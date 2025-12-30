Zahradil: Rok je třeba končit pozitivně

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k založení Centra asijsko-pacifických studií

Zahradil: Rok je třeba končit pozitivně
Takže: Největší radost mám z toho, že se podařilo uvést do života můj dlouhodobý sen, Centrum asijsko-pacifických studií (CAPS) při CEVRO Univerzitě. Formálně jsme jej založili v polovině roku, reálně rozjeli od září.

Soustředil se v něm odborně silný, organizačně zdatný a motivovaný tým v čele s ředitelem Janem Železným. Za pouhé čtyři měsíce se CAPS podařilo zorganizovat tři prestižní akce (přednášky zahraničních hostů s následnou diskusí - detaily v komentářích ZDE), zúčastnit se jedné mezinárodní konference a vydat několik edic elektronického newsletteru o aktuálním dění v Asii. S dosaženými výsledky naše motivace roste, takže už teď připravujeme různá překvapení na rok 2026.

Díky Zdeňku Rodovi, D. Finkousové, V. Vojtové, K. Kovács(ové), J. Vavříkovi za spolupráci. Díky Ivanu Langerovi za podporu. Díky vám za zájem a přízeň a těšte se spolu s námi na další příští.

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k založení Centra asijsko-pacifických studií