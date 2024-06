„To tu nikdy nebylo.“ Rusko a Čína. Švihlíková si všímá důležité věci

O tom, jak roste světový vliv Číny a Ruska, hovořila v rozhovoru pro Inovaci republiky ekonomka Ilona Švihlíková. „Obě země do značné míry mají nějakou komplementární, doplňující se strukturu, a Rusko je velmi silné v těch primárních komoditách. To je nejen ropa a plyn, to se týká všeho,“ uvedla mimo jiné Švihlíková. Řeč přišla i na národní měny a na pozici dolaru.

reklama

Rusko, Čína. Dvě velmoci, které jsou nyní hodně vidět vedle sebe. „Čína a Rusko kooperují už delší dobu a také se setkávají v řadě různých formátů, to znamená nejenom na bázi té prezidentské návštěvy, ale i v těch organizacích, které, řekněme, tvoří určitou alternativu nebo dokonce protiváhu vůči tomu tzv. kolektivnímu Západu. To znamená Šanghajská organizace spolupráce, což je vlastně trošku alternativa vůči NATO, i když ne takovým způsobem propracovaná, a potom samozřejmě skupina BRICS,“ připomněla Švihlíková, že je opravdu klíčové sledovat, co se tam děje.

„Z politického hlediska mě teďko hodně zaujalo, že po inauguraci staronového ruského prezidenta Vladimira Putina jeho první cesta vedla do Číny. To je samozřejmě vždycky velmi důležité, protože čínská civilizace si extrémně potrpí na symboly,“ sdělila Švihlíková, že Čína je umí vysílat a umí je číst.

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2169 lidí

Je patrné, že oni dva si věří, to znamená, jak Vladimir Putin, tak Si Ťin-pching... Že ten jejich vztah je skutečně položen... nevím, jestli bych řekla přátelství, to se neodvažuji takhle z dálky hodnotit, ale bezesporu je tam velká míra důvěry. Je patrné, že o řadě záležitostí komunikují prostě různými kanály a asi téměř na denní bázi, bych řekla. Přesně se informují, co kdo dělá, a buď v tom kooperují, anebo minimálně prostě respektují zájmy toho druhého. Což je samozřejmě velmi významné,“ shrnula Švihlíková, že jsou tři hlavní velmoci – USA, Čína a Rusko. „A tady tyto dvě velmoci, Čína a Rusko, tedy kooperují způsobem, který tady asi v dějinách prostě nikdy nebyl,“ podotkla Švihlíková.

„Vliv těchto dvou zemí ve světě nejenže neklesá, ale naopak roste. Skutečně, ty obchodní vazby mezi Čínou a mezi USA a řadou zemí Evropské unie v minulém roce výrazně poklesly i v oblasti investic, i v oblasti výměny lidí, vědecké činnosti. Tam je skutečně vidět, že se začíná tvořit nějaké blokové uspořádání, ale Čína tohle více než vykompenzovala svými intenzivními vazbami na ty země toho tzv. globálního Jihu, což prostě je celý zbytek světa. Jde o velmi silné čínské angažmá ve Střední Asii, de facto v celé Asii, je to o Africe, o Latinské Americe – prostě Čína je přítomná tam všude a je často vnímána velmi pozitivně. Z jednoho prostého důvodu, těch důvodů je víc – že Čína s sebou nenese žádnou zátěž kolonizátora, Čína nikdy nikoho nekolonizovala,“ řekla Švihlíková.

„Když se vrátím zpátky k té vazbě mezi Čínou a Ruskem, tak ono samozřejmě je velmi silné i ekonomicky. Ty země do značné míry mají nějakou komplementární, doplňující se strukturu, a Rusko je velmi silné v těch primárních komoditách. To je nejen ropa a plyn, to se týká všeho. Dřevo, papír, řada různých kovů, protože Rusko je nesmírně surovinově bohaté,“ zmínila dále Švihlíková, a mimo jiné i vývoz potravin.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17290 lidí

„Vidíme tam i společné projekty – vedle té síly Sibiře je nutno zmínit třeba společné stavby jaderných elektráren, kdy ty první z nich mají být spuštěny v letech 2027 až 2028, se zhruba uvádí. Je toho hrozně moc,“ dodala Švihlíková. Čína je, dle jejích slov, velkým investorem i na Dálném východě.

„A to, co ale mně přijde jako úplně zásadní, protože ona ta výměna tam mezi těmi ekonomikami byla dlouhodobě, a teď se ještě navýšila, je ještě silnější – ale to, co je nové a podle mě úplně zásadní, je, že podle aktuálních čísel, co jsem si našla, 92 % transakcí mezi těmito dvěma velmocemi probíhá v národních měnách. V národních měnách, a samozřejmě velmi silně je využíván čínský jüan, který dneska už globálně velmi posiluje. Obě dvě ty země tady vlastně postupují ruku v ruce, to znamená, chtějí používat své národní měny nebo i jiné měny, ale hlavně ne americký dolar samozřejmě, což je logické, protože je tam to sankční zatížení a Čína vlastně neustále čelí nějakému dalšímu vyhrožování ze strany USA.

Ono to samozřejmě souvisí i s tím, že obě dvě země, možná Rusko trošku déle, dělají velké změny ve svých devizových rezervách, to znamená, že se zbavují a zbavovaly v minulosti amerických dluhopisů. A jak Rusko, tak Čína patří k obrovským nákupčím zlata do svých devizových rezerv. Jsou to právě ty centrální banky, nejenom tyhle dvě, je jich celá řada, ale jsou to také tyhle dvě, které vlastně přispívají k tomu, že cena zlata na globálním trhu v tom posledních zhruba roce a půl velmi dramaticky roste,“ shrnula Ilona Švihlíková.

Psali jsme: David Bohbot: Připravte lidi na válku s islámem. Je to potřeba Richterová (Piráti): Ohrožené děti budou mít déle svou náruč Nečekaný střet v USA. Duhoví dostali stopku Jako za KSČ! Ze snahy Bruselu omezit nošení zbrání má radost pouze Putin. Hynek udeřil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE