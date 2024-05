„Ta hanebná kampaň je trefná? Můžeme si za to sami? Jako Fico?“ Lipavský rozzuřil Bžocha

reklama

„Chtěl bych zopakovat to odsouzení jakéhokoliv násilí a myslím, že je důležité, aby se slovenská společnost dokázala semknout a držet při sobě,“ pronesl Jan Lipavský s tím, že komentovat domácí slovenskou politiku mu úplně nepřísluší. „Myslím si, že by si to měla slovenská politická scéna umět vyřešit mezi sebou,“ řekl Lipavský v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Sympatický mu byl krok prezidentky Zuzany Čaputové, jež oznámila, že svolá jednání všech zástupců parlamentních politických stran do prezidentského paláce s cílem uklidnit situaci ve společnosti na Slovensku.

Společné jednání politických stran odmítl předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. Ministr obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) také říká, že se „nedá jít dál“.

Moderátorka se zeptala dalšího hosta pořadu, místopředsedy sněmovního zahraničního výboru a výboru pro Evropské záležitosti Jaroslava Bžocha (ANO), jak to může na Slovensku skončit, pokud spolu politici nezačnou mluvit.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11531 lidí

A dodal, že téma je v tuto chvíli citlivě aktuální a že po zklidnění emocí budou politici rozumnější. „Stále doufám v to, že až se ty emoce trošku zklidní, politici vezmou zpátky rozum do hrsti, za stůl zasednou a tu situaci budou chtít uklidnit. Protože jde o celou občanskou společnost, ne pouze o politiky, kteří si mezi sebou vyřizují občanské boje,“ řekl Bžoch. Situaci podle jeho názoru nepomohla tisková konference, která pravděpodobně přišla příliš brzo po samotném atentátu. „Mám velké pochopení pro ty emoce, ale nemám pochopení pro to, jak to bylo podáno.“

Tománková poté převedla téma ze slovenské politiky na českou domácí scénu, protože i tou atentát na Roberta Fica otřásl.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je situace na Slovensku se situací v Česku „neporovnatelná“. „Naše politická kultura prožívá určitou krizi v tom, jak v tuto chvíli funguje Poslanecká sněmovna, kde je nekompromisní opozice… nekompromisností postoje ANO se Sněmovna proměnila v tu žvanírnu, a ANO ze svých návrhů nedokázalo ani nic prosadit, protože se prostě s námi jako s vládnoucí stranou bavit nechce,“ tak vidí situaci na české politické scéně pirát. „Ale to je úplně někde jinde než nějaký akt násilí. Já myslím, že tady vládne shoda na tom, že chceme politiku řešit diskusí, argumenty a férově získat hlasy voličů, takže já bych to vůbec neporovnával,“ zmínil.

Pirát Lipavský odmítl vinu pětikoalice na nízké úrovni politické diskuse v Česku. Dle jeho slov se vládní pětikoalice vždy snaží o projednání všech návrhů a „s opozicí se baví“. A to, že koalice Spolu ve své kampani předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a vůbec celé jeho hnutí onálepkovala jako „proruské“, vychází podle Lipavského čistě z výroků Andreje Babiše samotného. „Nevím, jestli bych s takovou kampaní za naši stranu přišel, ale bylo to docela trefné v ten moment,“ prohlásil Lipavský. „Myslím, že tohle není něco, co by vedlo přímo k radikalizaci. To je spíš otázka, která pouze poukazuje na určitý myšlenkový svět,“ vysvětloval.

Bžoch souhlasí s Lipavským, že je rozdílná situace v Česku a situace na Slovensku. V dalších věcech už shodu nenašel. „My jsme tady oba řekli, že chceme, aby byl nějaký klid ve společnosti. Ale zároveň pan ministr řekne, že ta hanebná kampaň – která označuje nás a naše voliče z toho, že jsme proruští –, tak že je trefná?“ znechuceně nesouhlasí Bžoch. „Jinými slovy řekl, že to, co někteří říkají i teď na Slovensku, že si za to Fico může sám... Takže my si taky můžeme za to, že čelíme antikampani, kde je napsáno „Rusko, pro tebe všecko“, i když je to úplně absurdní,“ řekl Bžoch.

Lipavský reagoval: „Já rozhodně nepovažuju žádného voliče ANO za proruského a nikoho takového nenálepkujeme. My pouze mluvíme o výrocích Andreje Babiše.“

