„Tato země je ve s*ačkách!“ Fico rozjetý jak nikdy. I na Ukrajinu došlo

Ficova strana nyní argumentuje tím, že generální prokuratura a Úřad speciální prokuratury jsou v institucionální válce, čímž dochází k narušování principů právní jistoty.

Opozice má proti změnám v trestním zákoně výhrady. A to například ty, že zákon byl psaný advokáty, kteří obhajují lidi blízké straně Směr-SD. Kritikem zákona je například poslanec Národní rady Slovenské republiky Jozef Pročko.

Podle Fica se někteří představitelé opozice jen bojí, že by se na ně Národní kriminální agentura také mohla podívat. „Chápu, že je opozice v obrovském stresu. Potřebují se chránit, protože se domnívají, že napáchali věci, za které mohou nést zodpovědnost,“ řekl k chování opozice Fico v rozhovoru pro TV JOJ. „Proč je zase celé Slovensko jen o tom, že se přijímá nějaká novela trestního zákona, když jdeme cestou, kterou šly všechny ostatní země kolem nás,“ nechápal premiér.

„Tato země je ve s*ačkách! Finančních i ekonomických. A vy nás všichni trápíte s tím, co tam vykřikuje Pročko v parlamentu,“ rozzlobil se v rozhovoru Fico s tím, že jeho vláda převzala zemi s nejhorším stavem veřejných financí. „My se všichni věnujeme Pročkovi, Lipšičovi a Matovičovi. Já myslím, že tato země má jiné problémy než toto,“ dodal Fico.

Mezi konkrétní problémy Slovenska podle Fica patří čerpání eurofondů nebo otázka práva veta na jednání s ostatními státy Evropské unie. „Jsme malá země, ani zdaleka nemůžeme ovlivňovat svět. Ale co můžeme ovlivnit, je to, že budeme trvat na důsledném dodržování mezinárodního práva. Poskytněte důkazy a my budeme hlasovat. Ale ne že na základě nějakého papíru, který nám pošlou, s tím automaticky budeme souhlasit,“ řekl a odmítnul, že by na všechno v současném světě měl existovat jednotný názor.

„Tak to nebylo ani za komunismu,“ prohlásil. „Když nejste jednotný, tak jste automaticky považován za extremistického a je třeba vás vyřadit,“ dodal.

Za aktuální problém pokládá Fico i válku na Ukrajině. Humanitární pomoc Ukrajině neodmítá a jeho vláda ji poskytuje, podle něj však se stejně nic nezmění na tom, co se tam aktuálně děje. „Okupovaná území jsou pod úplnou kontrolou Ruska. Rusko nezkolabovalo, ekonomika šlape, rubl funguje, sankce nefungují,“ řekl Fico a dodal, že všechny ruské energetické firmy uzavírají rekordní obchody s Čínou a Indií.

K tématu války na Ukrajině doplnil, že Západ při začátku války zmařil možnost, že by se Ukrajina a Rusko mezi s sebou mohly dohodnout. A to kvůli tomu, že válku považoval za „skvělou příležitost“ a nechtěl řešit příměří.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle Fica nyní ve výhodnější pozici než Západ. „Vojensky se to už vyřešit nedá,“ uvedl též a zopakoval za Slovensko, že na Ukrajinu další zbraně ani munici posílat nebudou.

