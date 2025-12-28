Ďáblův pakt Fialovy vlády. Znásilněná ODS. Vyšlo najevo, jak z nás mlátili peníze

Hostem Rozhovorů ParlamentníchListů.cz byl ředitel redakce Jaroslav Polanský, moderoval Radim Panenka. Polanský se v úvodu ohlédl za čtyřmi lety vlády Petra Fialy. „Pro mě Fialova vláda znamenala vládu citového vydírání. To není něco, co podstupujeme rádi. Ta vláda nám neustále říkala: ‚Vy něco musíte, jinak jste zlí a špatní lidé. Vy musíte dávat peníze na Ukrajinu a musíte s tím souhlasit, jinak jste Putinovi agenti. Vy musíte akceptovat Green Deal, protože Green Deal je realita,‘ říkal pan premiér Fiala. ‚A pokud ne, tak jste dezinformátoři a zlí lidé. Vy musíte akceptovat to, co vláda chce, jinak jste svině,‘ říkal plukovník Foltýn,“ zmínil při ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky šéf ParlamentníchListů.cz Polanský.
Zmínil, že tato metoda bohužel funguje v celé západní Evropě, označil ji za mlácení financí z daňového poplatníka pomocí citového vydírání. „Dřív se to dělalo tak, že daňový poplatník měl být přesvědčen o tom, že má dát peníze na něco. Dnes je citově vydírán, s pistolí u hlavy mu stojí vláda, média, neziskové organizace, akademická sféra. A řvou na něj: ‚Naval prachy, jinak jsi zlý člověk, jinak jsi dezolát, jinak jsi ošklivý člověk, jinak jsi nevzdělanec, jinak jsi někdo, kdo nemůže být součástí střední třídy lidské společnosti.‘ Tak tohle proponovala Fialova vláda,“ uvedl Polanský.
Střední třída byla podle něj instruována k tomu, aby opakovala, že pan Fiala je slušný, vzdělaný člověk, prezident Pavel je dobře vypadající a slušný prezident, dále aby podporovala Ukrajinu, protože tato země má právo na západní směřování, a aby šetřila přírodu.
„Tihle lidé o tom nemusejí vědět skoro vůbec nic, ale když opakujete poslední tři titulky Seznam Zpráv a Deníku N, můžete být v tom korporátu, kde většina voličů těch bývalých vládních stran dělá, považován za slušného člověka a prostě máte splněno. Tak jako v 70. a 80. letech, když někdo chválil linii strany, mohl to být hlupák, ale měl splněno. A ta střední třída, základ voličů bývalé vládní koalice, tímhle způsobem začala uvažovat. A samozřejmě součástí toho je i antiteze vůči těm ostatním, že jsou to hlupáci, mají exekuce, nemají zuby, vědomosti, jsou neúspěšní. Takže pro hloupější část společnosti, pro hloupější část elektorátu bývalé vládní koalice tady byl vyráběn takový instantní produkt, takové to instantní Granko, které si nasypete do mléka, je to hnusné, pít se to nedá, ale to nevadí. Když ty blbosti budete opakovat, budete slušní lidé, máte vystaráno,“ shrnul Polanský.
Zdůraznil, že neříká, že Putin není vrah. „Putin v jistém smyslu samozřejmě je vrah, stejně jako je vrah George W. Bush, stejně jako může být za vraha považován Barack Obama, Tony Blair. Tak i Vladimir Putin je svým způsobem vrah, protože uvedl do chodu mašinérii, která zabíjí lidi. Samozřejmě jiná věc je, jak jsme se tam postupně dostali. Ale to je něco jiného. Máme se bavit o konkrétních jménech. Já tvrdím, že o konkrétních jménech se bavit nechci, protože ti lidé jsou produkty. Jak jsme se bavili o těch nebohých voličích, kteří si sypou takové to instantní Granko do mléka, je to politická socializace pro úplného blbce, který chce být považován za střední třídu,“ vysvětlil Jaroslav Polanský.
