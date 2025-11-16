Fialova vláda by byla ta poslední. Kavan o Ukrajině i V4

Jako bývalý ministr zahraničních věcí, co čekáváte od budoucí vlády ohledně vztahů s ostatními státy? Předpokládáte, že Babišova vláda půjde, podobně jako ta Ficova, cestou „politiky všech azimutů“?
Zatím ani není jasné, kdo bude příštím ministrem zahraničí. Doufal jsem, že jím bude Radek Vondráček, ale z něho udělali předsedu zahraničního výboru Sněmovny. Nedovedu si představit, jakou politiku by prosazoval například Filip Turek, ale předpokládám, že hlavní slovo v této oblasti si ponechá budoucí premiér Andrej Babiš. V tom případě budu doufat, že skutečně prosadí politiku všech azimutů, kterou prosazuje Robert Fico a o kterou jsem se snažil i já. Jsem rád, že to vypadá, že Babišova vláda odmítne doporučení pana prezidenta, aby do programového prohlášení vláda zařadila postoj k Ukrajině. Prezident si evidentně přeje, aby tam byla podpořena válka. To se, myslím, nestane. Větší obavu mám o možný postoj k Izraeli, neboť nelze vyloučit, že Babišova vláda bude pokračovat v přátelské politice k Izraeli navzdory faktu, že i OSN došla k závěru, že v Gaze páchá genocidu.
A jaké zahraniční vztahy nám zanechává odcházející vláda? Ohledně ministra Lipavského, co si vybavuji, jste příliš pochvalných slov neměl…
To máte pravdu. Nevím, za co bych ho měl chválit. Podporoval posílání zbraní na Ukrajinu a tzv. muniční iniciativu, což jenom prodlužuje válku a znesnadňuje mírové rozhovory. V Gaze podporoval izraelskou genocidu. S Ruskem jsou vztahy na asi nejhorší úrovni v naší historii, špatné vztahy máme i se Slovenskem. K řadě vojenských konfliktů se vláda vůbec nevyjadřovala, například v Súdánu v občanské válce, kterou podporují některé zahraniční síly, umírají miliony lidí, někteří střelbou, jiní hladem. V Karibiku narůstá napětí kvůli snaze USA svrhnout venezuelského prezidenta Madura, atd. V OSN i kvůli našemu hlasování ve Valném shromáždění máme nedobrou reputaci a tak se nám jistě nepodaří získat křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti. A tak bych mohl pokračovat. Máme co napravovat.
Podívejme se konkrétně na Slovensko. Jak vidíte v současné době vztahy mezi Slovenskem a Českem? Mají pravdu ti, kteří předpokládají za nové vlády jejich zlepšení?
Nevím, co všechno se podaří Babišově vládě napravit. Vždyť zatím ani nevíme, kdo bude ministrem zahraničí. Jsem však hluboce přesvědčen, že jedním z prvních kroků příští vlády bude zlepšení vztahů se Slovenskem. Již před časem mne o tom ujistil Radek Vondráček, který bude předsedou zahraničního výboru Sněmovny, i když se přiznám, že bych ho raději viděl v Černínu. Vláda jistě zruší absurdní Fialovo zrušení pravidelných setkání vlád ČR a SR. A jistě se bude snažit o obnovení funkčnosti skupiny zemí V4.
Pojďme i na Ukrajinu. Od začátku tvrdíte, že „zbraněmi konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyřešit nejde“. Jak tedy aktuálně vidíte vývoj situace na Ukrajině?
Ze současného vývoje žádnou radost nemám. Pokračuje válka, na obou stranách denně umírají lidé. Ruská armáda, i za cenu poměrně značných ztrát, pomalu postupuje a okupuje další vesnice a území. Strategicky důležitý Pokrovsk padne v rámci dnů, nejvýše týdnů. Každým dnem války je na tom Ukrajina hůře. A z frontu dezertují další ukrajinští vojáci. Je nutné se co nejdříve dohodnout na příměří, ale i na mírové dohodě, která ukončí tuto bratrovražednou válku. Jsem přesvědčen, že kontury té budoucí mírové dohody budou připomínat tu „skorodohodu“, na níž se obě strany dohodly již v Istanbulu na přelomu března a dubna 2022. Pak ji prezident Zelenskyj zrušil po nátlaku Západu, jmenovitě tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona, který mu vysvětlil, že Západ chce využít této příležitosti k významnému oslabení Ruska a že bude Ukrajině pomáhat vojensky i finančně.
Ztratili jsme tři roky, což stálo statisíce životů. Závěrečná mírová dohoda bude muset zahrnovat i ujištění, že Ukrajina nevstoupí do NATO, což byl – podle mne – hlavní důvod, který vedl k ruské invazi. Předpokládám, že dojde i k jisté výměně území, v jehož rámci bude Luhansko i Donbas patřit Ruské federaci. Z ostatních okupovaných území se Rusko asi stáhne. Samozřejmě nikoliv z Krymu. To by ještě byla dohoda pro Ukrajinu výhodná. Čím déle bude válka trvat, tím bude její vyjednávací pozice složitější a tím hůře může dopadnout.
A jak odhadujete budoucnost české tzv. muniční iniciativy pro Ukrajinu? Z ANO prý zaznívá, že není vyloučen její konec…
Velmi doufám, že ji příští vláda ukončí. Jak jsem řekl, tato iniciativa jen pomáhá prodlužovat ozbrojený konflikt, což vede ke ztrátě dalších životů a k dalšímu zhoršení situace pro Ukrajinu.
Vraťme se ještě k nedávné sbírce na střelu dlouhého doletu s názvem Dana 1. Jak tuto sbírku, kde se za krátkou dobu vybraly opravdu velké peníze, komentovat?
Vzal jsem na vědomí, že vybrané peníze nakonec umožnily nákup dvou takovýchto střel. Mohu jen smutně konstatovat, že k tomu přispěla mediální kampaň, která přesvědčila mnoho lidí, že tím vyjadřují solidaritu s napadenou zemí, aniž by pochopili, že tím v dlouhodobém horizontu Ukrajině vlastně škodí.
Až válka na Ukrajině jednou skončí, domníváte se, že se v nějaké rozumné míře obnoví vztah Západu s Ruskem? A jak vidíte do budoucna vztahy České republiky s Ruskou federací?
O tom nemám nejmenší pochyby. Obnovovat pragmatické vztahy s Ruskem začnou USA, nejdříve v oblasti obchodních vztahů, a Evropa bude následovat. Doufám, že Česká republika nebude poslední. Fialova vláda by asi byla, ale věřím, že Babišova vláda jí nebude, neboť to není v českém národním zájmu.
A aktuálně, co říci na kritiku, že v programovém prohlášení vlády koalice ANO, SPD a Motoristů chybí jakákoliv zmínka o Rusku jako bezpečnostní hrozbě?
Byl bych překvapen, kdyby tam taková zmínka byla. Andrej Babiš je pragmatický podnikatel a není zfanatizován nějakou ideologií. Je mu proto jistě jasné, že Rusko pro nás žádnou hrozbou není. Proto jeho vláda jistě odmítne snahy pana prezidenta Pavla doplnit vládní programové prohlášení o takovouto zmínku, případně o podporu války na Ukrajině.
autor: David Hora