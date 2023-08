„Ukrajinu nikdo nezachrání, to mi věřte.“ Profesor Jeffrey Sachs bez příkras

„Spojené státy americké chtějí moc a chtějí rozšířit své vojenské impérium. Chtějí NATO všude, kde se jim zachce, a chtějí ho až do posledního Ukrajince,“ řekl americký ekonom Jeffrey Sachs v rozhovoru s Janou Bobošíkovou v pořadu Aby bylo jasno. Za pravdu dal lidem žijícím ve Spojených státech, kteří nevěří mainstreamovým médiím ani vládě. Evropští lídři se USA bojí postavit, a to i přes to, že zájmy USA nejsou v souladu se skutečnými zájmy Evropy. Důvodem budoucí možné dedolarizace je americká militarizace dolaru i snižující se počet bankovních transakcí kvůli digitálním měnám. Uskupení BRICS podle něj vzniklo znechucením z arogance amerických liberálních hegemonistů.

Současná demokracie je podle jeho názoru jen „hrou narativů a propagandy“, která vyústila až ve válku. „Je smutné, co se teď děje. Výsledkem je válka na Ukrajině, ve které teď každý měsíc umírají desetitisíce lidí. Děje se to proto, že na tom trvá americká státní bezpečnost,“ shrnul nynější situaci ekonom.

V poslední době navíc podle Sachse došlo ke smazání rozdílů mezi Evropskou unií a NATO. „A není to náhoda, že sídla EU i NATO jsou v Bruselu. Je smutným faktem, že Evropská unie ztratila svou orientaci tím, že tuto vojenskou alianci, která je konstrukcí vedenou Spojenými státy, zaměnila s politickým, kulturním, sociálním a hospodářským uskupením Evropy, které má za cíl získat to nejlepší z více než dvoutisícileté evropské kultury,“ řekl a dodal, že nyní jsou všichni v tomto ohledu zmateni.

Vládní zastupitelé evropských států se Spojeným státům bojí postavit, a to i přes to, že směřování a kroky USA nejsou v jejich zájmu. „Vím, že evropští lídři Bílý dům nechtějí naštvat. A skutečně nechápu proč, protože nic z toho není ve skutečném zájmu Evropy a mnozí evropští představitelé si toho jsou vědomi, ale nemluví o tom,“ uvedl s tím, že lidé se Spojených států amerických bojí a nechtějí si je postavit proti sobě i kvůli tomu, že si myslí, že zajišťují bezpečnost. Podle Sachse je špatné takto smýšlet. Připomněl nedávnou historii USA, která „přinesla Afghánistánu dvacet let zkázy“, válku v Iráku, destabilizovala Sýrii a Libyi a Ukrajinu. Ekonom dodal, že evropské státy by měly k těmto faktům více přihlédnout.

Pár slov dodal ekonom i k samotnému konfliktu na Ukrajině. „Spojené státy se chystají z Ukrajiny udělat evropský Afghánistán,“ řekl Sachs a následně své tvrzení vysvětlil. Připomněl amerického prezidenta Jimmyho Cartera, který nařídil CIA financování džihádistů a pokusil se svrhnout afghánskou vládu. Tím tak z Afghánistánu udělali bojiště na dalších čtyřicet let a sami pak odešli. „Dokud Spojené státy samy nemusejí bojovat, jsou spokojené s posíláním zbraní a proléváním krve. Smutné je, že se na tom z nějakého důvodu podílejí i sami Ukrajinci a ukrajinské vedení,“ uvedl Sachs a nadnesl otázku, zda chce Ukrajina doopravdy dál zahazovat stovky tisíc životů svých mužů jen kvůli rozšíření NATO.

Bobošíková v rozhovoru zmínila, že americká společnost Rand Corporation vydala zprávu o poválečné obnově Ukrajiny a že to vypadá, že Spojené státy americké i jiné evropské státy se na obnově Ukrajiny chtějí aktivně podílet. Sachs nad slovy Bobošíkové pouze vrtěl hlavou – nic podobného Marshallovu plánu na obnovu poválečné Evropy Ukrajinu nečeká. „Ukrajinu nikdo nezachrání, to mi věřte. Žádný Marshallův plán pro Ukrajinu nebude. Žádné stovky miliard dolarů pro Ukrajinu nebudou. Tohle všechno je jen fantazie,“ prohlásil ekonom.

Ruská ekonomika je nyní podle Světové banky nejsilnější v Evropě a pátou nejsilnější na světě. To si ekonom Sachs vysvětluje tím, že většina světa nesouhlasí s politikou Spojených států a Evropské unie. „Američané a Evropané to nechápou, protože naše média neříkají pravdu,“ řekl a dodal, že tato média pouze podporují narativ americké vlády o tom, že celý svět je proti Rusku. V Africe, Latinské Americe, jižní Asii, střední Asii a východní Asii podle něj nikdo nevěří, že válka na Ukrajině je „nevyprovokovanou ruskou agresí proti Ukrajině“. „Všichni vědí, že jde o USA a Rusko. O rozšíření NATO a o moc USA.“

Druhou část rozhovoru vedla moderátorka Hana Lipovská, která rozhovor začala otázkou o dedolarizaci ekonomiky. Podle Sachse se bude role dolaru v průběhu následujících let snižovat ze dvou hlavních důvodů. Jako první z nich uvedl, že spousta vlád, které nejsou s USA spřátelené, se snaží najít nový způsob vypořádání se s transakcemi, a to z toho důvodu, že pro ně jednoduše není bezpečné držet své rezervy v dolarech. „USA dolar v podstatě militarizovaly. Pokud jste nepřítelem Spojených států, USA vám zabaví devizové rezervy,“ vysvětlil Sachs. Jako příklad zemí, kde Spojené státy odmítly bránit vlastnická práva a rozhodly se zmrazit finanční aktiva, jmenoval Venezuelu, Írán, Afghánistán a Rusko.

Jako druhý důvod budoucího možného úpadku dolaru zmínil zmenšující se počet transakcí prostřednictvím bank kvůli digitálním měnám. Klesá i podíl USA na světové ekonomice. Připomněl, že v 19. století byla britská libra také jednou ze světových měn a dnes už se používá pouze ve Velké Británii. „Dnes v mezinárodním systému nehraje v podstatě žádnou roli. Jednou tomu bude tak i s americkým dolarem, protože USA tvoří jen čtyři procenta světové populace. Ve skutečnosti nemůže být středem světa tak, jak si to američtí stratégové přejí a věří tomu,“ srovnal Sachs možný vývoj dolaru s vývojem britské libry. „Ještě nějakou dobu by zde dolar mohl zůstat, ne však při naší současné politice,“ uzavřel ekonom téma dedolarizace světa.

BRICS vzniklo jako hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, posléze se však podle Sachse z toho stalo politické uskupení, a to převážně kvůli společnému zájmu na tom, aby Spojené státy americké nebyly světovým hegemonem. „To je to, co spojilo BRICS. Znechucení z arogance amerických liberálních hegemonistů. To oni vytvořili BRICS,“ sdělil svůj názor Sachs a doplnil, že BRICS jsou dnes větší než G7 – měřeno kupní silou. Uskupení BRICS tak podle Sachse představuje „volání po multipolaritě protikladu ke světu vedenému USA“. O budoucí možné existenci měny BRICS v dohledné době Sachs pochybuje.

Dále Sachs vyzdvihl i naivitu Evropy, a to především v otázce Ukrajiny, která na válku na Ukrajině vynaložila obrovské ekonomické náklady bez jakéhokoliv strategického uvažování jen proto, že to USA řekly.

Slovo dodal i k otázce mezinárodních vztahů s Čínou, kdy USA prosazují politiku zadržování a kontrolují jejich investice, což podle Sachse vede k rozpadu existujících vztahů. „Pokud máte dobré vztahy s Čínou, ve Spojených státech se zvedá obočí – děláte něco nepatřičného,“ řekl Sachs a dodal, že je směšné, že vztahy s Čínou se nyní snaží omezovat i Evropa. „Evropa a Čína jsou partnery v Eurasii. Evropa a Čína mají všechny důvody k vzájemné spolupráci a obchodu,“ prohlásil Sachs.

