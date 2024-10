„S tím si Babiš vystačí do voleb.“ Ostuda se zvýšením platů politikům. I Šafrovi je trapně

Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí by platy vrcholných politiků mohly příští rok vzrůst o téměř čtrnáct procent. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hájí novelu zákona tím, že naplňují květnové rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil snížení soudcovských platů.

K celé situaci se posléze vyjádřil také Ústavní soud, který tvrzení vládních zástupců, že se navýšení platů politiků děje v souvislosti s nařízením Ústavního soudu, shodil ze stolu. Upozornil, že se ústavností snížení platů politiků vůbec nezabýval. „Ke zvýšení platů politiků nedojde v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavností snížení platů u politiků se Ústavní soud ve svých rozhodnutích nezabýval, tudíž ji nemohl ani nijak zpochybnit,“ oznámil na sociální síti X.

Platy politiků jsou na platy soudců navázané, rozhodnutí Ústavního soudu se nicméně týkalo jen soudcovských platů a zákon může pravidla pro odměňování politiků nastavit odlišně. Pokud by politici chtěli, mohou zvýšit platy soudcům a své nechat na současné výši.

Českým internetem se tak opět rozléhá, že Fialova vláda je prolhaná a jde o nové dno.

Za vyjasnění situace Ústavnímu soudu poděkovala advokátka Petra Naskosová, která neskrývala, že je z počínání vlády šokována: „Že se musí vymezit Ústavní soud považuji za naprosto otřesné selhání politiků. Takhle lidem lhát, to je nové dno,“ napsala na sociální síti X.

„Kurz ‚jak se ztrapnit snadno a rychle‘, spoléhajíc se na to, že soudní moc bude mlčet nebo si ničeho nevšimne (a hlavně bude mlčet). A Babiš co? Otevírá další popcorn. Gratuluji všem, kteří blábol o tom, že zvyšovat platy se musí kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, začali používat,“ uvedl ve své reakci Ondřej Jícha.

Také odborový předák Josef Středula pozitivně přijal vymezení Ústavního soudu vůči zvyšování platů politikům, na platformě X to vyjádřil palcem nahoru.

Podle Josefa Kopeckého jde ze strany Fialovy vlády o takové přešlapy, že je s podivem, že se drží stále u moci. „Smutný, že Ústavní soud dělá asi nejdražší fact-checking v této zemi. A jako vážně tahle vláda lhářů si v klidu odsedí celé 4 roky? Dřív byly doby, kdy se odcházelo i za menší průsery, než tu předvádí Fiala a spol,“ poukázal.

Nad tím, že Ústavní soudu musí tak důrazně upozorňovat na fakta, které členové Fialovy vlády překrucují k obrazu svému, se pozastavuje také advokát Ondřej Preuss. „Zajímavé vyjádření. Nepochybně to tak je, ale pozoruhodná (i když pochopitelná) je ta potřeba to takto zdůraznit.“

Aneb když je vláda tak komunikačně schopná a rozpočtově odpovědná, že se musí veřejně ohrazovat prezident a ÚS. To je ale ostuda, povzdechla si nad úřadováním vládního kabinetu komentující Renata Koloman.

„To se, myslím, stalo vůbec poprvé v historii! Ústavní soud se musel – a dobře udělal – ohradit a na pravou míru uvést nosné závěry svého květnového nálezu o platech soudců. Politická elita může nálezy interpretovat, ale pozor, i to je umění a učí se na právnických fakultách...“ dodal advokát Tomáš Nadhodil.

„S tím si Babiš a Okamura vystačí do voleb. Dají tu fotku na billboard, Fialova drahota. A hodí nohy nahoru, to pojede v hospodách: Jak ta vládnoucí parta přemýšlí? Mají někoho na strategii? Nebo už to vzdali a za rok to odevzají? Úst. soud není výmluva,“ komentoval bývalý ředitel Transparency International David Ondráčka titulek Blesku informijící, že si vláda chce zvednou platy o desetitisíce.

Exministryně financí Alena Schillerová z opozičního hnutí ANO označila za nekompetentního především premiéra Petra Fialu z ODS. „Navýšení platů politiků o 14 % není naším úmyslem, ani cílem. Je to důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, které musíme respektovat. To ještě včera večer bez uzardění tvrdil Petr Fiala na CNN Prima NEWS. Lež jako věž, nebo totální nekompetence premiéra? Jedna varianta horší než druhá,“ konstatovala.

Premiér Petr Fiala skutečně v předešlém dni navýšení platů politikům komentoval s tím, že mu nedělá radost, ale nic s ním udělat nemůže. Sám premiér by si v takovém případě totiž polepšil bezmála o 40 tisíc měsíčně a nově by pobíral 312 500 korun českých měsíčně. „Já z toho žádnou radost nemám. A není to vůle vlády, ani to není moje vůle, aby rostly tímto způsobem platy ústavních činitelů, naopak moje vláda v roce 2022 zmrazila platy politiků a pak jsme udělali úpravu od roku 2024, že jsme snížili valorizaci. Tak, jak se snížila valorizace důchodů, snížili jsme valorizaci platů ústavních činitelů,“ obhajoval se Fiala před tváří veřejnosti.

Premiér argumentoval tím, že zvýšení platů je důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu. „To, co se teď děje, je důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, který řekl – ‚vy jste to snížili, ale to nepřipadá v úvahu‘, soudci to musejí mít tak, jak to bylo, a na to jsou navázány platy státních zástupců, ústavních činitelů a všech dalších. To je debata, která je těžká, protože se to nedá vysvětlit veřejnosti,“ vysvětloval Fiala v pořadu Ptám se, pane premiére.

A zdůraznil, že jeho vláda se musela přizpůsobit rozhodnutí soudu. Nezvyšuje si tedy platy svéhlavě. „Není to vůle vlády, my bychom takovým způsobem platy rozhodně nezvyšovali nikomu. Ani soudcům, ani státním zástupcům, ani ústavním činitelům, tedy politikům. Soud nějak rozhodl a my se s tím musíme nějak vyrovnat. Není to úplně jednoduché, abychom dostáli zákonům, které teď jsou, a judikatuře Ústavního soudu. A nějak si s tím poradíme, protože já také nepovažuju za možné nebo za dobré, aby platy politiků – ale vlastně nikoho – rostly nad rámec toho, jak rostou průměrně platy lidem ve společnosti,“ sliboval premiér Fiala.

Šéfredaktor serveru Forum24 naopak bránil premiéra, že za nic nemůže. „Je jasné, že s tou totální stupiditou ohledně zvyšování platů politiků nemá premiér nic společného. Ale je to jeho vláda. Absurdní chyba Jurečkova ministerstva dopadá na celou koalici. Je mi z toho trapně,“ napsal.

Na sociální síti pro své vyjádření však premiér Petr Fiala následně čelil ostrým slovním výpadům ze strany veřejnosti. Lidé jej označovali za „chronického prolhaného lháře“.

