„Stejně nás nechcete.“ Převratný Zelenskyj. Bylo tam toho mnohem víc

reklama

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 8% Nezvládne 84% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 14859 lidí

„Dnes je válka tady, zítra bude v Litvě, pak v Polsku, pak v Německu,“ strašil Zelenskyj údajnými Putinovými plány. „Spojené státy jsou daleko, ale cítím, že v posledních několika dnech se nám přiblížily,“ řekl americkému moderátorovi.

U otázky vyjednávání uvedl, že je ochotný k dialogu, ale nehodlá kapitulovat. „To není o mně, ale o lidech, kteří mě zvolili,“ uvedl. Ohledně vstupu do NATO se prý „uklidnil“ už před nějakou dobou, když se ukázalo, že NATO není připraveno Ukrajinu přijmout a obává se „kontroverzních rozhodnutí“ a konfrontace s Ruskem. „Nikdy jsme nechtěli být země, která o něco prosí na kolenou. Nebudeme takovouto zemí a já nechci být takový prezident,“ řekl.

Co se týče podmínek ukončení války stanovených Ruskem, tedy uznání Krymu jako ruského, uznání Luhansku a Doněcku jako samostatných a opuštění ambic vstupu do NATO, tak Zelenskyj o nich hovořil jako o pseudorepublikách, ale je prý možný dialog o tom, jak budou dále fungovat. Pro něho je důležité, jak v těchto oblastech budou žít lidé, kteří chtějí být součástí Ukrajiny a kdo na Ukrajině chce, aby oblasti byly součástí Ukrajiny. Je to prý složitější, než že je prostě uzná. „To je další ultimátum a my nejsme připraveni na ultimáta,“ řekl a Putin dle něho musí zahájit dialog místo toho, aby žil v informační bublině.

Zelenskyj má zřejmě za to, že USA by byly schopny sestřelovat ruské střely, které nyní dopadají na ukrajinská města. Moderátor ho informoval, že USA a další členové NATO se nehodlají zapojit a vytvořit bezletový prostor nad Ukrajinou, protože by riskovali válku s Ruskem. Ukrajinský prezident namítal, že jsou „zónou svobody“. „A když jsou hranice práva a svobody narušeny a překročeny, tak nás musíte ochránit. Protože nejdřív dojde na nás, pak dojde na vás. Protože čím víc tahle bestie dostane, tím bude hladovější,“ vysvětloval.

Fotogalerie: - Předání státních vyznamenání

Také upřesnil, že o stíhačkách MiG-29 nejedná s USA, ale se zeměmi, které je ještě mají. Nicméně, americký prezident by prý mohl udělat pro Ukrajinu víc a Zelenskyj by rád věřil, že je toho schopen.

Co se týče bombardování a ostřelování, zmínil, že Rusové ostřelovali i jadernou elektrárnu a nevzali na vědomí, že by „mohla zmizet Evropa“. Záporožská jaderná elektrárna je největší jaderná elektrárna v Evropě. Zelenskyj navrhl, aby jaderné elektrárny strážily jednotky mírových sil OSN. Zaměstnanci elektrárny ji dle Zelenského nemohou opustit, protože by byli zajati „teroristy“. A ruské síly okolo elektrárny jadernými vědci neoplývají, konstatoval. „Nejsem si jistý, že mají vůbec nějaké vzdělání,“ rýpl si. Všichni vojáci na Ukrajině a i ti, kdo je na ni poslali, jsou prý váleční zločinci.

V otázce denacifikace Zelenskyj řekl, že tzv. denacifikace je „čirý nacismus“, protože se Putin snaží zničit ukrajinský národ, a to samé se dle něho dělo ve čtyřicátých letech minulého století, kdy Němci „denacifikovali“ Židy (Zelenskyj má židovský původ – pozn. red.). „Jsem šokován, nevěřil jsem, že v dnešním světě můžete něco takového udělat,“ řekl a dodal, že Ukrajinci brání „hodnoty, které mají všichni moderní lidé, ne jen mladí“.

„Vím, že pokud ruské armádě dovolíte tyto hodnoty zničit, tak to bude konec, protože Ukrajinci jsou nositelé těchto hodnot a Evropané také. Ale Ukrajinci jsou teď podrobeni zkoušce, proto byste nám měli pomoci, protože teď jsou všichni naši lidé armádou Evropy,“ prohlásil.

Psali jsme: Horor. Dělejte něco! Panika za zády Fialy. Nejde o Ukrajinu Bartoš chce řešit „aktuální výzvy v oblasti bydlení“. Využije evropských programů, o některých čtete poprvé Ukrajina, benzín, respirátory. Vláda bude mít dneska napilno Visegrád u Johnsona: Snížit závislost na Rusku, pomáhat Ukrajině. Orbán odmítá dodávat zbraně, nebyl na něj brát zřetel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama