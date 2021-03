,,Ubožáku." ,,Vrať diplom!" Volný dostal sodu, jako dlouho ne

Poslanec Lubomír Volný to na twitteru pěkně schytal od „bílých plášťů“. Řešit léky na covid prý není jeho povinnost. Za některé jeho výroky by se měl údajně zpovídat před soudem. Podle zdravotní sestry je dokonce jen morální lidská žumpa a jeho fanoušci jen prvotřídní ovce. Ale přišla jim odpověď. To budou zírat. „Vrať diplom!“ zahřmělo...

Začalo to tím, že se lékař Lukáš Korbel na twitteru vyjádřil k lékům na covid. Jeho apel všem politikům byl tento: „Neřešte léky! Nerozumíte tomu, říkáte polopravdy, špatně interpretujete studie, jen matete lidi! Je to kontraproduktivní a stěžuje nám to práci. Nemám bohužel prostor, hodinu vysvětlovat, že pacient není v kritickém stavu, protože nedostal Ivermektin!“

Na to mu okamžitě odpověděl právě Volný, který s ním nesouhlasil. Řešit i léky proti covidu je podle něj povinnost politiků. „To se, pane Volný, mýlíte. Problematiku léčiv, řeší jiné instituce. Překvapuje mě, že zrovna vy se odvoláváte na povinnost. Vaší povinností je např. nosit roušky, což povýšeně ignorujete,“ odvětil poslanci podrážděně Korbel.

Volný reagoval s tím, že jeho povinností je jít lidem příkladem podle svého nejlepšího uvážení. „Roušky, respirátory i vakcína zabíjejí. Není to věc pouze 100% zkorumpovaných struktur. Je to i moje věc. Můžete se o tom dohadovat, můžete nesouhlasit, ale to je vše, co s tím můžete dělat,“ pošťouchnul lékaře poslanec.

Moje povinnost je jít lidem příkladem podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

A to dělám.

Roušky, respirátory i vakcína zabíjejí.

Není to věc pouze 100% zkorumpovaných struktur.

Je to i moje věc.

Můžete se o tom dohadovat, můžete nesouhlasit, ale to je vše, co s tím můžete dělat. — Lubomír Volný - VOLNÝ blok (@lubomir_volny) March 28, 2021

Lékař Korbel pak už skutečně neudržel nervy na uzdě a do klávesnice vyťukal zlostný vzkaz: „To, co zabíjí, je vaše chování! Je mně z vás špatně. To, co předvádíte poslední měsíce v Poslanecké sněmovně a na sítích, nepatří do civilizovaného světa.“ Volného ještě označil za ubožáka a naznačil mu, že se s ním už nebude dále zabývat.

To však nebyla úplně pravda, protože Korbel pak ještě jeden příspěvek poslanci a jeho fanklubu věnoval. „Očekávám, že jsem si tímto vysloužil mnoho urážek a nenávisti v jeho fanklubu,“ napsal s tím, že za každým svým slovem si stojí. „Ubožák!“ odplivl si ještě jednou na adresu Volného.

Očekávám, že jsem si tímto vysloužil mnoho urážek a nenávisti v jeho fanklubu.



Ale za každým slovem si stojím!



Ubožák! https://t.co/Xl7GnEmdZL — Doktor Punk (@lukas_korbel) March 28, 2021

Na stranu Korbela se na sociální síti přidala i zdravotní sestra Barbora Tomšů, toho času pracující v jednom z „covidárií“. Její příspěvek nutně chytí za srdce i toho největšího odpírače roušek. „Doktore, jsme s vámi!“ ujišťuje nejdříve zdravotní sestra. „Ta morální lidská žumpa a jeho přicmrndávači, kteří mu ty bludy a lži žerou jak prvotřídní hloupé ovce, ať si táhnou ploutví, my vás (a zdravý rozum) nedáme!“ Srdíčko, na znamení podpory, nesmělo u takového příspěvku chybět.

Doktore, jsme s vámi!



Ta morální lidská žumpa a jeho přicmrndávači, kteří mu ty bludy a lži žerou jak prvotřídní hloupé ovce, ať si táhnou ploutví, my vás (a zdravý rozum) nedáme! ? — Barbora Tomšů (@BarboraTomsu) March 28, 2021

„Klasické ad hominem bílého pláště, který vás raději nechá umřít, než by uznal Volnému pravdu. Smutné. Vrať diplom!“ vypálil ještě jednou Volný. Korbel však dnes nebyl jediný lékař, který si na poslanci brojícímu proti vládním opatřením zchladil žáhu. Do veřejné debaty se zapojil totiž také neurolog a pedagog na Lékařské fakultě Matěj Slovák. „Vážený pane Volný, za některé vaše výroky byste se měl zpovídat před soudem a za všechny ostatní chodit kanálama. Dojde na vás.“ Prorokuje Slovák poslanci ve tweetu.

„Historie si vás bude pamatovat jako příklad dezinformátora, který významně přispěl k zoufalé situaci v naší zemi. Pevné zdraví vám přeji,“ dodal ještě lékař.

Vážený pane Volný, za některé vaše výroky byste se měl zpovídat před soudem a za všechny ostatní chodit kanálama. Dojde na vás. Historie si vás bude pamatovat jako příklad dezinformátora, který významně přispěl k zoufalé situaci v naší zemi. Pevné zdraví vám přeji. https://t.co/sGdVnhaTbh — Matěj Slovák (@slovak_matej) March 28, 2021

