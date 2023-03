„Špatný.“ ČT chválí tu, co lhala o Babišovi. Hned dostala. I od svých

reklama

V sobotu si Newsroom ČT24 dělal reklamu na své nedělní vysílání. Konkrétně na segment o dezinformacích. Jeho součástí byla i výpověď twitterové uživatelky pod přezdívkou Barbora Mercury, vlastním jménem Barbory Kuželové. „Ve chvíli, kdy na sociálních sítích začaly přibývat dezinformační profily, objevily se i jejich protiklady – síťoví ‚factcheckeři‘, kteří se podezřelými informacemi a videy zabývají,“ uvedl Newsroom Kuželovou.

Ve chvíli, kdy na sociálních sítích začaly přibývat dezinformační profily, objevily se i jejich protiklady – síťoví „factcheckeři“, kteří se podezřelými informacemi a videy zabývají. Newsroom ČT24 začíná zítra ve 22.10. @MercuryBarbora pic.twitter.com/qbDQQF7wGL — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) March 18, 2023

v pořadu uvedla, že sítě pomáhají i „samozvaným strážcům spravedlnosti". „Jsou to lidé, kteří jen tak ve svém volném čase sledují dění, komentují, upozorňují na různé nepravdy a lži a bojují proti dezinformacím," pokračovala s tím, že tyto účty se činily právě při potyčce u Národního muzea. „Nazvěme je třeba ‚twitteroví občanští žurnalisté'," řekla Řezníčková a zmínila „Barboru Mercury" a její prohlášení: „Motivace zviditelňovat chování dezinformátorů přišla po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, kdy jsem už neunesla schvalování ruské agrese a šíření nenávisti proti válečným uprchlíkům." Dotyčná zveřejnila video, na kterém je konflikt jednoho z demonstrantů s řidičem auta s ukrajinskou vlajkou na skle.

Jenže s touto osobou si Newsroom ČT24 na sítích těžce si naběhl. Uživatelé twitteru totiž s tímto účtem také mají své zkušenosti. Především s tím, že Kuželová sama dezinformace sdílela, když tvrdila, že Babiš směrem ke své manželce ucedil „Tak, hubu drž.“ A podle zkušeností uživatelů pak blokovala každého, kdo na to upozornil.

Účet spolku Demagog.cz na toto rozhodnutí Newsroomu jen třeštil oči. „To si děláte srandu? Když jsem ji slušně upozornil na to, ze šíří dezinformace, tak si mě zablokovala,“ postěžoval si architekt Jakub Nakládal. „Factchecking je teda hodně odvážný slovo tady použít...“ doplnil bývalý pirát Tomáš Guth Jarkovský. „Není to žádná factcheckerka, ba právě naopak,“ vystoupil proti Kuželové Šimon Machálek z Mladých sociálních demokratů.

To si delate srandu? Kdyz jsem ji slusne upozornil na to, ze siri dezinformace, tak si me zablokovala. — Jakub Nakládal (@J_Nakladal) March 19, 2023

factchecking je teda hodně odvážný slovo tady použít... — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) March 19, 2023

Není to žádná factcheckerka, ba právě naopak. — Šimon Machálek ?????? (@SimonMachalek19) March 19, 2023

„Profil, který sám šířil dezinformaci (hubu drž), kterou pak vyvracel redaktor ČT, jako vzor ‚factcheckingu‘ v Newsroomu ČT. To nevymýšlíš, no,“ ohodnotila zahrnutí Kuželové novinářka A2larmu Apolena Rychlíková. „To je ten profil, který rozpoutal debatu o ‚hubu drž‘ na Babišově tiskovce?“ připomínal další novinář, Jakub Zelenka. Obecně se dá říci, že si stěžovali především lidé z levicového spektra.

Profil, který sám šířil dezinformaci (hubu drž), kterou pak vyvracel.redaktor ČT, jako vzor "factcheckingu" v Newsroomu @CzechTV . To nevymýšlíš, no. https://t.co/zfOZaFuWt1 — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) March 19, 2023

To je ten profil, který rozpoutal debatu o "hubu drž" na Babišově tiskovce? ?? https://t.co/UYaeEerdNr — Jakub Zelenka (@jakubzelenka) March 19, 2023

Delší text pak k tomuto trendu napsal novinář webu Hlídací pes, Jan Žabka. „Tohle je velký špatný, Česká televize. Aktivistka se nerovná ‚factcheckerka‘... ani síťová. Práce factcheckera je ověřovat informace a prezentovat je nezaujatě a FAKTicky. Ne šířit fejk ‚Babiš říká své ženě hubu drž‘ a nazývat lidi s opačnými názory ‚dezoláty‘. Aktivistická, názorová a nepřesná práce takzvaných ‚factcheckerů‘ jen podkopává důvěru veřejnosti k práci skutečných analytiků, kteří se ověřováním informací zabývají. Factcheckeři, podobně jako novináři, nemají nic cennějšího než důvěru lidí. Když ji ztratí, práce ztrácí smysl,“ říká.

