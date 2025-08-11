„Brusel nemá tanky, ale má vás!“ Zdechovský se pustil do Vondráčka, padala slova o IQ i proruské koloně

11.08.2025

Na sociálních sítích to opět jiskřilo. Předseda Svobodných Libor Vondráček, známý svými ostrými výpady proti Bruselu, se stal terčem nevybíravých útoků europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). A nebyla to slovní přestřelka pro slabé povahy – padala obvinění z proruské kolaborace, nadávky i ironické narážky na inteligenci.

„Brusel nemá tanky, ale má vás!“ Zdechovský se pustil do Vondráčka, padala slova o IQ i proruské koloně
Foto: Parlamentní listy
Popisek: Libor Vondráček, předseda Svobodných

Celý spor odstartoval Vondráčkův tweet, kde tvrdil, že „tvrdá data jasně ukazují“, že centrální směrnice a nařízení EU poškozují ekonomiku, a dodal: „Kdo dnes podporuje centrální řízení z Bruselu, chová se stejně jako ten, kdo podporoval KSČ v září 1989.“

Pro bruselské nadšence šlo o těžký kalibr. A europoslanec Zdechovský se rozhodl palbu opětovat. „Víte, kolik má Brusel tanků? Nula. A víte, jaké má IQ pan Vondráček? Podobné.“

Europoslanec lidovců neztrácel čas a sarkasticky reagoval: „Nechce se strašit těmito lháři, kteří tvrdí o sobě, že jsou pravicoví svobodni a přitom je to jenom 5. kolona Ruska!“

Následovaly další štiplavé poznámky, včetně obvinění z kamarádění s lidmi napojenými na ruské a čínské zájmy, narážek na údajný rasismus a opakovaného přidělování klaunských emotikonů.

Předseda Svobodných nenechal provokace bez odezvy: „Už zase šíříte dezinformace, tedy jak Vy rád říkáte ‘opak informace’. Díky bohu, že Brusel tanky nemá. V tom rozhovoru právě říkám, že bych se bál toho, že přijedou, kdyby je měl…“

Jeho příznivci si neodpustili vlastní rýpance. Jeden z nich připomněl, že „RVHP také neměla v roce 1968 tanky…“, čímž narážel na sovětskou okupaci.

Během několika dní se vlákno proměnilo v otevřený slovní konflikt, kde se míchaly geopolitické výtky s osobními urážkami. Zdechovský se opřel do Vondráčka kvůli jeho postojům k migraci, obvinil ho z „odpadnictví“ a ze spolupráce s krajní pravicí. Vondráček naopak dál poukazoval na údajnou nefunkčnost bruselského řízení a varoval před přenosem stále větších pravomocí do EU.

Karel Výborný

