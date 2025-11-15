Vyprodaná republika. Skoro vše drží cizinci. Hrozivá slova odborníků

Druhý blok diskusí v pražském Hotelu Duo moderovala Jana Turoňová.
Jako první si vzala slovo ekonomka Ilona Švihlíková. Věnovala se otázce posílení odolnosti naší ekonomiky. Její odolnost prý oslabuje výše zadlužení otázka, kdo vlastně drží dluhopisy České republiky.
Pokud něco musí změnit nová vláda, pak je to zahraniční politika. „V tuhle chvíli je zahraniční ekonomika destruktivní pro náš export,“ pravila Švihlíková.
Vedle toho je podle Švihlíkové třeba významně posílit domácí spotřebu a domácí firmy. Měli bychom si podle jejího názoru uvědomit, že především nesmíme škodit sami sobě. Bohužel přesně to podle Švihlíkové děláme, když přesvědčujeme sami sebe, „že to zahraniční je lepší“. „My zapomínáme a nevážíme si toho, co děláme tady,“ kroutila hlavou Švihlíková. „Je problém, že velká část našich občanů se vztahuje k tomu Západu, který bychom měli napodobovat a naopak říkají, že to české je jaksi divné. „My jako spolek bychom s tím měli bojovat. My s tím postě budeme bojovat,“ hřímala Švihlíková.
Na Česko bychom podle Švihlíkové měli myslet nejen při každém svém nákupu, ale vlastně pořád. „Měli bychom si vážit především sami sebe. To je něco, co nám nikdo nemůže vzít. To máme tady uvnitř,“ volala do sálu ekonomka.
Švihlíková v této souvislosti zdůraznila, že přechod financi do českých rukou musí být pozvolný. Jinak se náš ekonomický systém může nebezpečně rozkolísat, což nikdo nechce. „Ale pozitivní tady opravdu je, že úspory domácností jsou velké. Na tom se dá stavět,“ pravila Švihlíková.
Dočkala se potlesku.
Do debaty se zapojil také poslanec SPD Tomáš Doležal. Ten věnoval pozornost české sociální politice, které český stát věnuje asi 47 procent celkového ročního rozpočtu.
V sociálním systému podle Doležala představuje velký problém exekucí, který dlužníky žene mimo systém, což Doležal doplnil sdělením, že touto cestou v šedé a černé ekonomice unikají stovky miliard. A to se podle jeho názoru musí změnit. „Ti lidé musí mít možnost důstojně pracovat,“ zdůraznil poslanec SPD.
Pár slov věnoval také českému důchodovému systému. Ten se podle něj musí změnit tak, aby senioři byli motivováni zůstat v práci, pokud mohou. V této souvislosti důsledně varoval před privatizací českého důchodového systému. „Různé skupiny si brousí zuby na tuto kořist,“ varoval poslanec.
Do třetice se věnoval podpoře rodiny. Rodiny je podle poslance třeba podpořit systémově, ale i ekonomicky. A stejně tak je podle poslance SPD třeba postavit se LGBT ideologiím.
„Nemůžeme se vyhnout zákazu těchto ideologii,“ pravil poslanec. Nakonec přidal ještě jedno varování.
„Zásadně roste i počet potratů Je to trochu kyselé jablko. My tady musíme lidem nabídnout pozitivní alternativu. Alternativu pro rodiny, které třeba děti čekají, ale nechtějí. Tak jim nabídnout tu pozitivní alternativu.“
Česko podle ní musí vzdorovat progresivistickým reformám, které z jejího pohledu oslabují zdravé základy našeho školství. „Cílem má být moderní školství bez ideologizace a tržní deformace,“ pravila Rozkovcová.
Do školství podle ní nepatří ani neziskové organizace, které šíří ideologii přímo v hodinách. „Je třeba, abychom jasně vymezili roli neziskových organizací ve školství. … Měli bychom mít orgán, který bude kontrolovat obsah toho, co tyto neziskové organizace přinášejí do škol,“ žádala Rozkovcová.
Pokud jde o neziskové organizace, Rozkovcová prý v praxi zjistila, že je jim třeba vzdorovat zadáváním pokynů shora.
K českému školství by podle Rozkovcové všechny děti měly mít rovný přístup bez toho, aby byly vystavovány indoktrinaci.
V obecné rovině se věnovala i nasávání vědomostí a jejich memorování. Memorování se zastala s tím, že lidé zkrátka a dobře musí posilovat svou paměť.
Rozkovcová má za to, že čeští žáci mají být vedeni k humanitě, ale do školství se viděno jejíma očima „nesmí dostávat agendy, které tam nechceme“.
Pár slov věnovala i revizi inkluze. V tuto chvíli inkluze prý zatěžuje žáky i učitele a podle expertky Spolku Svatopluk na školství je zcela nezbytné, aby se změnil systém začleňování děti do běžných tříd a do speciálních škol tak, aby nebyla narušena výuka normálních žáků, ale současně ani výuka žáků se speciálními potřebami.
