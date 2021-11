„Sv*ni oživili cizí krví.“ David Černý po show Zemana. A víc. Havel by koukal

Včerejší rozhovor pro TV Nova ukázal Miloše Zemana bez problémů komunikujícího, v dobré náladě a ochotného odpustit „hyenismus“ některých lidí vůči jeho osobě.

Jeho projev výjimečně nekomentovala šéfka Liberálně ekologické strany Džamila Stehlíková, ta pouze reagovala na oznámená témata rozhovoru a stěžovala si již předem, že „na Den boje za svobodu a demokracii bude Zeman řešit SVOU nemoc a SVOU kancelář, vyřizovat si účty a mstít se SVÝM oponentům. Prezident neřekne NIC k 22 479 nakaženým covidem v Česku a k pondělním 84 mrtvým.“ A ptala se, k čemu takový prezident je.

Na Den boje za svobodu a demokracii bude Zeman řešit SVOU nemoc a SVOU kancelář, vyřizovat si účty a mstít se SVÝM oponentům. Prezident neřekne NIC k 22 479 nakaženým covidem v Česku a k pondělním 84 mrtvým. K čemu je pak takový prezident? https://t.co/t3WJKlBSI6 — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) November 17, 2021

Kdo ovšem komentář ke zlepšení Zemanova stavu měl, byl sochař David Černý. „Tak svini napumpovali cizí krví, oživili a svině začíná okamžitě škodit. To jen pro všechny útlocitný litovače...“ prohlásil. Když byl prezident hospitalizován, Černý se radoval a psal: „Hovno líto. Ať už táhne!“ a „Tak můžeme jít slavit podruhý!“

K Černému se přidala právnička Anna Koller, která mimo jiné vystupovala na demonstracích Milionu chvilek pro demokracii a je manželkou hudebníka Davida Kollera. „Souhlas. Tenhle člověk bude zlem a škodičem dokud bude živ. Žádné slitování,“ mínila.

Nenávist k Miloši Zemanovi trvá u Davida Černého již nějakou dobu. V roce 2017 na SeznamZprávách prohlásil, že Miloš Zeman je mnohem horší než Andrej Babiš. „To je zlo, které se asi dá srovnávat se zlem, které se jmenuje Klaus,“ řekl tehdy umělec. Když moderátorka připomenula, že nazval prezidenta „kreaturou s řitním otvorem místo úst“, tak Černý namítl, že se jedná o jemnou verzi jeho výroku.

„To, co Zeman během svého prezidentského období udělal, je to, že společnost absolutně rozdělil na dva skoro nenávistné tábory. Před volbami sděloval, že je bude spojovat, a udělal absolutně pravý opak. A to, co udělal z našeho renomé... I když my jsme nikdy extrémně velké renomé neměli, zejména po Klausovi jsme neměli žádné velké renomé. A Zemanovi se podařilo dostat image tohoto státního útvaru zvaného Česká republika ještě do daleko hlubšího pekla,“ dodal s tím, že se rozhodně nechlubí tím, že je Čech.

Opravdu sprostě se David Černý k Zemanovi vyjádřil právě před pěti lety: „Zamrdaná zkurvená kupa hoven a sraček na Hradě, vytlemený prasečí držky, ať už konečně chcípnou v ošklivejch a táhlejch bolestech. Zmrdi smradlavý, zkurvysyni vyjebaný, tupý debilové. I s tou bandou kreténů čuráckejch, co to navrhujou. Do nejhlubší prdele s váma, vy hovnožrouti.“ Reagoval tak na návrh novely o hanobení prezidenta republiky. V roce 2013 pak stvořil fialový plovoucí vztyčený prostředníček, který ukazoval směrem na Hrad.

