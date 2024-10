„Tohle jen tak neprojde.“ Hřebejkovi se vrací výzva k zabití Zemana

Velmi svérázně se k oslavě 80. narozenin prezidenta Miloše Zemana v luxusním hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou vyjádřil režisér a bytostný demokrat Jan Hřebejk. Na svém účtu sociální sítě X konstatoval, že jsme „propásli možnost vybombardovat hotel Štekl, a proto se netvařme překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky“. Mezi hosty nechyběli významní východoevropští politici, například slovenský premiér Robert Fico, slovenský prezident Peter Pellegrini, polský prezident Andrzej Duda a maďarský premiér Viktor Orbán. Oslavy se zúčastnili také expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Livií, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, guvernér ČNB Aleš Michl a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Z paměti mnohých jistě nevymizel Hřebejkův výrok po prezidentských volbách začátkem roku 2013, v nichž podporoval Karla Schwarzenberga, když v televizi Prima prohlásil: „Rudá a hnědá prasata táhnou lháře a demagoga na Hrad.“ Později tento svůj výlev dovysvětlil: „Voliče ani podporovatele Miloše Zemana bych nikdy za rudá a hnědá prasata neoznačil, k odlišným názorům mám většinou úctu a nejsem idiot!“ Své tvrzení, že k odlišným názorům má většinou úctu, potvrdil od té doby nesčíslněkrát a určitě o jeho pravdivosti přesvědčil každého. Neudržel se v komentáři k oslavě Zemanova životního jubilea, ale to nejspíš jen proto, že na Hluboké bylo až příliš mnoho těch, k jejichž odlišným názorům nemá úcty ani špetku. Není se pak co divit, že člověku povolí nervy a lituje promarněné možnosti bombardovat.

Hřebejk vyzývá k terorismu jako metodě politického boje

„Když jsem si přečetla na sítích, že režisér Jan Hřebejk je autorem uvedeného výroku, nevěřila jsem, že by to mohla být pravda. Tedy absolutně jsem si nepřipouštěla, že něco tak neuvěřitelného by kdokoli, navíc Jan Hřebejk, mohl napsat. Názory můžeme mít různé, ale toto bylo prostě moc. V tomto duchu jsem to také na ‚první dobrou‘ okomentovala. Byl to opravdu šok, když jsem pak zjistila, že to skutečně napsal. Poté následovaly normální lidské obavy, že takové lidi plné nenávisti tady vůbec máme. No a ruku v ruce s tím i úžas, že provládní média jsou k něčemu takovému úplně potichu. Byla to směs pocitů a pohledů, samozřejmě včetně právního. Zkrátka mnoho v jednom,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz senátorka a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Upozorňuje na § 312e odst. 1 trestního zákona, který se týká podpory a propagace terorismu a v němž se píše: „Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.“ „Pokud pan Hřebejk říká, že tentokrát jsme propásli možnost vybombardovat hotel Štekl, tak vyložit to jinak, než že příště by se nám to nemělo stát a bombardovat bychom měli a konkrétní státníky na místě bychom měli zavčas tímto způsobem zabít, protože by jinak mohli v Evropě vyhrát volby, skutečně nelze. Policie ne že by měla, ale musí ho požádat o vysvětlení, jak tento výrok myslel. Protože pan Hřebejk skutečně vyzývá k terorismu jako metodě politického boje. Ať totiž zkoušíte jakkoli jinak vyložit výrok, že ‚tentokrát jsme propásli‘, tedy ‚příště bychom to propást neměli‘ a měli bombardovat, skutečně nejde,“ vysvětluje Jana Zwyrtek Hamplová.

Příklad praktické tolerance a slušného chování v praxi

Také pro dva její kolegy ze Senátu je Hřebejkovo vyjádření úplně za hranou. „Tolik se někteří holedbají tolerancí, ale jen když se jim to hodí a když jde o ně samotné nebo jejich oblíbence a chráněnce. Lesby, černochy nebo duševně zaostalé nelze urážet, ba ani kritizovat. Zato Miloše Zemana a lidi neoblíbené lze bez obav urážet nejen kvůli jejich věku, zdravotnímu stavu, vizáži či názorům. Ejhle, příklad praktické tolerance a slušného chování v praxi,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz advokátka Daniela Kovářová. „Myslím, že takováto druhorepubliková vyjádření by měla být ostře veřejně odsouzena, protože kam to postupně vedlo – když nebylo vůle se tomu postavit – ví asi každý,“ přidává se advokát a před pár dny znovu zvolený senátor Zdeněk Hraba.

Psali jsme: Hřebejk chtěl bombardovat hotel, kde slavil Zeman „Byl Havel také sv*ně?“ Po dopisu Hřebejka či Hrušínského pro Foltýna přituhlo Hřebejk k úspěchu Turka. Strach z Čechů a sprostá slova „To jsme tak seděli s Petrem Kolářem...“ Hřebejk začal vzpomínat. A prozradil

Výrok zaregistroval i advokát Radek Suchý, ale vzhledem k autorovi ho nepřekvapil. „Věc má rovinu právní a mimoprávní, zejména etickou. Musím říci, že jsem odpůrce dnešního fenoménu, a to je nadužívání verbálních trestných činů a zneužívání litery zákona k postihu nepřátel lidu, jak by řekl nadneseně klasik. Ono jde ale především o nepřátele současné vlády a potažmo i pokřiveného demokratického režimu. I přesto – v prostředí zvýšeného postihu politických, a jak se moderně říká, ‚nenávistných‘ výroků a jednání motivovaných tzv. předsudečnou nenávistí – jsem toho názoru, že takový výrok by zasluhoval pozornost orgánů činných v trestním řízení, neboť pan Hřebejk těmito výroky mohl minimálně naplnit znaky skutkové podstaty některého z přestupků proti občanskému soužití. Ačkoli tam je dle mého názoru velmi složitá subsumpce takového jednání pod nějakou konkrétní skutkovou podstatu,“ podotýká advokát.

Kritériem je, kdo závadné výroky a proti komu vysloví

Domnívá se dokonce, že Hřebejkův výrok, motivovaný nenávistí k určité skupině obyvatel pro jejich politické přesvědčení, by mohl naplnit znaky skutkové podstaty přímo trestného činu. „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kde se dopustí tohoto přečinu ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Pan Hřebejk tak navíc vědomě a úmyslně učinil veřejně přístupnou počítačovou sítí, a pak může být taková osoba postižena trestem odnětí svobody až na tři léta. Tolik teorie. Praxe ovšem je a bude i v tomto případě taková, že se jeho výroky nikdo zabývat nebude, a pokud ano, případná trestní oznámení policie odloží,“ obává se Radek Suchý.

JUDr. Daniela Kovářová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takové rozuzlení si troufá odhadnout skoro se stoprocentní jistotou. „Jak je totiž zřejmé, za poslední léta je náš právní řád postižen praxí dvojího metru. A ta je dnes určující pro to, kdo bude za co stíhán, popřípadě kdo bude v konkrétní věci poškozeným. Hlavním kritériem společenské škodlivosti je totiž to, KDO závadné výroky vysloví a PROTI KOMU směřují. A pan Hřebejk je dnes na té správné straně, bez ohledu na to, že právo by nemělo rozlišovat žádné správné strany společenského konfliktu, neb dle Listiny práv a svobod jsme si všichni před zákonem rovni. Kdyby takový výrok pronesl například Ladislav Vrabel, tak s nadsázkou mohu říci, že by jej zadrželi již na hranicích cestou ze Srbska do Prahy,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Hitlerovské přesvědčení, že mají právo vládnout světu

Z lidského pohledu je pro Janu Zwyrtek Hamplovou neuvěřitelné, že tito lidé, považující se patrně za jediné správně uvažující, jediné chytré a moudré, zkrátka geniální, jsou tak moc plní až fanatické nenávisti. „Klidně a bez problémů by i zabíjeli, protože oni mohou, a proto bez mrknutí oka mluví o bombardování budov, jen aby zemřeli lidé s jinými názory, jinými hodnotami a jinými cíli. Je to šokující a je to neuvěřitelně nebezpečné. A já se ptám – jak si to vůbec mohou dovolit? Kde se v nich bere ta pýcha a víra, že oni jsou ti jediní osvícení a nejchytřejší, a kde se v nich bere to ‚hitlerovské‘ přesvědčení, že jen oni mají právo ‚vládnout světu‘, protože jsou ti vyvolení, a proto by měli mít právo i bombardovat a zabíjet jiné? A jak to, že média už nestojí v pozoru a neptají se, co to má znamenat?“ žasne senátorka.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při pohledu na to, kdo všechno na oslavě narozenin Miloše Zemana byl, prezidenti, premiéři a další významné osobnosti politického života, a že šlo skutečně o setkání ryze osobní, přátelské, plné úcty a respektu k významné osobnosti novodobé české historie, se ptá, kde se to ocitáme, když Jan Hřebejk lituje, že nebyli všichni zabiti. „Byl to Adolf Hitler, kdo řekl: že ‚prvním nezbytným předpokladem úspěchu je trvalé a pravidelné využívání násilí‘. Volá snad po této metodě jako po něčem samozřejmém český režisér a jemu podobní? Možná nám tady něco tak nebezpečného znovu roste, soudě i podle dříve zcela nevídaných pokusů o atentát na politiky, kteří si dovolili prostě jen vyhrát volby. Pan Hřebejk jde ještě dál, ten se chce politiků zbavit ještě předtím, než by je opět vyhrát mohli,“ upozorňuje Jana Zwyrtek Hamplová.

Míra nenávisti musí být až patologická, je to na psychiatra

Podle ní se něco takového skutečně nesmí podceňovat. „Tito lidé jsou zaslepeni pýchou, vírou ve svou obrovskou chytrost, osobní dokonalost, bezchybnost, jsou zcela ovládnuti svým přesvědčením, že jen oni a jim podobní mají právo ovládat jiné a vládnout ve svých zemích. A když to nedokážou volbami, argumenty, vědomostmi a schopnostmi, začínají volat po násilí. V případě pana Hřebejka veřejným litováním toho, že hotel Štekl nebyl bombardován, a proto v něm nezahynuli v tu chvíli přítomní lidé, kteří by mohli ovlivňovat dění v Evropě, protože on už teď ví, že by to bylo špatně, a volby patrně nejsou tou správnou metodou. Jednoznačně by mělo být zahájeno trestní stíhání, neboť toto je už skutečně těžce za hranou. Opravdu těžce. A nejen to – je to obrovsky nebezpečný trend, který by se neměl trpět a neměl by projít naprosto nikomu,“ zdůrazňuje senátorka.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je přesvědčena o tom, že i známý režisér musí nést odpovědnost za tato svá neuvěřitelná slova. „A podle mého názoru by měl jednoznačně stanout před soudem. Byl by to jasný a velmi důležitý projev toho, že prozatím stále žijeme v právním a demokratickém státě, který jednoznačně odsuzuje výzvy k násilí jako metodě politického boje. A když si pomyslím, že takto komentoval pan Hřebejk přátelskou oslavu osmdesátých narozenin, plnou úsměvů a pohody, tedy ryze osobní, nepolitickou akci, je mi z něj lidsky špatně. Jeho míra nenávisti musí být až patologická. Možná by měl vyhledat psychiatra. Ale nejdřív možná dobrého právníka. Na trestní právo je skvělý třeba Jindřich Rajchl... Což je samozřejmě ironie... Ne, opravdu je mi z pana Hřebejka zle a mám z těchto lidí čím dál větší strach. Je třeba tyto věci nepodceňovat,“ nabádá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Dostatečně pokřivený charakter a dávka prasáctví v krvi

Radek Suchý poznamenává, že z etické stránky je to jen další z mnoha projevů pravdy a lásky, jakými nás morální nadřazenci častují skoro den co den. „Cosi to vypovídá o nich samých. A nepřekvapuje mě to. Lidé jako Hřebejk se po kauzách Novotného a Etzlera cítí silnější, nedotknutelnější a v podstatě beztrestní. A to je samozřejmě špatně. Z lidského hlediska lze říci, že urážet výraznou osobnost našich novodobých dějin, kterou Miloš Zeman bezesporu je, ať si o něm myslí, kdo chce, co chce, v den jeho osmdesátin, tak to chce mít již dostatečně pokřivený charakter a nemalou dávku prasáctví v krvi. Označil bych jej slovy cenzora Foltýna, ale neučiním tak,“ zdrží se advokát připodobnění Hřebejka ve stylu vládního komunikátora.

Stejně jako senátorka Zwyrtek Hamplová i on si myslí, že takové výroky nelze brát na lehkou váhu. „Jsou to totiž výroky, které mohou minimálně ovlivnit nějakého mlčícího psychopata, který v zájmu dosažení světlých zítřků, posílen ‚myšlenkami‘ Hřebejků, vyrazí na osamělou misi, a jak to dopadá, víme. Příklad premiéra Fica a budoucího prezidenta Trumpa mluví za vše. Že pak bude pan Hřebejk tvrdit, že to tak nemyslel, ač myslel, na to již bude pozdě,“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.