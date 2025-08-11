Holec: Fiala zajistil vítězství opozice

11.08.2025 13:40 | Monitoring

Komentátor Petr Holec si všímá neustálého nárůstu volebních preferencí u opozičních subjektů ANO, SPD nebo STAČILO! a tvrdí, že za to ve skutečnosti může premiér Petr Fiala. Ten prý nejen svou neschopností, ale i neustálým strašením Babišem, Okamurou a Konečnou, ve skutečnosti tyto politiky posiluje a za to mu podle Holce můžeme poděkovat.

Holec: Fiala zajistil vítězství opozice
Foto: Xaver Live
Popisek: Petr Holec

Holec se vrací ke slovům poslance Jana Skopečka z ODS, který si o víkendu posteskl nad novým předvolebním průzkumem, že se možná blíží vláda ANO, SPD a STAČILO! a že lidi snad budou chtít volit alternativu k této možnosti. Vládu ANO, SPD a STAČILO! přitom podle Holce skládá samotný premiér Fiala, což je velmi ironické.

„Fiala nemá konkurenci, pokud jde o ironii. Samozvaný ‚demokrat‘ je prvním českým premiérem, jenž národu vzkázal, že máme ‚právo na korigované informace‘. Klidně nám taky tvrdí, že něco zlevňuje, i když to ve skutečnosti zdražuje. Říká, jak bohatneme, když jsme za jeho vlády o třetinu zchudli. A stejné je to s ANO, SPD i STAČILO!,“ tvrdí Holec.

Právě proto, že Fiala „nonstop straší Andrejem Babišem, Tomiem Okamurou i Kateřinou Konečnou“, teď mají tyto opoziční subjekty rekordní volební potenciál. „Fialův tajemný prsten, co na něj má dohlížet, má očividně úplně jinou moc: Obrací záměry svého majitele naruby,“ píše ironicky Holec.

Holec v komentáři na svých stránkách dále analyzuje průzkum STEM, který přisoudil hnutí ANO volební potenciál ke 40 % a u SPD volební potenciál dokonce téměř vyrovnal potenciál Spolu. A to vše prý i díky premiérovi Fialovi. „Tomu můžeme poděkovat za jediné: Svou výjimečnou neschopností a permanentním strašením opozicí, jímž se to snaží překrýt, dokázal jen to, že se lidi mnohem víc bojí jeho. Nebo řečeno se Skopečkem: Lidi čím dál tím víc chápou alternativy,“ tvrdí Holec.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/jak-antibabis-fiala-ozivil-babise-i-komunisty

autor: Jakub Makarovič

