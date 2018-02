„Sorosi, ty rozvraceči.“ Tuto kritiku příjemci dolarů od miliardáře z USA jen tak neodbydou

Spousta zastánců Sorose v médiích i politice tvrdila, že kritika Sorose Orbánem a spolu s ním celé maďarské vlády je založena na antisemitismu. Aktuální komentář Netanjahua však naznačuje, že Sorosovi nemohou přijít na jméno ani politici, kteří jsou rovněž židovského původu. Letos osmaosmdesátiletému zakladateli nadace Open Society Fund vyčítají, bez rozdílu, prakticky to samé. Obviňují jej z financování kampaní, které údajně mají za účel podkopat jejich politiku.

Soros dlouhá léta financuje americké demokraty a podporuje také další levicové vlády po celém světě. Vedle toho prostřednictvím své nadace financuje činnost a projekty dalších desítek neziskových organizací, které obvykle horují pro ideologii multikulturalismu, bojují za práva žen i etnických menšin, případně prosazují uzákonění manželství mezi osobami stejného pohlaví a jejich údajné právo na adopci dětí. Finančně dále podporuje také Palestinu.

Americký filantrop maďarského původu se vedle své neochvějné podpory Evropské unie staví za liberální přistěhovaleckou politiku. Od začátku migrační krize tak prosazuje názor, že by evropské státy měly přijímat migranty z Blízkého východu a Afriky. A to je právě důvod, proč se dostal „do křížku“ s izraelskou vládou. Jak redakce serveru ParlamentníListy.cz informovala přibližně před měsícem, Izrael plánuje deportovat asi 40 000 migrantů z Afriky.

Každému z nich nabízí za dobrovolné opuštění Izraele 3 500 dolarů. Jelikož se však jedná převážně o Eritrejce a Súdánce, v jejichž zemích není bezpečno, dohodla izraelská vláda přesun migrantů do Rwandy a Ugandy, které za každého přijatého migranta inkasují po 5000 dolarech. Tento návrh předložila izraelská vláda zkraje roku, má podporu jako mezi samotnými členy kabinetu, tak i mezi značnou částí izraelské veřejnosti.

To se však netýká samotného Sorose, který podle Netanjahua financuje kampaň, jež se staví proti chystaným krokům izraelské vlády. „George Soros financuje protesty proti našemu rozhodnutí deportovat migranty zpátky do Afriky. Je ale zvláštní, že když Obama deportoval dva miliony imigrantů, ti samí lidé, co se dnes tak hlasitě ozývají, mlčeli,“ podivoval se včera před členy svého kabinetu Netanjahu. Jeho slova potvrdil také ministr Ofir Akunis s tím, že za aktuálními protesty dále stojí extrémní levice a některé evropské země.

Psali jsme: Čtěte pozorně, co nás čeká. George Soros promluvil na fóru v Davosu Maďarsko opět zasahuje proti Sorosovi a jeho neziskovkám. A padl prý jeden velmi kontroverzní návrh Šíří o mě dezinformace, rozčílil se Jiří Drahoš. Třeba že za mnou stojí nějaký pan Soros Amok pražské kavárny. Soros jí prý na prezidentské volby poslal dvacet milionů dolarů. Trumfy drží Babiš. To nejhorší z Bruselu nás teprve čeká, varuje místopředseda KSČM Skála



autor: Josef Provazník