„Svoboda pláče!“, „Mříže pro Fica“, „Mafie!“ Bratislavské náměstí zaplavily desetitisíce lidí

09.03.2018 20:23

REPORTÁŽ Náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě zažilo v pátek odpoledne demonstraci, jakou okolo stojící domy nepamatují od 17. listopadu 1989. Tisíce lidí přišly znovu uctít památku novináře Jána Kucaiaka a jeho snoubenky, ale nejen to. Tentokrát přišli také jasně říci, co si myslí o slovenském předsedovi vlády Robertu Ficovi. „Dost bylo Fica, dost bylo Fica! Mafie!“ hřímal dav, jenž se premiérovi vysmál za to, že v souvislosti s protivládními protesty zmínil také jméno amerického miliardáře George Sorose.