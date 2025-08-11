Majerníková (STAN): Sport není luxus. Je to základní právo dětí

Dnešní doba klade na děti velké nároky – tlak na výkon, neustálý online svět, úbytek pohybu. A přitom právě sport je tím, co jim může dát rovnováhu, disciplínu, radost i zdraví. Jako trenérka házené to vidím každý týden na hřišti: dítě, které se pohybuje, roste nejen fyzicky, ale i v sebevědomí a vztazích.

Sport učí férovosti, trpělivosti, týmové práci. A přitom zdaleka ne každé dítě má dnes stejné podmínky. Chybí trenéři, dostupné haly, podpora pro malé kluby. Je čas to změnit.

Věřím, že investice do dětí je ta nejdůležitější. Proto si dělám trenérskou licenci, proto dávám svůj čas do práce s dětmi – a právě proto jsem přijala kandidaturu za Starosty. Chci být hlasem těch, kdo často zůstávají nevyslyšeni – dětí, rodičů, trenérů, učitelů.

Zasloužíme si stát, který podporuje pohyb a prevenci, ne jen řeší následky. Sport má být přirozenou součástí dětství – ne výsadou, ne starostí, ale radostí.

Protože kde se hýbou děti, tam roste i zdravá budoucnost.

Berta Majerníková

