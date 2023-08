„Tragický, fatální, ničivý omyl!“ Příprava na euro v ČR? Klaus zděšen po slovech Fialy

reklama

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nepřesáhne letošní deficit státního rozpočtu 300 miliard korun. Václav Klaus poznamenal, že by mu spíše doporučoval nepřesáhnout deficit 30 miliard a až pak by tleskal. V tomto kontextu vzpomenul na časy, kdy v roce 2003 navrhoval v parlamentu uzákonit povinně vyrovnaný státní rozpočet. To by podle něj měl dnes učinit šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).

„Ministr financí připravuje prvního půl roku státní rozpočet na další rok, tak by jednoznačně zadal: ‚Neodvažujte se mi přinést návrh rozpočtu, kde by výdaje byly větší než příjmy. A úředníci ministerstva financí by škrtli obraně, škrtli by to či ono zemědělcům, dotace filmařům a tak dále. A přinesli by vyrovnaný rozpočet,“ zmínil Václav Klaus.

„Dnes by se mi poslanci za takový návrh smáli,“ dodává Václav Klaus ohledně roku 2003, kdy se snažil v parlamentu prosadit uzákonění povinně vyrovnaného státního rozpočtu. „Tenkrát to ‚pouze‘ nebylo schváleno. To, že by se mi dnes poslanci za takový návrh smáli, ukazuje, myslím, přelom celé generace, celé doby, který dnes zažíváme. Pro mě přelom smutný, pro progresivisty dnešní doby možná přelom veselý, protože proč by se nezadlužovali na věky,“ doplnil v rozhovoru pro XTV.

Reagoval také na vyjádření premiéra Fialy o tom, že Česko pravděpodobně bude již příští rok plnit podmínky pro přijetí eura. „Sleduju-li dnešní vládu a její složení, myslím, že je tam spousta eurofanatiků. Čili je tam spousta lidí, kteří neberou vážně vážné námitky ekonomů, jestli je euro pro nás výhodné či nevýhodné. Živě si dovedu představit, že tahle pětikoaliční vláda něco takového klidně schválí. Myslím, že řada lidí bude jásat – předsedkyně Sněmovny, předseda Senátu. Určitě bude jásat prezident Pavel. Já bych jenom doufal, že Fiala jásat nebude a bude vědět, že to je blbost, ale díky své bezelstnosti bude pro,“ podotkl Václav Klaus, jak si v otázce eura představuje názorové rozložení politických sil.

A sdělil svou nejvážnější námitku proti přijetí eura: „Nejvážnější námitka ekonoma je, že ceny jsou důležité a ze všech cen tou nejdůležitější a nejvýznamnější cenou je měnový kurz, protože to je cena naší měny vůči měnám ostatním. Takže zafixovat vstupem do evropské měnové unie cenu na nějaké úrovni je tragický, fatální, ničivý omyl, jak ví spousta zemí světa. Řeckem počínaje a celým jihem Evropy možná konče,“ upozornil Klaus.

V okamžiku, kdy by Česká republika vstoupila do eurozóny a měla by euro, podílíme se na dluzích jiných států. „Evropská měnová unie je dluhovou unií a my se staneme součástí té dluhové unie a budeme součástí splácení i řeckých dluhů. Jestli to fakt někdo neví, tak prohlašuji, ať ke mně nechodí na zkoušku z ekonomie,“ zhrozil se profesor Václav Klaus.

Další téma, tlak na zrušení hotovosti. „Je to hra současnosti. Já platím hotovostí 95 procent svých nákupů, bezhotovostně platím jen daně,“ řekl Klaus, že hotovost nosí vždy s sebou, ale kartu nepoužívá. „Kartu s sebou nemám, takže tím demonstruji svůj názor,“ podotkl. „Tlačí na to ti, kteří chtějí vědět, jak své peníze používáme, zatímco používání peněz, které nikdo nekontroluje, bylo jedno z největších osvobození člověka v lidských dějinách. A nám tito lidé nepřejí, abychom byli osvobozeni,“ řekl s tím, že i různé firmy a obchodní domy mají dobře spočítáno, že se s kartou zachází ledabyleji a snadněji. „Ale myslím, že zájem člověka to být nemůže,“ kroutil hlavou.

Kromě jiného sdílel i svůj názor na případ tenistky Anastasie Pavljučenkové, která nedostala povolení hrát na pražském turnaji, a ke snaze zrušit koncert ruské sopranistky Anny Netrebko. „To, že se Česká republika stává největším účastníkem války Západu proti Rusku, je podle mého názoru legrační a směšné. Ty stejné tenistky hrají ve stejném týdnu kdekoliv na Západě, všude hrát nemohou. Jsem zásadně proti. Anna Netrebko, která není žádná fanynka Putina a žije v Rakousku, a my jí zakážeme tady koncert v Obecním domě, a ona ve stejné dny oslňuje davy v salcburském festivalu... Není k tomu nic co říct, opět jsme nejhloupější ze všech,“ dodal Václav Klaus nechápavě.

