„Úředník to v Bruselu odkýve.“ Řekl Kovanda a sesypali se na něho Evropani

Lukáš Kovanda naznačil, jak jsou z jeho pohledu v Bruselu hájeny české zájmy. Prakticky vůbec.

Jedním dechem dodal, že ministři tomu mnohdy nasadí korunu, protože když jde o taková pravidla EU, která se projeví až po konci jejich volebního období, odkývou je o to s lehčím srdcem, protože sami doufají, že mohou v EU získat místo.

Včera jsem se při jedné debatě dozvěděl, jak je možné, že čeští politici v Bruselu nakonec prakticky vše "odkejvou". Včetně třeba naprosto přelomové legislativy jako Fit for 55 či té zavádějící emisní povolenky na pohonné hmoty, fakticky je zdražující až o 15 Kč/l.



Tedy jak je… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) February 26, 2025

V tu chvíli se ozval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

„Pane Kovando, Váš příspěvek obsahuje tolik omylů, že by se sem nevešly všechny opravy. Nabízím Vám setkání v mé kanceláři, kde bychom se Vám pokusili vysvětlit, v čem všem se mýlíte. Budu se těšit na shledanou,“ poznamenal člen vlády za STAN Petra Fialy.

Kovanda hned odpověděl, že se rád s Martinem Dvořákem setká.

Dvořák poděkoval a vyzval Kovandu, aby si si vzal s sebou podklady, z nichž vychází, když vypisuje různá prohlášení.

„Výborně. Ozveme se. Pro začátek bych Vás poprosil, abyste si připravil třeba podklady, z nichž jste spočítal nárůst ceny benzínu o 25 Kč na litr při uplatnění ETS 2. O odkud jste čerpal informace pro urážení úředníků, zpochybňování jejich kompetencí a motivace. Na první dobrou to vypadá, že s procesem tvorby EU norem úplně seznámený nejste. Rádi to probereme,“ poznamenal Dvořák.

Výborně. Ozveme se. Pro začátek bych Vás poprosil, abyste si připravil třeba podklady, z nichž jste spočítal nárůst ceny benzínu o 25 Kč na litr při uplatnění ETS 2. O odkud jste čerpal informace pro urážení úředníků, zpochybňování jejich kompetencí a motivace. Na první dobrou to… — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) February 27, 2025

Také právník Tomáš Břicháček, který se specializuje na evropskou legislativu, Kovandu usměrňoval.

Toto je hodně zjednodušená a zavádějící představa. Sám jsem do Bruselu do expertních skupin Rady dlouhé roky jezdil a vím, jak takové projednávání návrhů vypadá. Naši úředníci se musejí řídit rámcovou pozicí vlády a také instrukcemi schválenými na svých úřadech. Žádnou vlastní… — Tomáš Břicháček (@TomasBrichacek) February 26, 2025

Europoslanec za hnutí ANO Tomáš Kubín Kovandovi připomínal, že nemalou část práce odvedou ještě jiní úředníci. Konkrétně ti, kteří působí v Bruselu dlouhodobě v rámci tzv. výboru stálých zástupců (COREPER). Rolí COREPERu je připravovat agendu pro zasedání Rady ministrů Evropské unie.

„Úředníci tam jezdí, ale hlavní práci odvedou ti, kteří tam jsou nastálo – COREPER,“ napsal doslova Kubín.

Úředníci tam jezdí, ale hlavní práci odvedou ti, kteří tam jsou nastálo - COREPER. — Tomáš Kubín MEP ??????? (@tomaskubin_) February 26, 2025

Poradce ministra Ladislav Miko, který v minulosti působil v pozici ministra pro životní prostředí, se na Kovandu obrátil s prosbou.

„To, co píšete, je ukázkou, že vůbec ani netušíte, jak to funguje, jak jednání probíhají, jak funguje česká účast na nich… a už vůbec mimo jste ohledně toho, jak se ucházet o místo, jak se ‚absolvují pohovory‘ etc. Když už chcete do něčeho šít, tak si aspoň zjistěte, jak to funguje,“ žádal.

To co píšete je ukázkou že vůbec ani netušíte, jak to funguje, jak jednání probíhají, jak funguje česká účast na nich…. a už vůbec mimo jste ohledně toho, jak se ucházet o místo, jak se “absolvují pohovory” etc. Když už chcete do něčeho šít, tak si aspoň zjistěte jak to funguje — Ladislav Miko (@ladislav_miko) February 26, 2025

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, zašel ještě dál.

„Pojďme to říkat jasně a jednoduše. Lukáš Kovanda je lhář.

Pojďme to říkat jasně a jednoduše. Lukáš Kovanda je lhář. https://t.co/w2EML0hqDY — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) February 27, 2025

Pár slov přidal i šéf Pirátů a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Ani on Kovandu nešetřil.

„Jako člověk, který historicky zastupoval Ministerstvo zdravotnictví ČR v pracovních skupinách EU i WHO mohou potvrdit, že jste úplně mimo. Na ministerstvu jsem před výjezdem vždy nafasoval ‚pozici‘, což byly instrukce o zájmech ČR v dané oblasti,“ popsal Hřib, jak to chodí.

Jako člověk, který historicky zastupoval Ministerstvo zdravotnictví ČR v pracovních skupinách EU i WHO mohou potvrdit, že jste úplně mimo. Na ministerstvu jsem před výjezdem vždy nafasoval "pozici", což byly instrukce o zájmech ČR v dané oblasti. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 27, 2025

Tomáš Šalamon z ODS také odmítl ke Kovandovu příspěvku mlčet. Kovandovi dal do jisté míry za pravdu.

Jak reálně (zjednodušeně, modelově) funguje schvalování zákonů vč. euronorem jsem kdysi pochopil v komunálu. Máme kulturní komisi rady města. Sedí v ní převážně zástupci místního nezisku. Ta doporučuje rozdělování městských kulturních dotací. Dotaz stran střetu zájmů (přidělování… https://t.co/S1XSSOIQ1q — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) February 27, 2025

