„Veřejně vám to nikdo neřekne.“ Zahradil o náladách ve straně. A taky o Pekarové

Dlouholetý europoslanec Jan Zahradil (ODS), který už nekandiduje v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, kritizuje spojení ODS s TOP 09 a s KDU-ČSL v koalici Spolu. Podle Zahradila by dávalo větší smysl spojení s hnutím ANO, což si prý myslí více lidí uvnitř ODS. „Veřejně to nikdo neřekne, soukromě mi to dost lidí potvrzuje jako dobrou variantu,“ tvrdí Zahradil s tím, že ODS by už konečně měla najít jiný program než „Antibabiš“.

Zahradil je přesvědčen, že ODS měla kandidovat samostatně, jak ostatně původně prosazoval i lídr Spolu Alexandr Vondra. „Saša se obětoval. Doufám, že ne zbytečně. Snad mu to vyjde,“ říká Zahradil, že Vondra se musel podřídit vedení strany.

Společná kandidátka Spolu prý Zahradila nezajímá a soustředí se jen na výsledky kandidátů ODS. „Lidovci a TOPka mě nezajímají, ODS zhodnotím až podle výsledku. Čtyři současné mandáty ODS znamenají nějakých 15 % pro naši značku. Získat méně mandátů by byl neúspěch,“ míní Zahradil.

Ten je dle svých slov rád, že KDU-ČSL vyškrtla kvůli možnému kroužkování Hayata Okamuru. „Jsem rád, že tam není. Už tak dost trpím u pánů Niedermayera nebo Zdechovského,“ prohlásil Zahradil v rozhovoru pro CNN Prima News.

Zahradil označil předsedkyni Sněmovny a šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou za slabou, protože se zalekla možné kandidatury Miroslava Kalouska. „Podle mě si [Kalousek] jen testoval paní Pekarovou. A zjistil jen to, co já vím už dávno: že je slabá, a proto se bojí silných,“ uvedl k náznakům Miroslava Kalouska, že by mohl kandidovat.

Je známo, že Zahradil v ODS nahlas mluví o možné vládě s hnutím ANO po příštích parlamentních volbách. Podle něj už je třeba přestat s programem „Antibabiš“, který je dávno ohraný. „Ať s tím vymezováním už přestane. Je to trapné. Vypadá to, že nic než ‚Antibabiš‘ nemáme,“ radí Zahradil s tím, že spolupráci s ANO si prý umí přestavit v ODS více lidí. „Veřejně to nikdo neřekne. Soukromě mi to dost lidí potvrzuje jako dobrou variantu,“ tvrdí Zahradil.

Taková vládní koalice by podle něj měla silnou většinu a mohla by prosazovat dlouhodobý program. Jediným úskalím by bylo, že Babiš koaličního partnera převálcuje, jako to udělal s ČSSD. Spíše to ale vypadá, že bude ODS opět kandidovat v koalici Spolu, a za takové situace by se Zahradil do sněmovní politiky určitě nevracel. „Na společné kandidátce s paní Pekarovou rozhodně nebudu,“ prohlásil jednoznačně s tím, že ODS ale opouštět nehodlá. „Jedině v případě, pokud by úplně zahodila samostatnou značku a rozpustila by se v topkařsko-lidoveckém bazénu,“ dodal Zahradil.

Zahradil kritizuje současné směřování ODS již delší dobu, například v rozhovoru pro XTV prohlásil, že se mu posuny k liberálnímu středu nelíbí, ale nyní žádné změny uvnitř ODS neočekává. „Jsem devadesátkový ódeesák. Některé principy se nám trochu vypařily z té agendy, ale politické strany jsou setrvačné organizace. Tam když chcete udělat nějakou změnu, tak musíte počkat na správný timing a na správné politické prostředí. To si myslím, že teď není. Strana, která má předsedu a zároveň premiéra, se téměř nikdy nedopouští prudkých pohybů. Protože držíte exekutivní moc a nechcete rozkývat politickou sestavu, že by třeba padla vláda,“ poznamenal Zahradil.

Petra Fialu jako předsedu ODS hodnotí slovy „střídavě oblačno“. S Fialou se Zahradil neshodne na množství témat, zejména těch evropských. „Samozřejmě nám pan předseda a premiér poněkud zpohodlněl, to si řekněme na rovinu. Mám pro to do jisté míry pochopení, protože je to vždy jednodušší, když jste lídr opozice, a složitější, když jste předseda vlády. Hrany se vám vždycky trochu obrousí,“ sdělil Zahradil počátkem května pro iDnes.cz.

