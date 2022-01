„To nás zabije.“ „Vše ztraceno.“ Piráti v problémech. Mladí setnou Bartoše? Zdroj mluví

Může se stát, že vicepremiér a pirát Ivan Bartoš už nebude šéfem strany, kterou dovedl do vlády? Po víkendu bude jasno. Jisté je, že to uvnitř Pirátské strany nevypadá dobře a už vůbec ne jednotně. Naší redakci se ozval zakládající člen Pirátů s tím, že už nemůže přihlížet, a promluvil o tom, co se ve straně děje a jak všechno skončí. Dobré zprávy nemá. „Končíme. Směřujeme na smetiště. Bohužel,“ řekl nám zklamaně. Řeč přišla zejména na mladé a nadějné pirátské politiky. Ti si prý čičhli k penězům a to byl počátek problémů.

Pirátskou stranou, která si o víkendu zvolí nové vedení, otřásá během týdne další nepříjemný problém. Kandidátka na předsedkyni strany Jana Michailidu o sobě veřejně prohlásila, že je komunistka. Demokratická komunistka. Toto spojení komentátoři i političtí oponenti ihned zpochybnili či rovnou odmítli jako protimluv.

Michailidu kandiduje proti současnému šéfovi a vicepremiérovi Ivanu Bartošovi. Strana je podle ní v krizi. „Je potřeba, aby v této nelehké chvíli strana měla ve svém čele někoho, kdo má jako prioritu dlouhodobou záchovu pirátského hnutí,“ napsala na pirátském fóru s tím, že nabízí snahu, jak mediálně komunikovat autentické pirátství.

Zevnitř Pirátů navenek probublávají na veřejnost spory delší dobu, nicméně po volebním masakru, kdy získali pouhé čtyři poslance, se kritické hlasy vůči současnému vedení zesílily. I tak ale pirátské vedení dokázalo členy přesvědčit, aby v interním hlasování dali zelenou účasti partaje v koaliční vládě.

V rámci známého otevřeného stranického internetového fóra se v posledních dnech rozproudila velmi ostrá diskuse. Začaly dokonce padat vulgarismy. Došlo k tomu, když pirátská europoslankyně Markéta Gregorová hájila „komunistickou“ kandidátku na předsedkyni strany.

„Jdi do prdele, poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ vpálila Gregorová Ferjenčíkovi.

Nejdřív popišme, o koho jde. Není to žádný bezvýznamný člen Pirátů ze „Zlámané Lhoty“, ale vlivný pirátský „pardál“, který je ve straně od jejího založení, odvedl pořádný kus práce, ale nikdy se nehrnul do žádných štědře placených funkcí. Dalo by se říct, že je to srdcař. Redakce ParlamentníchListů.cz tohoto pirátského člena delší dobu velmi dobře zná. Promluvit se rozhodl až nyní. Dlouho prý věřil, že se neblahý vývoj uvnitř Pirátů obrátí k lepšímu.

„Tuhle naději jsem prakticky ztratil, ale já se z povahy nikdy nevzdávám, takže bych rád ještě mým drahým kolegům dal pomyslného lepáka, aby začali uvažovat jako dospělí a politicky gramotní lidé,“ svěřil se naší redakci.

Svou víru v budoucnost Pirátské strany, u jejíhož zrodu stál, prý už zcela ztratil. „Spějeme ke konci naší existence. Dopadneme jako Zelení, nezanikneme hned, ale bude z nás ministranička, která nikoho nezajímá, nikam se už nedostane, a postupem času zmizíme na pomyslné smetiště, kde budeme hnít vedle mnoha jiných zapomenutých stran, co původně budily velké naděje. Bohužel to poslední, čím si nás historie zapamatuje, bude volební nářez s výsledkem směšných čtyř poslanců a vnitrostranické hádky a posměch, který teď oprávněně za obojí sklízíme. Mrzí mě to, ale nedivím se tomu. Ti mladí, kterým jsem od začátku fandil pro jejich odhodlání a energii, si čichli k vidině moci a penězům, a to nás i zabije. Ukazuje se, že mladí a nevyzrálí sice mohou probudit zájem o politiku, ale nemohou ty naděje naplnit v realitu. Nemají na to. Říkám to, jak je asi patrné z mého hlasu, s velkým zklamáním a deziluzí. Kéž by ještě nebylo všechno ztraceno, ale pirátskému projektu už asi žádná resuscitace ani infuze nepomůže. Jedině zázrak, ve který nepřestanu věřit do samého konce. Dal jsem tomu část života, obětoval mnoho rodinného času i peněz. A ti mladí a nadějní pak spáchají sebevraždu před celým národem,“ pokračuje ve své zpovědi zklamaný člen Pirátů.

„Pro většinu normálních lidí se nakonec staneme hovnem u cesty, které smrdí a každý se mu obloukem vyhne. Rád bych se mýlil, to vám říkám. Fakt. Celý život jsem realista a nebarvím si nic narůžovo. Jestli nepřijde radikální změna, což nejspíš nepřijde, náš osud je jasný. Game over, abych použil naši terminologii,“ uzavírá své vyprávění pražský člen Pirátské strany.