„Připadá mi, že jsme si zvykli na špatné ‚ověřování‘ a tleskáme tomu. Stačí nám, když něco podporuje náš názor a představu o ‚správném‘ světě. Jsme ochotni pak věřit i tomu, že kandidát na prezidenta na veřejnosti nadává manželce. To není factchecking, ale kognitivní disonance. Já se nedivím. Léta jsou tady factcheckeři nazýváni pojmem ‚bojovníci s dezinformacemi‘. Sám jsem to v textech využíval. Ale není to správně. Staví to factcheckera do černobílého světa ‚dobra a zla‘, proti kterému bojuje. Nutí ho to stát na ‚správné‘ straně, ne na straně faktů. Ve skutečnosti je v Česku málo těch, kteří dělají skutečný factchecking. Patří mezi ně projekt AFP Na pravou míru, web Hoax.cz, projekt Demagog.cz a bezpochyby i Ověřovna od iRozhlasu,“ doporučoval.

A věnoval se i Cemperovým Manipulátorům. „V případě Manipulatori.cz málokomu dochází, že jde o publicistický web se svou agendou – šlo to vidět v covidu. Cemper dělá často záslužnou práci ve vyvracení ‚fejků‘, ale vedle toho šíří své názory a komentáře. Někdy za ověření bere názory autorit, což ale nejsou fakta. Co tím chci celým říct? Za factcheckera by neměl být považován každý, kdo někdy vyvrací falešné informace. Jde i o to, jak je prezentuje a zda si zachovává svou nestrannost a stejně kritický přístup k informacím ze všech stran. Lžou a mýlí se i lidé, se kterými názorově souzníme,“ zakončil.

??Tohle je velký špatný, @CzechTV. Aktivistka se nerovná "factcheckerka"... ani síťová. Práce factcheckera je ověřovat informace a prezentovat je nezaujatě a FAKTicky. Ne šířit fejk „Babiš říká své ženě hubu drž“ a nazývat lidi s opačnými názory „dezoláty“. https://t.co/PtTIFTB3On — Žabka Jan (@JanZabka) March 19, 2023

Za svůj text si vysloužil komentář od dramaturga Newsroomu Luboše Rosího: „Tak se zase uklidníme, večer se na to podíváme a pak k tomu budeme psát zapálené komentáře a vlákna, ano? Do té doby přeju příjemné nedělní odpoledne a děkuji Vám za podnětné reakce.“ Ale Žabka namítl, že i prezentace na sociálních sítích je součást práce ČT.

Pěkný den, nevyjadřuji se k reportáži, ale využití slova factchecker v kontextu konkrétního člověka. Komunikace na sítích je taky součástí komunikace České televize a vašeho pořadu. Každopádně díky za reakci a na pořad se rád podívám. — Žabka Jan (@JanZabka) March 19, 2023

Newsroom nakonec ještě před vysíláním pořadu uznal, že zřejmě přestřelil. „Dobrý den, mrzí nás diskuse, která se kolem příspěvku strhla. Slovo factchecker je napsáno v uvozovkách záměrně. Je pravda, že v tomto postu nemuselo být toto konkrétní slovo uvedeno vůbec, pak by to bylo zcela korektní. Jedno písemné osobní vyjádření Barbory Mercury je každopádně součástí mnohem většího a tematicky širšího bloku, sestávajícího ze tří velkých reportáží a dvou reportérských vstupů. Do reportáže, která poukazuje na hledání amatérských záběrů z demonstrace u konkrétního případu napadení ukrajinského řidiče před Národním muzeem, podle nás toto její stručné vyjádření patří. Posuďte prosím sami dnes po 22. hodině,“ vzkázal na twitteru.

1/3 Dobrý den, mrzí nás diskuse, která se kolem příspěvku strhla. Slovo factchecker je napsáno v uvozovkách záměrně. Je pravda, že v tomto postu nemuselo být toto konkrétní slovo uvedeno vůbec, pak by to bylo zcela korektní. — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) March 19, 2023

3/3 Do reportáže, která poukazuje na hledání amatérských záběrů z demonstrace u konkrétního případu napadení ukrajinského řidiče před Národním muzeem, podle nás toto její stručné vyjádření patří. Posuďte prosím sami dnes po 22. hodině. — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) March 19, 2023

