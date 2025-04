„Strašná tragédie. Oni to nepodepíšou.“ Topolánkovo zlé tušení ohledně energií

V souvislosti s vývojem v energetice a celkovou politikou v oblasti životního prostředí Mirek Topolánek upozorňuje na dlouhodobý trend, který podle něj vede k systematickému oslabování základních jistot. „Už několik dekád pracujeme na tom, abychom nabourali základní potřeby lidí,“ uvádí v podcastu Zlámaný Topol.

„Chci jenom říct, že co rozumný svět světem stojí, tak všichni bojují o zabezpečení těch základních potřeb. I ty státy vznikly proto, aby zabezpečily nějakou vnitřní, vnější bezpečnost a dodržování pravidel a ty základní potřeby. Teď jsme v situaci, kdy jsme na to rezignovali. Dostáváme se do jakési sestupné trajektorie,“ varuje, že současný přístup k energetice i ekologii naráží na lidské a ekonomické meze.

Ochrana klimatu má své hranice, pokud se začne příliš vzdalovat každodenní realitě obyčejných lidí. „Je možné ovlivnit klimatické změny, je možné zachraňovat planetu, ale jen do té míry, dokud ti lidi budou ochotní to platit. Bohatí nechtějí chudnout. A chudí si nemohou dovolit zchudnout. To znamená, ten zlom nastal. Lidi už nejsou ochotní si utahovat opasky proto, aby tak něco jako záchrana planety absolvovali v přímém přenosu. Je jen otázka času, kde se ve světě narazí. Kdy dojde ke strašnému problému,“ pokračuje.

V rozhovoru označuje evropskou klimatickou politiku, zejména Green Deal, za ideologii, která postupně nahrazuje racionální rozhodování. Podle něj jsme se vzdali pragmatismu a přijali nový druh víry. „Našli jsme si zástupnou ideologii, nové náboženství,“ říká ke Green Dealu.

Připomíná, že česká energetika bývala stabilní, orientovaná na vývoz a s dlouhodobou perspektivou. Současný stav ale podle něj ukazuje na postupný úpadek a hrozbu závislosti na dovozech. „Česká republika dříve měla robustní energetiku, exportně orientovanou, docela bych řekl i vybalancovanou, s nějakou perspektivou. A teď po těch dvaceti letech máme energetiku, která je ještě pořád přebytková, v té bilanci dovoz – vývoz, ale začínáme tuhle schopnost ztrácet. Během velmi krátké doby budeme dovážet. A nemáme moc odkud dovážet. Chybějí zdroje, budou chybět zdroje,“ upozorňuje expremiér.

Dostáváme se tak prý do začarovaného kruhu, který může vést k vysokým cenám energií, ztrátě pracovních míst a poklesu konkurenceschopnosti. „Dostáváme se do začarovaného kruhu, ze kterého vyjdeme jako země s drahými cenami energií. Než se nám podaří, pokud vůbec se nám podaří, změnit charakter té exportně orientované České republiky. Máme energeticky a surovinově náročnou výrobu a představa, že budeme vyrábět zelenou ocel a zelený cement a nevím co všechno, je opravdu scestná. Dostaneme se do problému, že to bude mít vliv na životní úroveň všech lidí a budeme ztrácet pracovní místa,“ říká Mirek Topolánek.

Přesto nevidí dostatečnou vůli vlád řešit tyto problémy. „My tohle období budeme přežívat docela složitě. Ani nevidím na žádné vládě chuť do toho sahat. Protože tu platí to, že lidé nejsou ochotní chudnout ve jménu nějakého vyššího principu mravního. Takže jestli teď jsou naštvaní, tak nevím, co by ti noví přinesli nového. Že by začali bojovat s tou Evropskou unií? To nemůže dopadnout úplně dobře. Teď je schopna tuto ideologii udržet jenom na základě nějakých totalitních nástrojů,“ dodává,

„Jako Česká republika se zatím střílíme do nohy. Vždyť my jsme němečtější než Němci. My spoříme v těch bankách, i když mají záporný úrok. Musíme hledat partnery na evropské scéně. Tvoří se nějaká jaderná koalice, která ty zájmy má neúplně totožné, ale mezi tím ta papírová mašinerie a schvalovací mašinerie Evropské komise jede na plné obrátky,“ poukazuje Topolánek.

Do konce března měla být podle původních plánů podepsána smlouva s korejskou společností KHNP na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Ale není. Termín se posouvá – nově je stanoven konec června.

Topolánek v této souvislosti zmiňuje především vládní neschopnost v oblasti energetiky. Podle něj je velmi pravděpodobné, že vláda nebude schopná podepsat klíčovou smlouvu týkající se výše zmíněného jaderného tendru, což by byla tragédie pro českou energetiku. „Ten jaderný tender… Vypadá velmi reálně, že to tato vláda nepodepíše. Což je strašná tragédie. Je to absolutní neschopnost těch lidí, jestliže jsme nebyli schopni získat garance od korejské strany ještě před tím, než to dostali, že se budou nějak chovat. A oni se dnes chovají, jak se chovají. Jsme vydíratelní v tom, že v momentě, kdy bychom od toho kontraktu odstoupili, tak se vracíme x let zpět,“ dodává Topolánek.

„S energetikou stojí a padá prosperita. A my ani náhodou nemáme jasno v tom, z čeho ji budeme v budoucnu vyrábět. Navíc se řídíme naprosto nesmyslným energetickým zákonem z roku 1993, který jen zalepujeme, jako když vlaštovky lepí hnízdo,“ říká expremiér Mirek Topolánek.