Potom se věnoval politikům, kteří se na dehumanizaci části společnosti podíleli. „Tady máme trochu vyšší level. Je pravda, že ti lidé už nějakou spoluvinu nesou. To je produkt vyššího levelu, taková varianta soudruha 70. a 80. let pro dnešní realitu. Musíme se vrátit až k sametové revoluci. A předesílám, že mám hroznou radost z toho, že komunisté v roce 1989 šli v téhle zemi do háje, protože socialismem jakožto společenským zřízením hluboce pohrdám. Myslím si, že člověk by měl mít možnost vlastní ekonomické realizace. A kapitalismus to zosobňuje. Nicméně ti lidé, kteří se dostali k moci v roce 1990 a stali se elitou této země, se měli zastávat demokracie a kapitalismu, oni se ale zastávali něčeho, co je bohužel západní levicový liberalismus,“ zmínil.
Připomněl, že většina disidentů byli liberálové. V 90. letech liberalismus převládl i v Americe a v západní Evropě. „Ta představa, že teď budeme šířit demokracii po celém světě, ať se to někomu líbí, nebo ne, například i v bývalém Sovětském svazu, hlásat zelené nesmysly ohledně globálního oteplování, teorie o tom, že migrace je výborná věc, ty duhové teorie o rodině, to všechno se už v těch 90. letech stávalo na Západě mainstreamem. A tihle lidé, kteří se tady ujali moci ve veřejném prostoru, novináři, akademici, tak ti se toho zhostili a ti to propagovali,“ připomněl novinář.
Tenkrát se to považovalo za naprostou samozřejmost, za takzvané západní směřování. „Až postupně od konce 90. let na to začali upozorňovat lidé kolem Václava Klause, že to není úplně v pořádku, to lezení do zadku Bruselu a Němcům za každou cenu. Nejsou úplně v pořádku ty ekologické teorie. Není úplně v pořádku to, co se dělo v Jugoslávii, po roce 2000 v Iráku, a tak dále. Ale liberálové se toho drželi dále a já tvrdím, že tito lidé, teď už jmenovat asi můžeme – Šimon Pánek, Michal Žantovský, Tomáš Klvaňa, Jiří Pehe – všichni tihle lidé, kteří jsou v médiích od začátku 90. let, jsou něco jako ti strejcové z Vítězného února, kteří chodili po Praze s flintami, náboje jim ale nedali. Dali jim pouze flinty, aby s nimi šaškovali po Praze,“ vrátil se Polanský až do roku 1948.
A konstatoval, že teď, tedy 36 let po sametové revoluci, se chovají jako ti strejcové 36 let po Vítězném únoru. „A už tady máme samozřejmě ty, kteří od toho trochu odpadli. To znamená třeba ti lidé kolem Václava Klause. Začali o tom pochybovat, že to není úplně v pořádku. A teď slyšíme, že to jsou nepravověrní soudruzi, kteří zradili ideály,“ řekl publicista.
Svěřil se, že pokaždé, když je svátek 17. listopadu, tak má chuť odjet z Prahy, případně odjet z této země. Zmínil „ty strašlivé 50leté a 60leté ženské“, které tam řvaly a ječely 17. listopadu na Filipa Turka. Hovořil o jejich „slušně řečeno tvářích“.
„To byly tváře – jiné slovo mě nenapadá. Jestliže si ty ženské myslí, že to, že budou na někoho ječet kvůli tomu, že sice souhlasí s tím, že kapitalismus, demokracie a vláda práva jsou součástí a základem tohoto systému, ale že navíc ještě nesouhlasí s politickou ideologií STAN, TOP 09 a Pirátů, tak tím pádem na něj budeme ječet, tak to si tady někdo opravdu přivlastňuje to, co my považujeme nejen za svátek, ale něco, co považujeme za základ systému,“ zkritizoval Polanský fanatický řev davu na Národní třídě.
Kteří voliči jsou nejvíc manipulovatelní
Zdůraznil, že pro něj je základ systému kapitalismus, demokracie a vláda práva. „Ne to, že za každou cenu polezeme do zadku Bruselu. Ne to, že budeme takzvaně podporovat Ukrajinu. Ne to, že budeme nutně a povinně prosazovat zelené nesmysly a okrádat sami sebe. To jsou fakultativní věci, to jsou možnosti, kterými se můžeme ubírat, ale ne povinnost. A Fialova vláda a většina té Fialovy vlády se k tomu stavěla tak, že kdo tyto konkrétní programové body neprosazuje, tak je antisystémový. Včetně mě v tom případě. Mě to hluboce urazilo. Já že jsem antisystémový? To si snad ten Rakušan dělal legraci,“ podivuje se ředitel redakce ParlamentníchListů.cz.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Připomněl, že někdy v roce 2014 se začaly pumpovat peníze do konkrétních neziskových organizací. „Předtím všichni měli pocit, že tady některé konstanty jsou. To znamená, že i kdyby jako Američané dělali cokoliv, tak Čechům to vadit nebude. Ale v tom roce 2013, 2014 se to otřáslo, jednak Milošem Zemanem, jednak tou Ukrajinou. A oni tady začali investovat peníze do organizací, které se tvářily jako odborná sdružení poskytující nezávislé odborné rady médiím. Začali vystupovat v České televizi, začali se síťovat a provazovat s akademickou sférou a samozřejmě začali tlačit některé politiky nahoru,“ konstatoval Polanský.
Zmínil, že v Pirátské straně bylo několik lidí, kteří tvrdili, že členství v NATO není úplně tak dobrá věc. „Tito lidé byli pod vlivem těchto organizací vyeliminováni z Pirátské strany. V ODS se Jan Zahradil stal naprostým disidentem. Václav Klaus mladší i díky tomu byl vyloučen. Ne čistě díky tomu, on má sociální inteligenci poměrně malou, tak nevydrží nikde,“ míní novinář.
Připomněl také publicistu a člena ODS Tomáše Haase, který se po Majdanu stavěl kriticky k absolutní podpoře Ukrajiny. „Ten umřel, možná i pod vlivem toho, že ODS byla čištěna od kohokoliv, kdo by měl jiný postoj. Kdokoliv vylezl s jiným postojem, byl vyeliminován, takhle oni se chovali. Volič to mohl vnímat už od roku 2014, 2015,“ připomněl Polanský.
Moderátor Panenka zmínil, že tito lidé v letošních sněmovních volbách prohráli. Polanský souhlasil a pokusil se kořeny prohry pojmenovat. „Pod vlivem těch krásných řečí, toho poskakování kolem těch takzvaných hodnotových totemů, kdy se říkalo – když budete hezky poskakovat kolem Ukrajiny a budete nadávat všem těm dezolátům a budete říkat, že souhlasíte s vládou, a budete říkat, že jste prozápadní za každou cenu, tak tím pádem budete považováni za slušné lidi. A na druhou stranu tady byli ti ostatní. A zase nemůžete říkat tohle, jinak budete považováni za ty zlé, ošklivé a to přece nechcete. Většina lidí se k tomuhle nechala tenkrát přesvědčit a bylo jim úplně jedno, že na to doplácejí, protože objektivně většina společnosti na Fialovu vládu nějakým způsobem doplatila. Třeba jenom tím, že musela platit dražší plyn, protože není to ten zlý, ošklivý ruský plyn, je to ten hodnotový, jiný plyn,“ popsal atmosféru ve společnosti za vlády Petra Fialy.
Panenka pak zmínil člověka, který po 24. únoru 2022, když Rusové zaútočili na Ukrajinu, vypnul plynové topení, přestože doma měli malé dítě. „Pod vlivem vládní propagandy Fialova režimu vypnul topení a řekl, že přece nemůžeme podporovat agresora,“ vyprávěl tragikomickou historku.
Polanský konstatoval, že většina lidí je tak neskonale naivní, že když se jim vysvětlí, že mají něco dělat, aby byli společensky přijímáni, aby zapadli do skupiny, aby byli považováni za dobré lidi, tak se to v podstatě nijak neliší od středověkého pojetí církve a hříchu. „Oni říkají, že takhle naivní a manipulovatelní jsou pouze voliči té dnešní vlády, voliči SPD, komunistů. V první řadě jsou takhle manipulovatelní ti středostavovští voliči bývalé vlády, kteří chtěli zapadnout,“ soudí.
Jak zájmové skupiny zneužívají voliče
Takzvaný západní městský vzdělaný liberální volič se zpravidla narodil rodičům, kteří už všechno měli. Prosperovali, měli auto i dům, jezdili na dovolenou. A on si začal říkat, co by ještě dělal. A rozhodl se, že se začne starat o světové dobro, o přírodu a planetu. Vždyť má dost a může se trochu omezit. A dokonce mu říkají, že když se omezí, tak bude považován za hodného člověka.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Jo, když budu za tu elektřinu platit zbytečně moc a budu stát za šířením lidských práv a proevropským směřováním postověstských zemí a k tomu Čína a Tibet a tohle… Ve chvíli, kdy ten člověk má peněz nazbyt, tak přemýšlí o takových věcech. Ve skutečnosti pouze hrne peníze zájmovým skupinám, které ho zneužívají,“ zdůraznil Polanský.
Podotkl, že co je u nás upozaděno, je podpora vegetariánství. „V Čechách by opravdu všechny naštvalo, kdyby nějaká politická strana šla do voleb s programem 10% zdanění navíc všeho masa. Já bych prosil na kolenou Piráty, STAN i TOP 09, aby do toho šli,“ nadhodil v ironickém duchu.
V další části rozhovoru se oba novináři bavili o možné kandidatuře Petra Fialy v příští prezidentské volbě. „Když se Milouš Jakeš v roce 1987 stal tajemníkem ÚV KSČ, tak někteří soudruzi žertovali, že tím v podstatě tu funkci zrušili,“ použil Polanský trefnou paralelu.
Řekl, že je mu líto ODS. „Je to strana, kterou jsem dříve volil. Dokonce jsem kdysi dávno měl vyplněnou a podepsanou přihlášku ve stole, málem jsem ji odeslal. Bylo to v začátcích vlády Mirka Topolánka. Zaplaťpánbůh jsem to neudělal. To, co se stalo s ODS po letech 2014 a 2015, se dá vystihnout tak, že strana byla znásilněna a podvolena. Podvolila se liberálům,“ soudí publicista.
V roce 2013 a 2014 ODS v podstatě zkrachovala. „Bojovala o přežití. Byla ráda, že ji vůbec někdo bere vážně. A aby ji česká liberální média a české liberální neziskovky, které v té době začaly řádit, vůbec braly vážně, podřizovala se proevropskému, západnímu, liberálnímu mainstreamu. Musela. Byla to nejjednodušší cesta, jak tu stranu zachránit,“ sdělil Polanský.
Připomněl, že kdo chválí Václava Havla, Ukrajinu, říká, že je spolehlivý západní partner a má jen drobné výhrady vůči Bruselu, hájí lidská práva v Rusku a Číně, tak má umetenou cestičku k tomu, aby si mohl dovolit víc.
„Vedení tehdejší zkrachovalé ODS se toho chytlo a drželo se toho až do roku 2021, kdy se těmito silami nechalo dostrkat do vlády za tu cenu, že na to, co ODS dřív byla, rezignovalo. Potlačilo ideje,“ zdůraznil ředitel redakce.
Zmínil, že Petr Nečas se hlásí k tomu, že byl jeho nápad, že se Petr Fiala stane ministrem školství v jeho vládě. A vrátil se ještě k Fialovým politickým počátkům z kraje 90. let, kdy byl dlouholetým předsedou moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie, spojené s lidmi jako Otto von Habsburg nebo Bernd Posselt.
„Když kandidoval na předsedu ODS, kritizoval migraci a byrokratické přešlapy EU. Tenkrát to nic nestálo. Poté, co EU a Západu začalo téct do bot po ukrajinské krizi a opravdu vážné migrační krizi, tak se po Fialovi evidentně začalo vyžadovat, aby přitvrdil, a hlavně: Než aby tenkrát v roce 2017 udělali 103 hlasů v koalici s Babišem, tak udělali takzvaný demokratický blok a zdrželi se toho. V roce 2021 také,“ vysvětlil Polanský.