O dopravě pak promluvil Jan Skalický, expert Spolku Svatopluk na tuto oblast. Konstatoval, že český stát nemá smysluplnou kompenzaci dopravy. „České ministerstvo dopravy tady neplní svoji roli,“ zdůraznil Skalický.
„Srdce naší dopravy je nemocné. Má infarkt,“ poznamenal Skalický v narážce na to, že Česko není patřičně propojeno dálnicemi a Česko jako srdce Evropy není propojeno se zbytkem starého kontinentu. To je podle Skalického zásadní problém, který vyřešili naši sousedé tím, že dobudovali obchvat České republiky. „Takže vidíte, že v tomto Česká republika absolutně selhává,“ hřímal u řečnického pultu Skalický.
Přitom podle experta Spolku Svatopluk na dopravu má Česko plán, jak tuto situaci napravit, ale svých vlastních plánů se nedrží. Celkově by Česko mělo mít asi 3 tisíce kilometru dálnic. V současných podmínkách bude podle Skalického hotová celá síť asi tak v roce 2430.
Expert Spolku Svatopluk na dopravu konstatoval, že Česko by mělo stavět asi tak 110 kilometrů dálnic ročně, ale nestaví je. „U nás je neudržitelný nerozvoj této země,“ rozčiloval se Skalický s tím, že nemáme zrealizovaný ani jeden jediný kilometr stavby vysokorychlostních tratí.
Stejně tristní je to podle Skalického i se systémem vodních tras. České řeky podle něj nejsou dostatečně splavné. Česko není vodními cestami spojené se zbytkem světa. Skalický se tady dovolával k návratu kanálu Dunaj - Ondra - Labe, který podporoval prezident Miloš Zeman. Ale má to háček. „Fialova vláda vlastizrádně zrušila územní rezervy, aby to nešlo postavit,“ rozčiloval se Skalický s tím, že bude kupříkladu s poslanci SPD usilovat o to, aby se tento projekt, to znamená, aby se kanál Dunaj-Odra-Labe opět vrátil do hry.
V závěru své prezentace naznačil, že na ministerstvu dopravy se asi plazí obří anakonda, která dusí jednoho ministra dopravy za druhým. A teď je to tak, že v resortu dopravy chybí asi 50 miliard korun na dodělání staveb, které už jsou hotové. Tak to vidí Jan Skalický.
Po první hodině diskuse došlo na otázky z publika.
O slovo se přihlásil i podnikatel Pavel Juříček, který potvrdil, že v Číně se opravdu rychle buduje dopravní infrastruktura. „A tady nás poučujou o tom, jak oni je utlačujou. Přitom teď je tam navíc ještě babyboom. … Ta Čína je fakt neuvěřitelná,“ konstatoval český podnikatel s tím, že nemalou brzdu v Česku představovala ODS, která soukromé vlastnictví upřednostňovala před veřejným zájmem.
Skalický mu tady dal za pravdu a zostra se pustil do ODS. Právě ODS podle Skalického ničí stavební projekty tak, že postupně ruší územní rezervy potřebné k realizaci jednotlivých projektů. Za to, že jsem prosazoval kanál Dunaj - Odra - Labe jsem dostal v roce 2018 cenu Ropáka roku. „Ekoteroristi můžou za to, že se většina staví méně ekologická, než kdyby tihle ekoteroristi nebyli,“ hřímal Skalický. „Stavby, které se staví, jsou méně ekologické a dražší. A ministry životního prostředí drží tyhle neziskovky. I Petra Hladíka (KDU-ČSL), ten nechápe nic,“ křičel do mikrofonu Skalický. „U nás ovládá ministerstvo anakonda úředníků,“ kroutil dál naštvaně hlavou Skalický.
Skalický také poznamenal, že Česko je šikovný národ žijící v dobré lokalitě. „My jsme navíc v podstatě pohodáři. Máme tady pohodu jazz. Ale tuhle pohodu máme roztáhlou v takovou pakárnu. Hrdost na náš prostor by se měla do těch dětí dostat. A za deset let už nebudou technicky vzdělaní lidé, protože současné školy je fakt nevychovávají,“ varoval Skalický.
Spolek Svatopluk existuje tři roky a za ty tři roky prý dokázal podle členů razantně vstoupit do debaty. Do debaty o životě v Česku.
„Jsme spolek, který roste. Bude nás za chvíli tisíc. A to už je jistě nějaký hlas, na který je třeba reagovat,“ pochvaloval si Semín s tím, že chvíle Spolku Svatopluk ještě přijde. „Ta společnost na to ještě není plně připravena,“ pravil Semín.
Spolek prý pracuje i na budování mezinárodních kontaktů. „Chceme být připraveni,“ nechal se slyšet Semín, že připravuje postup, jak změnit stát, až nastane správná chvíle.
autor: Miloš Polák