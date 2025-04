„To prostě nemůžeme dovolit.“ Zděšení v Bruselu před rumunskými volbami. Nové podrobnosti

16.04.2025 11:44 | Zprávy

Za Calina Georgesca, který byl vyloučen z nadcházejících prezidentských voleb v Rumunsku, je nasazen do voleb George Simion, jehož strana sedí v Evropském parlamentu v jedné frakci s ODS českého premiéra Petra Fialy. Přesto se bruselské kruhy otřásají hrůzou z toho, co by to znamenalo, kdyby vyhrál. Bruselský list Politico nahlíží na nadcházející „osudovou volbu“ Rumunska.