Členové ODS podle něj stále říkají, že jim jde o to, aby něco brzdili, odsunuli na pražském magistrátu nebo v Bruselu. „ODS degradovala do role, jako by voličům říkala: ‚Ale my vám zajistíme, že vás budou mlátit trochu míň. A budou vám brát trochu míň peněz.‘ Fiala říkal, že Green Deal je realita, že vyjednali, co mohli. Kolem Trumpa jenom tak brousili. Zoufale se snažili vyhovět tomu, kam je do vlády dostrkal. Bez těch externích pomocí by ve vládě nikdy nebyli. Teď, když přichází Martin Kuba s alternativní nabídkou, která se bude držet výhradně toho, co ODS vždycky zdobilo, to znamená životní a ekonomická úroveň, tak to může něco znamenat,“ soudí Polanský.
Ukrajina jako svatý totem
Přiznal, že jako voliče ODS ho vždy přitahovalo to, že primárním zájmem je životní úroveň poctivě pracujícího, samostatně jednajícího voliče, který nic nechce, ale chce, aby se měl neustále lépe. „Za Fialovy vlády ta podvolená, zdevastovaná ODS přijala jiná kritéria – hlavně nezpochybňovat pomoc Ukrajině, protože je to svatý totem. Že volič strádá a platí dražší plyn a elektřinu, to nikoho nezajímá,“ zopakoval publicista.
Mantrou Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska podle něj je, že Green Deal nestojí za nic, ale my Západ potřebujeme, takže to musíme vydržet. „Vítám, že přichází Martin Kuba, může s tím zahýbat. Samozřejmě bude kongres ODS a může se stát, že Radim Ivan vyhraje,“ připustil Polanský.
Zmínil miliardáře, který se pokusí vstoupit do příštích parlamentních voleb, jeho jméno však neuvedl. „Může se stát, že ODS přestane existovat. Kombinace Martina Kuby, Motoristů a ještě toho třetího činitele ji může oholit pod pět procent,“ zkusil předvídat.
Petr Macinka podle Polanského dokázal oslovit voliče, ačkoliv jeho straně zpočátku nikdo moc nevěřil. „Ukázalo se, že politická soutěž je prostupná. V ODS to funguje tak, že strana pravidelně zkonzumovává sebe sama až do úplně posledního momentu, kdy to ještě jde. Za Nečasovy vlády ODS zkonzumovala sebe sama až do chvíle, kdy si policie přišla pro Nagyovou Nečasovou. Všichni věděli, jak to tam vypadá, jak v intimním životě, tak co se týče jejího způsobu nakládání s politickými kontakty. Všichni to věděli,“ připomněl Polanský.
Podobně podle něj všichni věděli i za Fialovy vlády, jak se věci mají. Zmínil, že někteří staří členové ODS mají „aparátčické myšlení“. Domnívá se, že Kuba celou tuto hru „rozstřelí“. „I Motoristé v tom mohou hrát určitou roli, i když nejsou stranou na patnáct dvacet procent. Tak osm až deset procent,“ tipl si publicista.
Dále zmínil „otázku Filipa Turka“. „Nejde o to, jestli ve vládě bude sedět nějaký Turek, nebo nebude. Já na nějakého Turka kašlu, mě to nezajímá. Ale je to o tom, jestli tady bude i nadále trvat mediálně-neziskovkářský komplex, který bude rozhodovat, kdo smí, nebo nesmí dovnitř. Na základě toho, že oni si vyberou nějaké věci jako významné, že Filip naplácal nějaké blbosti před patnácti lety. Já věřím tomu, že to naplácal,“ řekl Polanský a připomněl minulost některých významných západních politiků, kteří se v mládí například účastnili násilných pouličních protestů, hlásili se k maoismu nebo provozovali mírové hnutí placené sovětskou vládou.
„Jestli si Macinka Turka neprosadí, tak mediálně-neziskovkářský komplex křivého zrcadla, dvojích standardů a totální účelovosti bude trvat dál. Je třeba říci dost,“ soudí Polanský.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.