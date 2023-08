„To nemůže normální člověk udělat!“ Chtěli to Fialovi vysvětlit, marně. Klaus se drží za hlavu

reklama

Václav Klaus desítky let otevíral Zemi živitelku, ale letos poprvé nedostal na agrosalon oficiální pozvání od ministra zemědělství. „Někdo tam spočetl, že jsem devětadvacetkrát byl na Zemi živitelce a promlouval na pódiu při zahájení. Vždy jsem se snažil promluvit smysluplně, ne že bych tam přijel s rukou v kapse a řekl, že vítám zemědělce. Pokaždé jsem byl zván ministrem zemědělství nejrůznějších vlád, které se za ty tři desetiletí výrazně měnily. Ale letos jsem prvně pozván nebyl,“ uvedl pro XTV s tím, že jej tam pozvala řada dalších institucí, takže se mnoha akcí zúčastnil.

Na této akci premiér Petr Fiala (ODS) ve svém vystoupení řekl, že nám zlevňují máslo i cukr a zlevnit musí i jiné potraviny, protože zisk firem je velký a dodal, že Andrej Babiš může zlevnit potraviny okamžitě. Václav Klas jen nevěřícně spráskl ruce a k jeho výrokům dodal. „To je geniální výrok. Mluvil jsem tam s těmi lidmi, která byli připraveni na toto setkání a byli připraveni, že to premiérovi objasní a vysvětlí. Ale když jsem viděl tiskovou konferenci premiéra, tak jsem viděl, že mu to neobjasnili, že se to nepovedlo,“ řekl směrem k zástupcům zemědělství a potravinářství ohledně vysvětlení cenotvorby.

„Protože myšlenka, že teď někdo výslovně, záměrně, vědomě zlevňuje, to je fakt absolutní nechápání toho, co je v ekonomice cena, co je cena v otevřené ekonomice, nikoli uzavřené, jako byla Albánie padesát let za komunismu,“ kroutí hlavou Václav Klaus.

„A větička, které jsem si všiml, že kdyby Babiš chtěl, tak může ceny snížit, to v historii lidstva každý Rockefeller, každý Baťa, každý byznysmen může snížit libovolně cenu, aby potěšil své odběratele, to je fakt humorné. Takhle je možné ekonomiku popisovat snad pro žáky mateřských nebo základních škol, ale ne pro reálný svět,“ reflektoval Klaus vyjádření Petra Fialy.

„Hra na to, aby se všechno zlo vysvětlovalo Babišem a aby jediná politika byla antibabiš, je fakt dětinské a nevěřím, že to rozumný člověk může udělat. Nicméně některé politické strany na tom pořád ještě zakládají svou politiku,“ konstatoval.

Tématem bylo také 55. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Klaus si dle svých slov myslí, že lidi především zaujalo vystoupení prezidenta Petra Pavla v rámci této události. „Alespoň podle toho, co mi všichni psali, tak to nikdo nebral jako objevné a zajímavé vystoupení k tomu datu, takové laciné vysvětlování, kolik mu bylo let a že mu to babička dostatečně nevysvětlila, to se mi zdá půvabné,“ podotkl.

A doplnil: „Jeden člověk mi napsal: ‚Vždycky si myslím, že jsme dosáhli dna. Dnes to pan prezident opět posunul.‘ A vyšperkoval to film Pelíšky, tato věta se mi zdála velmi pěkná, vzpomíná na postavu ztvárněnou Miroslavem Donutilem, kdy prezident nepochopil, že ta postava je vlastně on. To bylo originální popsání této události,“ zasmál se Klaus. „Jestli náš pan prezident opravdu řekl, že vše pochopil z Pelíšků a že ten film popsal, co se odehrávalo, tak to se mi zdá neuvěřitelné. Pelíšky považuji za strašně falešný, neupřímný, neférový, neseriózní film, který není o komunismu, ale který je karikaturou komunismu,“ konstatoval exprezident.

Stranou nezůstala ani kauza ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který dostal od vedení ODS tzv. žlutou kartu za to, že byl v restauraci s exporadcem Zemana a lobbistou Martinem Nejedlým. „Já pana Nejedlého nedémonizuji, vůbec ho osobně neznám. Jednou jsem se s ním potkal, byl také v jedné restauraci, to je deset let nebo kolik, jen jsme se zdvořile pozdravili. Jestli spolu mluvili pět hodin, znamená to jistou afinitu, nemohu si pomoct, že by to bylo jinak. Kdyby se to stalo v mé vládě, žlutou kartu bych určitě nevytahoval, to je dětinské chování,“ uvedla bývalá hlava státu.

