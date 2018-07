„Ta bukvice Foldyna...“ Kolem Jaromíra Bosáka je i nadále rušno

Jako jeden z prvních se známého moderátora zastal Jiří Bártek. „Pane Bosáku, jako obvykle naprosto skvělá práce. Nemáte konkurenci. Výborné komentování, postřehy, znalosti. Názory na konání MS v Rusku a Kataru výborně podané a vysvětlené. Á propos, tady ty debílky klidně ignorujete. Neúspěšní nýmandi a zakomplexované hlupky,“ chválil Bosákův komentář a haněl jeho kritiky.

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1833 lidí

A přizvukuje Ladislav Zlatan Poulíček: „Takovejch sraček, co tu píšete. To je nehorázný. Lepšího komentátora jsem na žádné jiné stanici nenašel, než je pan Bosák. Ukažte mi někoho lepšího? Hmm, není nikdo, co. To je pech, co. A co jestli někdy něco řekl, to asi každý ne?“ Ale Petr Pavel mu hned odpovídá: „Myslíte politického komentátora?“

Jen Bartko také přispěchal na obranu Bosákova sebevědomí: „Nenechte se znechutit zamindrákovanýma lidma. Úspěch se neodpouští a pokud nemáte ten správný světonázor, čeká vás lynč internetových odborníků a politologů. Já se na vaše komentování vždycky těším. Bosák se toho nikdy nebál a to se cení.“

Jiní si zase na paškál vzali Jaroslava Foldynu. „Míro, ber to tak, ze vlastně můžeš ještě být rád,že ti ta bukvice Foldyna nevnucovala svůj jazyk,“ píše Novacek Karel.

Vojtič Havlíček také zřejmě nemá s politickými názory Jaromíra Bosáka problém. „Gratuluji, pane Bosák, takhle perfektně nasrat rusofily, voliče Ovara a celkově tradiční sekty českých dementů, to se už dlouho nezadařilo,“ píše. Moderátor většinu svých příznivců odměnil smajlíkem.

Kdo ale Bosáka kritizoval, byl Jan Žáček. „Kdybyste do komentování netahal pořád politiku, tak by se lidem i lépe fandilo a užívalo to hlavní – fotbal. Kompletně celý šampionát narážky na politiku. Zklamání. A místo toho, abyste měl nějakou sebereflexi, že jste to přeháněl, tak se lidem smějete do očí. Poslední rok mám pocit, že už fotbalu nedáváte to, co na začátku. Tenhle z vaší strany nepovedený šampionát to jenom potvrdil,“ vyčítá Bosákovi.

Standa Rejn nechápe proč, když má Bosák takový záporný vztah k Rusku, tak jel komentovat. „Mě by jen zajímalo proč tam někdo jede otravovat, a pak si stěžuje? No jo no, za peníze v Praze dům. Já kdybych byl tak přesvědčený odpůrce Ruska, pana presidenta Putina a šampionátu, tak tam prostě nejedu a odmítnu to. Jestli jste se potřeboval projevit, tak vám řeknu jedno tajemství, ono to stejně má opačný efekt než jste zamýšlel nebo zamýšlel váš zaměstnavatel,“ podezírá Bosáka ze zištných motivů.

Petr Pavel oslovuje Bosáka familiérně: „Jarouši, jak to jen říct... Protiputinovské propagandy je v médiích tolik, že už to pije krev i mně. A to je co říct, protože Rusáky jsem nikdy moc rád neměl. Ale na fotbal se dívám proto, abych si odpočinul, a ne abych poslouchal to, co slyším a čtu nejmíň desetkrát denně. Takže si prosím napříště nechej politické komentáře do hospody, kam v tvém případě sportovního komentátora patříš nejvíc. A jestli si je odpustit neumíš, přihlaš se u Moravce jako glosátor, třeba tě nechá vyřádit.“

Psali jsme: Co říkal Klvaňa na ČT? Ne, jiná verze summitu Trump-Putin. Něco se dohodlo Ministr Hamáček: Budeme dál prohlubovat spolupráci se zeměmi Východního partnerství Už ji máme, špiona. Americká vláda obvinila mladou Rusku ze špionáže Zpravodajové ČT večer hlásili, co se děje v USA a Rusku po summitu hlav států. Trump je tepán, zato v Rusku se prý slaví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas