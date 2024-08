„Stop cizincům, drasticky zvýšit deportace.“ Útok nožem. AfD burcuje národ

Alice Weidelová, předsedkyně parlamentní frakce AfD v německém Bundestagu v nedávném tiskovém prohlášení v návaznosti na útok nožem v Solingenu, který si vyžádal tři mrtvé, zkritizovala politiku masové imigrace, kterou podle ní prosazují tradiční politické strany jako CDU/CSU a současná vládní „semaforová“ koalice (SPD, Zelení, FDP).

Že by však AfD z tragického incidentu v Solingenu mohla těžit při nadcházejících volbách si nemyslí. „To, co se stalo v Solingenu, je hrozné. Je to strašná událost, která bohužel není ojedinělým incidentem,“ řekla nejprve a poté vzpomněla na útok nožem v Mannheimu, kde pachatel afghánského původu zabil policistu. „V souladu s tím si myslím, že volby ve východním Německu, tedy v Sasku, Durynsku a Braniborsku, to tolik neovlivní, protože tam už jsme stejně nejsilnější silou,“ cituje Weidelovovou server ZDF heute.

Weidelová tvrdí, že promigrační politika, která začala v roce 2015 s otevřením hranic pro migranty, vedla k zásadnímu zhoršení vnitřní bezpečnosti v Německu. „Přijímání nelegálních migrantů bylo a je politicky žádoucí pro zavedené strany. Na fatální politický kurz nastolený CDU/CSU plynule navazuje systém koalice ‚Semafor‘,“ uvedla německá politička.

Zmínila také, že CDU/CSU, strana tradičně považovaná za konzervativní, ztratila důvěryhodnost v otázkách imigrační a bezpečnostní politiky, a to i pod vedením současného předsedy CDU Friedricha Merze. „S Merzovou CDU, která je v koalici se Zelenými a nadále podporuje tuto katastrofální politiku, nedojde v otázce migrace k žádnému obratu,“ usoudila Weidelová.

„Parlamentní skupina AfD požaduje okamžité zastavení nekontrolovaného přílivu cizinců do Německa a drastické zvýšení počtu deportací,“ uvedla předsedkyně AfD a varovala, že pokud nedojde k okamžitému obratu, Německo čelí „nezvratnému civilizačnímu úpadku“.

