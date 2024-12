„Šílenost, nevím, kde se to bere.“ Vlivný odéesák Jurečko vystoupil proti cenám v Česku

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 69% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 4% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 13537 lidí Premiér Fiala nedávno v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že když ho lidé budou volit, budeme mít za čtyři roky platy jako v Německu. Přijde vám, že je člověk na svém místě, který může doručit ODS a SPOLU úspěch v parlamentních volbách příští rok na podzim?



Je to dost nešťastné prohlášení. Spousta věcí se jeho vládě povedla a z těch, co chystá, tak většina není špatná. Jenom, a to vidíte i na tom prohlášení s německými platy, komunikace není silnou stránkou této vlády.



S blížícími volbami do Sněmovny republiku zaplnily billboardy s premiérem často s dost ráznými claimy, u kterých se ale člověk musí ptát, zda na nich proklamované vize a úspěchy někoho z obyčejných lidí zajímají. Co si o tom myslíte vy?



Když jsem viděl našeho premiéra s nápisem, že jsme ušetřili 180 miliard, tak mi to přijde jako snímek z přednášky vysokoškolského makroekonoma. Lidi se rozhodují často skrze svoji peněženku, a vezměte si, kdo z běžných lidí viděl v životě miliardu – nikdo. Pro mne by bylo jasnější, kdyby na tom billboardu bylo napsáno – LEVNĚJŠÍ KILOWATTHODINA ELEKTŘINY, VÁŠ PETR FIALA.



Nemáte pocit, že by mu to stejně spousta lidí nevěřila jako těm 180 ušetřeným miliardám?



Víte, za těch 35 let od revoluce jsme se už naučili dívat na Západ. Řešíme, kolik berou lidi v Německu nebo ve Švýcarsku. Už neřešíme, kolik se bere v Rumunsku nebo Bulharsku. A to nemluvím o Ukrajině, která je na tom teď kvůli válce opravdu špatně. Stále říkám, že jako Česká republika jsme na tom velmi dobře. Bezpečnostně jsme na tom lépe než na Západě i na Východě, jenže naše ekonomika není úplně v kondici.

Tři roky vlády SPOLU a STAN (dříve i Pirátů) to ale příliš nevylepšily…?



Ekonomika je složité prostředí. Není to jenom na vládě, ale vidím, že restaurace a volnočasové aktivity podražily. Dnes když chce čtyřčlenná rodina jet na víkend na hory, tak to se zdražilo o hodně. To, co stálo tisícovku, patnáct set, je dnes minimálně dvojnásobné. Za večeři pro čtyři na horách dáte tři tisíce. To mne udivuje.



Nárůst cen nastal i u běžných předmětů spotřebního koše, nebo nesouhlasíte?



Bohužel souhlasím a děje se tak disproporčně k situaci v ostatních státech EU. Zrovna nedávno jsem si v Praze na letišti v duty free shopu, kde by to mělo být ještě levnější než na benzínové pumpě, kupoval čokoládu, o které hrdě hlásili, že je v akci ,,dvě za cenu tří". No a za ty tři čokolády v akci jsem zaplatil 750 korun. Šílenost. A pak ty samé čokolády jsem kupoval v Itálii za pět eur jednu. Nevím, kde se tohle bere, ale je to hrozné.

Nepřijde vám, že by to řešila větší podpora lokální produkce?



Já si myslím, že ano. V Plzni, téměř dvěstětisícovém městě, není tržnice. Máte tu jen farmářské trhy na náměstí. Od nás na západ, hlavně v jižních zemích, tak i dvacetitisícové městečko má svou tržnici, jakou byste stěží hledali i například v Praze. Rozdíl je hlavně v kvalitě, ale i ve výběru. Tady to bylo vykořeněno socialismem. A ti farmáři se sice snaží, ale je jich tak málo a proti velkým zemědělským firmám jsou ve značné nevýhodě. A zase jsme u problému cena – výkon. Pak musí být u toho malého podnikatele třeba párek za dvojnásobnou cenu, než je ten, který leží v supermarketu na pultech.



Už je to taková ohraná písnička, která se hraje mnoho let… za každé vlády stejně jako důchodová reforma…



Ano, za každé vlády. Je to stejné jako před patnácti dvaceti lety. Mně nevadí, že ji prosazujeme, ale problém zase vidím u toho, jak to komunikujeme. Když všichni politici napříč mluví o důchodové reformě, tak všude vidíte lidi s chodítky, ale pro ty přece není tento kabát šitý, a záměrně říkám kabát a ne košile. Je to přece pro lidi ve věku 35 až 40 let. Upřímně, já nevím, proč se s nimi nevede nějaká veřejná diskuse. Ti lidé jsou připraveni, že si nastaví život, aby na důchod byli nějak zabezpečeni. Neslyšel jsem, že by nějakému čtyřicátníkovi vadilo, že půjde do důchodu o čtyři měsíce později, než půjdu já. A je kolem toho strašný a samozřejmě zbytečný humbuk.

