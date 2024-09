„Trumpa žalovali, stíhali, Bidena vyměnili. To nejhorší ale ještě přijde.“

Neúspěšný republikánský kandidát do primárních prezidentských voleb ve Spojených státech amerických Vivek Ramaswamy v rozhovoru pro stanici Fox News naznačil, že demokraté jsou schopni strategicky plánovat své kroky dopředu, což by mohlo zahrnovat neočekávané zvraty ve volebním procesu.

Zmínil možnost, že Kamala Harrisová by mohla překvapit svým výkonem v debatě, což by mohlo způsobit neočekávané události před listopadovými volbami. „Pokud se Kamale Harrisové v debatě povede dobře, a myslím, že existuje slušná šance, že se to stane, od teď do listopadu se mohou stát zvláštní věci. Protože demokraté to vše plánují o krok napřed,“ řekl Ramaswamy.

Ramaswamy odmítl, že by po této debatě na ABC NEWS mohla nastat změna kandidátů, jako po debatě mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, kterou vysílala stanice CNN v červnu. Zmínil však, že republikáni „stojí proti mocné mašinérii, která ukázala, že hodlá vynaložit velké úsilí, aby porazila Donalda Trumpa“.

„Už ho zažalovali, stíhali, pokusili se ho vyřadit z voleb a vyměnili jeho protikandidáta. To vše může být jen předzvěstí toho, co přijde,“ napsal Ramaswamy na platformě X.

Z nadcházející debaty, která bude vysílána 10. září, podle něj mohou vyplynout pouze dva možné scénáře. „Kamala předvede lepší výkon, než se od ní očekává, což si nemyslím, že se stane, nebo co očekávám, že se stane, je, že ji Donald Trump vážně porazí v této debatě tak, jak to udělal minule,“ předestřel Ramaswamy možné scénáře.

Upozornil však na možnost, že by demokraté mohli mít připravené další „triky“, jak zasáhnout do výsledku voleb. „Ale nečekejte, že tím tyto volby skončí. Myslím, že v rukávu budou mít ještě další triky,“ řekl Ramaswamy.

If Trump trounces Kamala at the debate, get ready for some very strange things to happen before November. They’ve already sued him, prosecuted him, tried to kick him off the ballot, and swapped out his opponent. All of it could be just a preview of what’s to come. pic.twitter.com/XfSjyErEXY