„Temné síly a 11. září.“ Promluvil a skončil. Teď varuje Trumpa

Curt Weldon byl v letech 1987 až 2007 republikánským poslancem za Pensylvánii. Na vrcholu své kariéry byl vysoce postaveným členem sněmovního výboru pro ozbrojené síly a měl nakročeno stát se jeho předsedou. Weldon byl známý svou prací v otázkách národní bezpečnosti a zpravodajských služeb, včetně prosazování programů sdílení dat, jako je Able Danger, vojenská zpravodajská operace, která podle něj identifikovala únosce z 11. září 2001 ještě před útoky. Jeho politická kariéra náhle skončila v roce 2006 v souvislosti s vyšetřováním korupce, do něhož byla zapletena jeho dcera a které bylo podle jeho tvrzení politicky motivovanou odplatou za jeho vyšetřování 11. září. „Jak se mě FBI snažila zastrašit? Objevili se v domě mé dcery bez soudního příkazu, převrátili ho naruby a během mé předvolební kampaně to pustili do tisku. Byl to vzkaz: Drž hubu, nebo tě zničíme.“

11. září bylo dle něj zneužito k ospravedlnění válek na Blízkém východě, zejména v Iráku a Libyi, které sloužily spíše zájmům mocenských elit než národní bezpečnosti. Dále tvrdí, že Hillary Clintonová musela svrhnout Kaddáfího, aby zakryla další agendu. Vyzývá Trumpa, aby se těmto silám postavil čelem, a uvádí paralely se svou vlastní zkušeností s umlčováním. „Trumpova největší současná výzva? Jsou to stejné síly, kterým jsem čelil já. Hluboký stát nechce, aby narušil jejich kontrolu. Musí uklidit dům.“ Vyjadřuje také obavy o vlastní bezpečnost a pokládá si otázku, zda by jeho promluvení mohlo vést k předčasné smrti.

Weldon tvrdí, že program Able Danger, operace na vytěžování dat, kterou provozovalo ministerstvo obrany, identifikoval několik únosců z 11. září, včetně Mohameda Atty, již v roce 2000. Tvrdí, že na tyto informace nebylo reagováno kvůli byrokratickému odporu a právním překážkám, jako jsou omezení týkající se sdílení zpravodajských informací mezi agenturami. „Mohla CIA zabránit 11. září? Vysoce postavený úředník CIA mi řekl, že dva z únosců, Nawafa al-Hazmiho a Khalida al-Mihdhara, sledovali více než rok před 11. zářím. Věděli, že jsou to agenti Al-Káidy, ale nesdělili to FBI ani jiným agenturám.“ Jako kongresman pak prosazoval, aby se vyšetřilo, proč byly tyto zpravodajské informace ignorovány, což podle něj vedlo k tomu, že se Bushova administrativa zaměřila na jeho osobu.

FBI v roce 2006 provedla razii v domě jeho dcery v rámci - dle jeho názoru - neopodstatněného vyšetřování korupce, které mělo za cíl zmařit jeho předvolební kampaň. Vyšetřování se soustředilo na obvinění, že Weldon využíval svého vlivu k zajištění zakázek pro lobbistickou firmu spojenou s jeho dcerou. Přestože nebyla vznesena žádná obvinění, načasování razie několik týdnů před volbami vyvolalo podezření na politické motivy. Weldon to označuje za vměšování hlubokého státu do demokratických voleb.

Klíčové důkazy, jako například údaje Able Danger, byly ze závěrečné zprávy vyloučeny a svědci, jako byl on sám, byli marginalizováni. Zpochybňuje také oficiální vysvětlení zřícení budovy Světového obchodního centra č. 7. Carlson při rozhovoru tlačil na Weldona, zda vládní představitelé vědomě umožnili, aby se 11. září stalo, na což Weldon odpovídá, že taková nečinnost by představovala zradu. Komise pro 11. září čelila kritice za opomenutí a politická omezení, ale Weldonova charakteristika jako záměrné utajování zůstává sporná. Zřícení budovy č. 7, často zmiňované v konspiračních teoriích, bylo stavebními inženýry vysvětleno jako důsledek poškození ohněm a troskami.

„Takže CIA manipulovala se zpravodajskými informacemi, aby ospravedlnila nekonečné války?“ Ptá se Carlson. Weldon obvinil CIA ze lhaní o poloze Usámy bin Ládina a z vedení paralelního vládního systému, který funguje mimo dohled Kongresu. „Přesně tak. Skutečným viníkem amerických válek na Blízkém východě je tento temný paralelní systém uvnitř naší vlády.“ Tvrdí také, že zpravodajská komunita podkopávala jeho snahy o reformu sdílení dat po 11. září a chránila své vlastní zájmy. Jako ministryně zahraničí za prezidenta Baracka Obamy byla Hillary Clintonová klíčovou architektkou zahraniční politiky USA v bouřlivém období na Blízkém východě, které bylo poznamenáno arabským jarem, pokračujícími válkami v Iráku a Afghánistánu a rostoucím napětím ve vztazích s Íránem a Sýrií. Její působení zahrnovalo i významné zapojení do intervence v Libyi, která je ústředním bodem Weldonova tvrzení. V únoru 2011, se v Libyi uskutečnilo takzvané arabské jaro, kdy protesty proti 42 let trvajícímu Kaddáfího režimu přerostly v občanskou válku. Kaddáfího brutální zásahy vyvolaly mezinárodní znepokojení, které vedlo k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1973, jež schválila bezletovou zónu.

Ministryně Clintonová byla hlavním zastáncem účasti USA na intervenci pod vedením NATO, která zahrnovala letecké údery a podporu povstaleckých sil. Spolupracovala se spojenci, jako je Francie a Velká Británie, aby si zajistila mezinárodní podporu, a naléhala na Obamu, aby jednal, přičemž zásah formulovala jako humanitární nutnost, která má zabránit masovým zvěrstvům v Benghází. Odtajněné e-maily z roku 2011, zveřejněné prostřednictvím ministerstva zahraničí, ukazují, že Clintonová dostávala od poradce Sidneyho Blumenthala informace o strategickém významu Libye, včetně zásob ropy, a Kaddáfího finančních vazeb na západní banky. Intervence vyústila v Kaddáfího svržení a smrt 20. října 2011 rukou povstaleckých sil. Libye se propadla do chaosu s konkurenčními milicemi, rozsáhlou nestabilitou a útokem na americký konzulát v Benghází v roce 2012, při němž zahynul velvyslanec Chris Stevens. Incident zůstal pro Clintonovou bolavým místem její politické kariéry.