Dobře, jedna věc je důchodová reforma pro čtyřicátníky, ale budou jim ty důchody k něčemu, když Green Deal vše stejně rapidně prodraží?



Za covidu se lidi naučili vyběhat si dotace na nájem i elektřinu. Mají jiný pohled na život a stát je podle mě nadstandardně štědrý. Jsou věci, že se vám nemusí dařit, ale to se dá rozpoznat a nejsem proti tomu, aby se potřebným lidem pomáhalo, ale nesmí se to zneužívat.



Promiňte, ale to trochu utíkáte od tématu Green Dealu…



Vůbec ne, to spolu souvisí. Ve výsledku je to o tom, jestli ty domácnosti, normální lidi, na to budou mít, nebo ne. Jsem za Hospodářskou komoru v sekci ohledně energetiky a přijde mi, že s Green Dealem to prostě nevychází. Určitě jsem pro, aby byla dekarbonizace, aby byly obnovitelné zdroje, ale není to možné takovými skoky, obzvlášť když v USA a v Číně se k tomu chovají jinak než v Evropě. Otázka levné energie mi přijde osobně nejpalčivější. Zdá se, že se nyní tahle pomyslná zatáčka poněkud narovnává, ale pořád tu visí Damoklův meč, že v roce 2035 nebudou spalovací motory. Lidi, a hlavně infrastruktura, na to podle mne nejsou připravení. Někde jsou soláry, někde větrníky, ale v naší zemi až tak moc nefouká a podívejte se ven z okna, copak teď nějak moc svítí slunce? Je prostě nemyslitelné, aby to náš průmysl ustál. Čechy byly průmyslové už za Rakouska-Uherska a za první republiky patřilo Československo ke světové špičce. Pak přišla druhá válka, následně pokřivení trhu komunismem a i přes zlepšení v 90. letech to stále má k ideálu daleko.

Nepřijde vám, že k transformaci průmyslu by kromě politické odvahy bylo třeba i vybudovat nějaké zázemí… například lepší školství?



Přesně tak, ale myslím, že tam ještě nejsme. Když budeme rušit těžký průmysl, tak bychom tady měli mít nějaký ten mozkový trust. Nějaké naše Silicon Valley nebo technologická centra jako v Izraeli. Mrzí mě, že spousta mladých lidí, kteří vycestují do zahraničí a uspějí tam, se sem už málokdy chtějí vracet. To je škoda pro stát. Samozřejmě ten je ale hlavním původcem toho, že zůstávají v zahraničí. Jen se podívejte na to, jak si Evropa sama pod sebou řeže větev ohledně aut, a to je jen jeden z mnoha příkladů.



Je známo, že k nim máte velmi dobrý vztah, takže jistě vidíte současnou krizi automobilového průmyslu…



Jistě! Je smutné vidět, jak se EU snaží hasit problém vysokými cly na čínská elektroauta, která dnes bohužel patří mezi elektroauty k naprosté špičce. A když bychom to auto rozebrali, divili bychom se, z jaké energie jsou ty součástky vyrobeny. Jenom fosilní paliva Číně dávají ten luxus levné a kvalitní výroby takových vozů. Čína ale veškeré tyto zdroje získává výhodně v Latinské Americe a v Africe. Takže my stejně jednou budeme mít čínské baterky i v našich autech. To je prostě divné. Stejně tak proč se má v Mladé Boleslavi stavět nový zelený kotel na 400 000 tun štěpky, aby se dalo vyrobit „zelené auto“? Pokud se toto stane, tak trh se štěpkou není u nás tak velký, aby do toho nepromluvily výkyvy ceny. A na konci bude obyčejný člověk, který na to bude doplácet.

To byl Západ a EU, které Čínu obrazně řečeno vychovaly, šly tam investice, automobilky tam mají své fabriky…



Evropa zaspala a podle mě se stále teprve probouzí. Například ve Španělsku dostávají čínské firmy pobídky, aby tam stavěly haly na výrobu baterií. Člověk si připadá, že přešlapujeme na místě a nevíme kudy kam. Tenhle stav nemůže dlouho trvat. Normální lidi na tom strašně tratí. Taková povolenka CO2 vznikla proto, aby pomohla dekarbonizaci. Dnes s ní spekulují zahraniční fondy, což je pro mne nepochopitelné. Řekl bych – mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. Když se podíváte na to, jak se povolenky promítají do cen tepla a energie, tak jde minimálně o třetinu ceny! Takže všichni platíme ohromné peníze, abychom se klamali, že jsme zelenější než kdysi. Opravdu naši situaci v Evropě nevidím moc pozitivně, pokud se rychle neoklepeme.