„Svině, zrůdy!“ Facka od Procházkové: Zpěváka to rozrušilo. Toto napsal

Ke kauze Petry Procházkové, která dala facku redaktorovi serveru Sputnik Vladimíru Frantovi, se vyjadřují desítky lidí. Na stranu novinářky se přidali bývalý premiér Mirek Topolánek, redaktor Televize Seznam Jindřich Šídlo nebo starosta Řeporyj Pavel Novotný. Proti jejímu násilnému aktu vystoupili poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) nebo hradní mluvčí Jiří Ovčáček. A svou troškou do mlýna přispěl také písničkář a neúspěšný kandidát do Poslanecké sněmovny i do Senátu za SPD Pepa Nos.

„Zřejmě je to teď myšleno a vyžadováno takto: I my máme být jako oni a jako ony. Každé té svini, bestii, hajzlyni, hnusačce, zrůdám, paznehtům a paznehtkám máme dát při každém setkání po tlamě. Je to naše občanská povinnost a morální nutnost,“ píše Josef Pepa Nos na svém facebooku a vymezuje se tak vůči činu Petry Procházkové.

Informaci o tom, že Procházková napadla redaktora Frantu, přinesla na svém facebookovém profilu Raptor-TV.cz. Došlo k tomu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, kde se konalo mezinárodní novinářské fórum Média 2019. Raptor-TV.cz celý incident přinesla na videu. Fotograf se redaktora serveru Sputnik snaží vyfotografovat, ten se však bránil tím, že před sebou šermoval mobilem. „Vy se schováváte za ten mobil,“ říká fotograf. V tu chvíli přichází na scénu Procházková.

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ rozhořčovala se na něj dál Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval.

Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihl a natáčel dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sdělil jí a stěžoval si na to, že ho fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit,“ oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

Procházková pak svou reakci zveřejnila v Deníku N. Video podle ní nezachycuje celý kontext akce, Franta podle jejích slov provokoval jiného fotografa a o Procházkové prý psal lži. Stanovisko Deníku N je následující: „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci. Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná. Bez jakýchkoliv pochyb je však jasné, kdo cíleně lhal a manipuloval a kdo na místě nerespektoval opakované žádosti o ukončení obtěžování.“

