Vystrčil (ODS): Vyjadřujeme podporu všem, kteří usilují o svobodné a spravedlivé Bělorusko

11.08.2025 16:14 | Monitoring

Na budově Senátu od soboty znova visí historická vlajka Běloruska. O jejím vyvěšení rozhodl předseda Senátu Miloš Vystrčil u příležitosti 5. výročí od zmanipulovaných prezidentských voleb a následných demonstracích a zatýkání v Bělorusku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Senátu Miloš Vystrčil

„Vyvěšením historické běloruské vlajky na budově českého Senátu vyjadřujeme naši podporu všem, kteří přinášejí oběti a přes všechny represe usilují o svobodné a spravedlivé Bělorusko. Je povinností svobodných demokratických zemí, aby pomáhaly a podporovaly návrat svobody a demokracie,“ řekl k vyvěšení vlajky předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil.

Senát dlouhodobě podporuje boj za dodržování základních lidských práv a svobod, jeho představitelé se proto několikrát setkali s lídryní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Poprvé přijela do horní komory horní parlamentní komory v červnu 2021, kdy ji pozval předseda Vystrčil jako první nejvyšší ústavní činitel na oficiální návštěvu České republiky. Poté se viděli v listopadu 2022 a v květnu 2022, kdy z rukou předsedy Senátu převzala vůdkyně běloruské opozice osobní dopis jejímu manželovi. A naposledy byla Cichanouská v Senátu v březnu 2024, tehdy v Praze otevírala Kancelář demokratických sil Běloruska.

Před pěti lety, 9. srpna 2020, se konaly v Bělorusku prezidentské volby, které podle Ústřední volební komise vyhrál Alexandr Lukašenko. Jeho hlavní oponentka Svjatlana Cichanouská, která kandidovala místo svého tehdy vězněného manžela Sjarheje Cichanouského, odmítla výsledek akceptovat a prohlásila se za vítězku voleb. Výsledky zpochybnila nejen běloruská opozice, ale i řada států. Následovaly několikadenní masové protesty, které režim brutálně potlačil a bylo zatčeno šest tisíc lidí. Český Senát již tenkrát na znamení viditelné podpory občanských svobod v Bělorusku vyvěsil na svém sídle historickou běloruskou vlajku. Více informací v tiskové zprávě ze září 2020.

Miloš Vystrčil

  • ODS
  • předseda Senátu
ODS , Senát , Vystrčil , Bělorusko

autor: PV

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

