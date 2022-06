„Teď řeknu, za co mi vynadají.“ Kalousek otočil. Budete koukat

Exministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek vystoupil s šokujícím prohlášením, které by od něj jako od pravicově smýšlejícího člověka čekal málokdo. Řekl to nahlas, i když si je prý vědom toho, že dostane vynadáno.

To, že zavedou sektorovou daň především pro banky, slibovali sociální demokraté mnoho let. Ale ačkoli posledních 8 let vládli této zemi a mohli se pokusit svůj záměr prosadit, vždy narazili u svého koaličního partnera Andreje Babiše (ANO), který byl buď v pozici ministra financí, nebo premiéra. Dnes ČSSD volá po sektorových daních znovu. Vidí v nich cestu, jak získat více peněz a rozdat je občanům, které tíží současná vysoká inflace.

A Miroslav Kalousek, jeden ze zakladatelů TOP 09, volá po tomtéž. Po zavedení sektorových daní.

„Teď vám řeknu ještě jednu věc, za kterou určitě zase dostanu někde vynadáno. Já jsem si nikdy nemyslel, že tohle můžu říct, to co vám teď řeknu. Vždycky to pro mě bylo tabuizované téma a pokládal jsem ho za špatné, ale mimořádná situace potřebuje odblokovat některé ideologické bariéry. Já kdybych byl dneska ministrem financí, tak bych začal velmi vážně přemýšlet o tom, kdo je vítězem téhle situace, kde ty zisky významně narůstají, aniž by se o to ti lidé zasloužili svou vlastní podnikatelskou tvořivostí a říkal bych si, že by se o to měli nějak rozdělit a začal bych uvažovat o nějaké speciální dani pro energetický a finanční sektor,“ prohlásil Kalousek v podcastu Insider.

Měl by ho stávající ministr financí Zbyněk Stanjura poslechnout a opravdu zavést sektorové daně? Tuto otázku do pléna položili tvůrci tohoto podcastu Michal Půr a Tomáš Jirsa.

Sektorová daň: Tabuizované téma, nebo správné řešení? ??



Jak by na místě ministra financí dnes postupoval @kalousekm? Svou odpovědí v novém Insideru šokoval. Prý ve shodě s @PiratskaStrana! ??



Co vy na to? Měl by @Zbynek_Stanjura přijít se sektorovou daní? pic.twitter.com/VDT2RqoSfn — Insider podcast (@InsiderCz) June 15, 2022

