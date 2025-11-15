„Ví Řehka, co se děje?“ Růžička odtajnil bombu. Řeči o chystání špíny na nepohodlné

„Je tohle OK? Náplň Speciálních sil Armády České republiky v době míru, jak na někoho ‚ušít špínu‘?? Upozorňuji, že Armáda ČR nemá stejné zmocnění jako Vojenské zpravodajství. Je tato činnost vůbec legální, Vojenská policie? Ví Karel Řehka, co se vlastně uvnitř děje? Mick Jagger = Ing. MO, PhD. Siločáry osudu,“ napsal na síti X poslanec Pavel Růžička (ANO), zvolený v Ústeckém kraji.
Reaguje tak na údajnou komunikaci osob, které vystupují pod přezdívkami Mick Jagger, Misík a TonyK25.
Ať také víme, jak na někoho ušít špínu
Loni 14. října Mick Jagger napsal: „Dnes se mi ozval NCTEKK, nikoliv TEREX, ale Cyber. Jejich odbor by chtěl též navázat spolupráci, ačkoliv tam nemáme moc společných oblastí v současném stavu. Za nás je teď nějaká společná oblast TEO. Jako POC to předám Tondovi. Pro ostatní tam může být od nich zajímavé knowleadge o cyber crime, scamovacích a phisingových schématech (psyops?). Myslím si, že to může být pro nás zajímavé, ne pro defence, ale pro ofence, ať také víme, jak na někoho ušít špínu. Tedy pokud to někoho zajímá, tak na domluvení přednášky kontakt bude mít Tonda.“
TonyK25 napsal: „No ono je cyber a cyber, jiný když potřebuješ tuto schopnost při získávání informací…“
„Plus ještě ofenzivnější cyber, že jo,“ odpovídá Misík.
TonyK25 míní: „No jasný, tam toho asi bude ještě mnohem víc, budem muset podchytit všechno, až to budem vysvětlovat.“
Mick Jagger napsal: „Z toho, co jsem od smejkyho pochopil, tak ten jejich borek jsem ofenzivním směrem na hackování androidů atd.“
Růžička veřejnost ujistil: „Udělám pro to maximum, aby vojáci u Speciálních sil na kohokoli nemohli sbírat beztrestně špínu. Žijeme v demokratické společnosti, a ne ve společnosti, kde vládne armáda a NGŠ.“
Novinářka Bazalová překládá
Kauze se na svém facebookovém účtu věnuje novinářka Angelika Bazalová: „Tak schválně, pojďme si to zkusit přeložit, co se v těch smskách píše. Pokud se pletu, doplňte mne, případně dodejte svůj pohled na tenhle rébus.“
Vysvětluje, že NCTEKK je zkratka pro Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Jedná se o specializovaný celostátní útvar, který se zaměřuje na boj proti teroristickým a extremistickým aktivitám, kybernetickým útokům, podvodům a souvisejícím trestným činům.
Terex (terorismus a extremismus) je specializovaná sekce NCTEKK zaměřená na prevenci, vyšetřování a potlačování teroristických aktivit a extremistických hnutí, Cyber (cybercrime) sekce NCTEKK věnovaná boji proti kybernetickým hrozbám, podvodům a útokům.
„Takže policisté z Cyber oslovili jakéhosi Micka Jaggera, což jde dle Růžičky Ing, Phd, s nabídkou navázání spolupráce. Mick říká, že moc společné práce nemají krom TEO, což tedy nevím, co by mohlo být (terorismus? … ví to někdo?). Dále píše, že jako POC – point of contact – to předává jakémusi Tondovi. A ihned navrhuje, k čemu by taková spolupráce mohla být užitečná – tedy ne jen jako ochrana občanů, kterou policisté vykonávají třeba při zjišťování pachatelů phisingových útoků atd., což je jistě činnost žádoucí, ‚defence‘, ale hlavně jako ‚ofence‘, tedy hledání špíny na potenciální soupeře. A co mu na to odpovídá Tonda? Tady už tomu úplně nerozumím, protože zejména třetí post nedává moc smysl. Diskutují spolu o tom, že tyto nástroje se od sebe liší, protože ‚je cyber a cyber‘ a Mick je uklidňuje, že borec (borek) je dobrej na hackování androidů? Mají ti naši vojáci ale pěkné koníčky, viďte,“ podivuje se novinářka.
Poslanec Pavel Růžička je členem mandátního a imunitního výboru, výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 21 let sloužil v Armádě ČR, několikrát se zúčastnil vojenských operací v Kosovu a v Iráku.
autor: Naďa Borská