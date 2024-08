„To pocítíte!“ Pavel Novotný se opřel do Válka

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný na sociální X zkritizoval ministerstvo zdravotnictví, které připravuje novelu vyhlášky o elektronických cigaretách, jež by mohla zcela změnit trh s vapingovými produkty v Česku. Tato novela má zakázat všechny příchutě kromě tabákové, sladidla a další běžné složky v náplních, což podle kritiků povede k faktickému zániku celého sektoru.

Novotný ve svém příspěvku na X vyjádřil svou frustraci z toho, že kuřáci, kteří pravidelně platí vysoké daně, jsou nyní vystaveni dalším regulacím. „Zlobím se na ministerstvo zdravotnictví. Kuřák je nejdisciplinovanější plátce daně. Přijdu každý den, zaplatím a jdu si,“ napsal politik ODS a zmínil své osobní zkušenosti s cigaretami. „Nezapomenu, jak mi Alena 2krát za rok zdražila lehké Máčka stovky. Proboha PROČ teď chce ministerstvo zdravotnictví zarazit příchutě u vapingu?“

Upozorňuj, že tento krok povede ke zvýšení pašování nebo k návratu k tradičním cigaretám: „Úplnej konec e-cigaret! Takže více tabáku, pašování... Kde je zdravotní benefit, nechápu! Loni se schválila tvrdá daň, woe to nestačí?“ podivuje se Řeporyjec a varuje, že pokud budou tato opatření zavedena, může to vést k jeho rozhodnutí přestat kouřit úplně, což by znamenalo další ztrátu daňových příjmů.

„Tywe zastavte to a přestaňte mě srát, nebo se vám na to kouření vykašlu a to pocítíte!!“ vyjevil starosta vůči ministerstvu zdravotnictví, v jehož čele stojí Vlastimil Válek z TOP 09, koaliční strany ODS. Návrh dle Novotného nedává smysl ani z hlediska veřejného zdraví, ani z hlediska státní ekonomiky.

Zlobím se na @ZdravkoOnline. Kuřák je nejdisciplinovanější plátce daně. Přijdu každý den, zaplatím a jdu si. Systém mi kdysi sebral borůvkové Camelky. Nezapomenu, jak mi Alena 2x za rok zdražila lehké Máčka stovky. Proboha PROČ teď chce Ministerstvo zdravotnictví zarazit příchutě… — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) August 13, 2024

Komora elektronického vapování (KEVAP) apeluje na ministerstvo, vládu a parlament, aby tento návrh přehodnotily. Dle komory by novela znamenala konec vapingu v Česku. Navrhují proto alternativní opatření – licencovaný prodej, kterým by mohla lépe regulovat trh a omezit přístup nezletilých k e-cigaretám.

KEVAP taktéž upozorňuje na nelogičnost vládního přístupu – na jedné straně zavádí vysoké daně, na druhé straně připravuje zákaz e-cigaret, čímž stát riskuje ztrátu miliardových příjmů z daní. Předseda KEVAP Robert Hrdlička prohlásil, že návrh je navíc rozporu s vládními cíli podporovat méně škodlivé alternativy kouření, jak bylo uvedeno v programovém prohlášení a ve strategických dokumentech vlády.

