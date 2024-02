„Stranický dorost“ chce do Bruselu. Novinářka zhrozena, co o některých našla

Jaké mladé tváře kandidují do europarlamentu z vládní koalice Spolu? Dle moderátorky Jany Bobošíkové jde o „skutečně zajímavé“ zástupce „stranického dorostu“. „I když kromě asistentských míst, zkušeností z recepce a titulů ze stranických univerzit mnoho životních zkušeností zatím nepobrali, o to horlivěji se snaží, aby mohli ovlivňovat životy nás všech,“ poznamenala Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno a začala jmenovat. U některých měla dohledat „skutečné perly“.

„(Nerudové) je už sice pětačtyřicet, ale postěžovala si na to, jak je v její politické kariéře mladá a pohledná,“ glosovala Bobošíková video ekonomky kandidující do europarlamentu, na němž je Nerudová zdvojeně a sama sobě se vyznává, že se má ráda.



„Mám tě moc ráda, Danuško!“ říká na videu Nerudová, čímž měla v záměru parodovat video Dostálové a Schillerové, na němž totožná slova použila směrem k Schillerové lídryně kandidátky ANO.

Nepodařilo se mi sehnat druhou blondýnu, která by se mnou zahrála tento sketch a oblékat @JanFar_sky do paruky by mi asi neprošlo, tak jsem musela rozdvojit. ?? Ale teď vážně.



Jmenovala například Adélu Šilar, jež je mladou tváří lidovců. Bobošíková upozornila na její práci v německé nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, blízké tamní Křesťansko-sociální unii Bavorska (CSU). „Mimo jiné financuje studenty žurnalistiky a za cíl má politicko-výchovnou práci,“ uvedla Bobošíková k nadaci.



Za „skutečně zajímavou“ pak označila moderátorka čtyřiadvacetiletou kandidátku občanských demokratů Danielu Finkousovou. „Nyní je vedoucí kanceláře neziskovky eStat.cz – Efektivní stát. Vznik této neziskovky inicioval někdejší předseda ODS Mirek Topolánek a pohybuje se v ní řada známých jmen z ODS a jejich potomků,“ poukázala Bobošíková a následně ukázala též na bakalářkou práci s tématem: „Příčiny úspěchu populismu v České republice“, jež mladá kandidátka občanských demokratů obhájila na vysoké škole CEVRO.

„Nalezneme tam skutečné perly,“ avizovala moderátorka a vybrala z této práce pasáž, v níž se píše: „Voliči hnutí SPD jsou hlavně lidi ve středním věku, tedy vůbec ne kategorie důchodců. Jsou to voliči, kteří velmi často používají internet, což je zahrnuje hlavně Facebooku.“ „Nedává vám to smysl? Nám také ne,“ ohodnotila nalezený překlep v práci Bobošíková a podotkla, že přesto vedoucímu práce „stranické školy CEVRO“ Danielu Kunštátovi „to nevadilo ani v nejmenším a práci navrhl udělit nejvyšší hodnocení“. „Populistické je podle mladé kandidátky ODS hnutí ANO, SPD a Přísaha,“ dodala pak moderátorka, co zjistila z uvedené odborné práce.



U kandidáta do europarlamentu TOP 09 Jana Tichánka pak moderátorku zaujalo kupříkladu to, že sdílel post předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové, kde psala, že věří, že exposlanec Dominik Feri „očistí své jméno“. „Co myslíte, hlásí se kandidát mladé TOP 09 k zatím nepravomocně odsouzenému Dominiku Ferimu i nyní?“ ptala se.



A u druhého kandidáta do europarlamentu TOP 09 Miloše Ulricha citovala, co se měla dozvědět, že je důvodem jeho kandidatury do Evropského parlamentu. „Protože v Evropské unii se teď rozhoduje o budoucnosti: Klima, ochrana životního prostředí, reforma EU, a mladí u toho musí být. A hodnoty mladých prý nebudou hájit boomeři, tedy dnešní padesátníci a šedesátníci,“ pronesla.

Upozornila, že z mladých členů stran se častokrát v budoucnu stali čelní politici a vyplatí se je sledovat. „I když kromě asistentských míst, zkušeností z recepce a titulů ze stranických univerzit mnoho životních zkušeností zatím nepobrali, o to horlivěji se však snaží, aby mohli ovlivňovat životy nás všech,“ míní Bobošíková.



Celé video můžete zhlédnout zde:

