„Brusel nemá tanky, ale má vás!“ Zdechovský se pustil do Vondráčka, padala slova o IQ i proruské koloně

Celý spor odstartoval Vondráčkův tweet, kde tvrdil, že „tvrdá data jasně ukazují“, že centrální směrnice a nařízení EU poškozují ekonomiku, a dodal: „Kdo dnes podporuje centrální řízení z Bruselu, chová se stejně jako ten, kdo podporoval KSČ v září 1989.“
Pro bruselské nadšence šlo o těžký kalibr. A europoslanec Zdechovský se rozhodl palbu opětovat. „Víte, kolik má Brusel tanků? Nula. A víte, jaké má IQ pan Vondráček? Podobné.“
Europoslanec lidovců neztrácel čas a sarkasticky reagoval: „Nechce se strašit těmito lháři, kteří tvrdí o sobě, že jsou pravicoví svobodni a přitom je to jenom 5. kolona Ruska!“
Následovaly další štiplavé poznámky, včetně obvinění z kamarádění s lidmi napojenými na ruské a čínské zájmy, narážek na údajný rasismus a opakovaného přidělování klaunských emotikonů.
Dnes už to tvrdá data jasně ukazují! ?? Bruselské centrální směrnice a nařízení poškozují ekonomiku a absolutně nefungují tak, jak je nám bylo slibováno.— Libor Vondráček (@vondraczech_cz) August 6, 2025
Kdo dnes podporuje centrální řízení z Bruselu, chová se stejně jako ten, kdo podporoval KSČ v září 1989.
Předseda Svobodných nenechal provokace bez odezvy: „Už zase šíříte dezinformace, tedy jak Vy rád říkáte ‘opak informace’. Díky bohu, že Brusel tanky nemá. V tom rozhovoru právě říkám, že bych se bál toho, že přijedou, kdyby je měl…“
Jeho příznivci si neodpustili vlastní rýpance. Jeden z nich připomněl, že „RVHP také neměla v roce 1968 tanky…“, čímž narážel na sovětskou okupaci.
Během několika dní se vlákno proměnilo v otevřený slovní konflikt, kde se míchaly geopolitické výtky s osobními urážkami. Zdechovský se opřel do Vondráčka kvůli jeho postojům k migraci, obvinil ho z „odpadnictví“ a ze spolupráce s krajní pravicí. Vondráček naopak dál poukazoval na údajnou nefunkčnost bruselského řízení a varoval před přenosem stále větších pravomocí do EU.
Už zase šíříte dezinformace, tedy jak Vy rád říkáte “opak informace”. ??>? Díky bohu, že Brusel tanky nemá. ?? V tom rozhovoru právě říkám, že bych se bál toho, že přijedou, kdyby je měl… ???? https://t.co/4251vSaY7i— Libor Vondráček (@vondraczech_cz) August 7, 2025
autor: Karel Výborný