krajně nestabilní době, být závislý na dovozu základních potravin, když dříve jsme byli jejich významnými vývozci. Pojďme ale ke konkrétním číslům.
Vepřové maso – dovážíme 66 procent naší spotřeby
Drůbeží maso – dovážíme 43 procent naší spotřeby
Vejce – dovážíme 46 procent naší spotřeby
Mléko – dovážíme 5 procent naší spotřeby
Brambory – dovážíme 60 procent naší spotřeby
Ovoce – dovážíme 68 procent naší spotřeby
Zelenina – dovážíme 70 procent naší spotřeby
Soběstační pouze u hovězího s velkým snížením spotřeby
Ze základních potravin máme pokrytou domácí spotřebu, i jsme soběstační, pouze u hovězího masa (100 procent). Důvodem je jeho více než trojnásobné snížení spotřeby – z 24 kilogramů na obyvatele v roce 1990 na současných pouhých 7 kilogramů.
Vzato souhrně do ekonomických čísel hrubé zemědělské produkce (HZP) České republiky je vývoj od roku 1990 katastrofální. Ve stálých cenách jsme v roce 1990 vykázali 106 143 miliard korun a nyní to je 72 tisíc miliard korun, což je pokles o jednu třetinu (32 procent). Za naprosto absurdní považuji skutečnost, že hrubá zemědělská produkce je dokonce nižší oproti roku 1936 a sice o 9 procent!
Novou vládu, respektive nového ministra zemědělství, čeká neskutečná práce. Další snižování produkce není možné, přičemž její zvyšování je proces dlouhodobý a proces, který musí mít všeobecnou podporu společnosti. V dosavadním vývoji, respektive úpadku, nelze pokračovat. Osvětlil bych to srovnáním stavu hospodářských zvířat se sousedním Německem a evropskou špičkou Holandskem. Nuže, posuďte se mnou:
Počet velkých dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy:
Česká republika - 0,38
Německo – 1,40
Holandsko – 3,00
Ještě musím vysvětlit, že velká dobytčí jednotka je 500 kilogramů živé váhy hospodářského zvířete.
Závěrem dnešního pohledu je na místě popřát ministru zemědělství, aby se mu podařilo popsaný vývoj zastavit a naše zemědělství s navazujícím zpracovatelským průmyslem restartovat. Je to v dnešní složité mezinárodní situaci v zájmu této země.
Mě by spíš zajímalo, jak řeší migrační pakt nebo cokoliv/kdokoliv to, aby se sem nelegální migranti vůbec nedostávali? K čemu je takové poloviční řešení, že je sem necháme přicestovat a pak budeme řešit, jak je vrátit nebo co s nimi? A když ten pakt tak hájíte, vy souhlasíte i s tou povinnou solidar...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.