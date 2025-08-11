Majerníková (STAN): Sport není luxus. Je to základní právo dětí

Sport učí férovosti, trpělivosti, týmové práci. A přitom zdaleka ne každé dítě má dnes stejné podmínky. Chybí trenéři, dostupné haly, podpora pro malé kluby. Je čas to změnit.
Věřím, že investice do dětí je ta nejdůležitější. Proto si dělám trenérskou licenci, proto dávám svůj čas do práce s dětmi – a právě proto jsem přijala kandidaturu za Starosty. Chci být hlasem těch, kdo často zůstávají nevyslyšeni – dětí, rodičů, trenérů, učitelů.
Zasloužíme si stát, který podporuje pohyb a prevenci, ne jen řeší následky. Sport má být přirozenou součástí dětství – ne výsadou, ne starostí, ale radostí.
Protože kde se hýbou děti, tam roste i zdravá budoucnost.
Berta Majerníková
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV