„Stojíš na správné straně?“ ODS vrací do Česka totalitu, největší bizár, zírá Holec

Komentátor Petr Holec ve svém novém textu otevřeně vysvětluje, proč už pro něj není volitelný premiér Petr Fiala a ODS, a proč mu paradoxně připadá přijatelnější i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Přestože ODS volil dlouhá léta, dnes říká, že má větší obavy z vlády současné pravice než z tradiční levice.

Holec zdůrazňuje, že paradox současné politiky je natolik výrazný, že i komunistická politička dnes působí jako bojovnice za svobodu. „Fiala je takový borec, že dokázal i to, že se dnes i šéfka KSČM proti němu může vymazovat jako bojovnice za svobodu.“

Komentátor připomíná, že to přitom byla právě právě ODS, kdo po roce 1989 začal svobodu do Česka systematicky vracet. „A to je asi ten největší bizár. Právě ODS totiž byla první skutečnou politickou stranou, která po pádu komunistické totality začala do Česka svobodu systematicky vracet. Nejen politickou, ale i ekonomickou.“

Petr Fiala jako symbol nové totality

Za Fialova vedení se ale ODS podle Holce stala stranou, která naopak přináší zpět prvky, které svým vznikem měla odmítat. „Ano, je to totiž právě Fiala, kdo znovu vyhlásil právo veřejnosti na ‚korigované informace‘, oživil funkci vládního cenzora a vrátil do země krédo, že kdo nejde s námi, tak jde proti nám. Jen si to teď přepsal do nejméně bolševického sloganu o ‚stání na správné straně‘.“

A kdo mluví o totalitě, toho srovná herec Šfáfek

Fiala podle jeho slov nejenže zradil původní ideové směřování ODS, ale přímo jej obrátil naruby. A tak ODS, která byla založena Václavem Klausem jako konzervativní a národně orientovaná síla, se pod jeho vedením rozplynula v koalici Spolu – stejně jako rozpouští naši zemi v evropských strukturách.

Zajímavé podle Holce je, že program uskupení Stačilo!, které Konečná vede, obsahuje hodnoty, jež kdysi deklarovala sama ODS. „Stačilo! klade důraz na tradiční levicovou politiku, národní identitu a hrdost na kulturní dědictví a historickou tradici naší země.“ A dodává, že vedle jejich levicovosti je to právě ten důraz na národ a na suverenitu, co kdysi bývalo ODS vlastní – dnes už ale podle něj není. Místo toho je dnešní ODS „stejně levicová“ jako projekt Stačilo!, jen jinými slovy.

Zklamání, daně a porušené sliby

Petr Holec zároveň poukazuje na premiérovy opakované sliby, že nebude zvyšovat daně. Podle Holce šlo o slib, který Fiala velmi rychle porušil. Jde však nejen o daně, ale o celkové zklamání z politiky, která se od proklamací liší hned po převzetí moci.

V závěru textu Holec říká: „Kdybych měl na výběr mezi někým, kdo svůj volební program jako Fiala hned po nástupu k moci zradí, protože je lhář a podvodník, a političkou, jež se nebojí slibovat něco, co nechci – tak to radši hodím jí.“

Celý komentář Petra Holce si lze přečíst na serveru Gazetisto.

Psali jsme: Vyhrožovali jí. Tehdy se to zlomilo. Podrobnosti o sebevraždě Lenky Šimůnkové Petr Holec: Fiala ví, že na to nemá Lipavský – nástroj Fialy a Pavla. Holec se s tím nemazal Vlastenci kolem Okamury stále sílí. Holec sleduje rostoucí bolehlav pro Fialu